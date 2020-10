Der Vertriebstipp: Im Verkaufsprozess feststecken?

Stimmen Sie Ihren Verkaufsprozesses mit dem Kaufentscheidungsprozess Ihres Kunden ab!

Die Herausforderung!

Allzu häufig stecken wir im Verkaufsprozess fest. Wie unsere Vertriebler uns sagen, liegt dies zumeist am Kunden, weil:

* der Kunde noch nicht so weit ist

* der Kunde sich in einer Umorganisation befindet

* der Kunde nicht weiĂź, was er wirklich will

* der Kunde keine Entscheidung treffen kann, ohne dass …

* und so weiter und sofort.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Eine Frage:

Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, ob hinter all diesen Aussagen und AusflĂĽchten nicht ein- und derselbe Grund liegen kann?

Die Antwort und mögliche Lösung:

Ihr Verkaufs- und der Kauf-(Entscheidungs-)Prozess Ihres Kunden sind nicht aufeinander abgestimmt. Stellen Sie sich die Frage, ob Sie oder Ihr Vertriebsteam nicht zu schnell und ohne BerĂĽcksichtigung der Kundenseite auf Verkaufsprozess-Stufen wie “Lösungsvorschlag” und “Angebot” gelandet sind, während sich Ihr Kunde noch in der Evaluierungsphase, in Qualifizierungs- oder Auswahlprozessen befindet. In solchen Situationen fĂĽhlt sich der Kunde nicht verstanden und einfach unwohl. Deshalb spricht er dann auch bevorzugt mit den Wettbewerbern, die sich in Abstimmung mit ihm befinden, die ihn mitnehmen bzw. sich seinem Entscheidungsprozess anpassen.

Das Fazit oder die Erkenntnis:

Sie sind im Verkaufsprozess nicht dort, wo SIE zu sein glauben, sondern immer auf der Stufe, auf der Ihr Kunde sich in seinem Entscheidungsprozess befindet.

Interessiert? Wie gelingt dies Ihrem Vertriebsteam? Lassen Sie uns miteinander sprechen!

Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihr Erfolg sind der Mittelpunkt unseres Handelns!

Das diversifizierte PERFORMance 5D Team begleitet Sie mit über 150 Jahren Erfahrung und baut Ihre Brücke zu einem zukunftsfähigen, agilen, robusten und überdurchschnittlich erfolgreichen Unternehmen!

Diese Herausforderungen gehen wir gemeinsam – basierend auf den 5 Dimensionen “Menschen, Werte, Tugenden, Leadership, Nachhaltigkeit” an – um die Wertschöpfung Ihres Unternehmens zu erhöhen!

Wir agieren holistisch, partnerschaftlich, pragmatisch, zielgerichtet und mit Herz und Verstand.

Herzlich willkommen bei PERORMance 5D!

Firmenkontakt

PERFORMance 5D

Siegfried Kreuzer

Maidenbergstr. 3

93059 Regensburg

+49 171 623 9879

info@performance5d.com

https://www.performance5d.com

Pressekontakt

kommUNIKATion-mv

Melanie Vijoglavic

Weißbräuhausgasse 2a

93047 Regensburg

0179 2396261

melanie@kommunikation-mv.com

http://www.kommunikation-mv.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.