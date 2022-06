Der VW California Ocean Camper von Spotcatchers

Wohnmobile und Camper im Rhein-Main-Gebiet mieten bei Spotcatchers

Immer mehr Menschen entscheiden sich für den Urlaub mit Camper. Die Flexibilität und Freiheit sind nur zwei von vielen Vorteilen, die eine Reise auf vier Rädern mit sich bringt. Wer sich kein eigenes Fahrzeug zulegen will, kann seinen Camper auch mieten. Das ist in den allermeisten Fällen rentabler und kostengünstiger als der Kauf eines eigenen Fahrzeugs. BYC-News war bei Spotcatchers in Mainz-Hechtsheim vor Ort und sprach mit der Geschäftsführerin, Jana Noll, über zwei echte Ikonen unter den Campern: den VW California Ocean und den VW California Coast.

„Die Fahrzeuge sind sehr gut durchdacht und erleichtern Vieles“

Durch die raffinierte Gestaltung bietet der VW California Ocean von Spotcatchers, der auf den Namen „Barney“ getauft wurde, eine Menge Platz und Stauraum. „Ein Volkswagen Camper ist halt einfach Kult. Man merkt auch beim California, dass VW schon viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Die Fahrzeuge sind sehr gut durchdacht und erleichtern Vieles“, betont Jana Noll gegenüber BYC-News Mainz.

„Das elektrohydraulische Aufstelldach lässt sich innerhalb weniger Sekunden mit einem Knopfdruck am Bordcomputer aus- und einfahren. Auch die Front des Aufstelldachs ist toll. Hier kann man die komplette Front öffnen und den Ausblick genießen. Gleichzeitig ist das Aufstelldach mit Fliegengittern ausgestattet, sodass man auch bei geöffnetem Dach keine Insekten im Camper hat“, erklärt die Geschäftsführerin.

Ausstattung, mit der das Campen zum Erlebnis wird

Barney besticht nicht nur mit dem Charme eines VW T6 sondern auch mit 150 PS, Klimaautomatik, Standheizung, Sitzheizung, Tempomat sowie Rückfahrkamera und Einparksensoren. Wahlweise ist der Camper mit Automatik- oder Schaltgetriebe sowie mit oder ohne Anhängerkupplung erhältlich.

Der Camper bietet insgesamt vier gemütliche Schlafplätze. An allen Fenstern befinden sich eingebaute Rollos, wodurch sich die Scheiben innerhalb weniger Sekunden im Handumdrehen abdunkeln lassen. Lästiges Befestigen von Saugnäpfen und wenig passgenauen zugekauften Rollos gehören damit nicht mehr zum Camping-Alltag. Durch das außergewöhnlich leichtgängige Schienensystem kann man die Rückbank kinderleicht zum Bett umbauen. Die Kopfstützen am Rücksitz müssen dafür auch nicht abmontiert, sondern können einfach nach hinten umgeklappt werden – einer erholsamen Nacht steht damit nichts mehr im Weg.

Wer auf eine erfrischende Dusche nach dem Aufstehen nicht verzichten möchte, kann die Heckdusche nutzen, um fit in den Tag zu starten. Barney verfügt außerdem über eine Multifunktionsküche mit Gasherd – damit müsst ihr auch auf eurer Reise nicht auf selbst gekochtes Essen und eure Lieblingsrezepte verzichten. Eine eingebaute Markise bietet euch außerdem an jedem Standort ein schattiges Plätzchen.

In dem Fahrzeug befinden sich ein Campingtisch sowie zwei Campingstühle, sodass man überall Halt machen kann, um eine tolle Aussicht oder die Sonne zu genießen. Ein echter Vorteil: Der Tisch ist in die Schiebetür eingelassen, die Stühle sind in der Heckklappe untergebracht. Im Vergleich zu anderen Campern geht bei dem VW California durch die platzsparende Verstaumöglichkeit also kein Stauraum verloren.

Auch der California Coast kann gemietet werden

Neben dem California Ocean (Barney) wird auch der VW California Coast von Spotcatchers angeboten, der den Namen „Samy“ trägt. Mit ebenfalls herausragendem Design unterscheidet er sich lediglich in zwei Punkten von seinem „Bruder“: Samy kommt ohne Heckdusche und mit manuellem Aufstelldach daher, steht dem Ocean aber ansonsten in nichts nach.

Beide Fahrzeuge begleiten euch komfortabel und verlässlich bei eurem nächsten Abenteuer an den Strand, beim Städtetrip durch Deutschland oder auch quer durch Europa.

