Der ultimative Weihnachtsgeschenk-Guide von AOC

Perfekte Monitore für jedes Set-up

Amsterdam, 3. Dezember 2025 – Passend zum Advent präsentiert der Monitor-Anbieter AOC seinen umfassenden Geschenke-Guide für jeden Nutzertyp. Von hochmodernen E-Sport-Displays bis hin zu vielseitigen Business-Lösungen ist alles dabei, was man sich für ein individuelles Arbeits- oder Gaming-Set-up wünschen kann.

Auch in der Weihnachtszeit nutzt jeder seinen Monitor nach seinen Vorlieben. Einige tauchen in bewährte kompetitive FPS-Titel wie Valorant oder Apex Legends ein. Andere erkunden riesige, storybasierte Welten in RPG-Titeln wie Cyberpunk 2077 oder Baldur’s Gate 3. Viele Familien genießen gemütliche Filmabende oder bearbeiten Fotos und Videos, um die zurückliegenden Monate Revue passieren zu lassen. Mit dem Beginn des neuen Jahres fasst auch so manch einer Vorsätze, seine Schreibtischausstattung zu verbessern, sich auf produktive Arbeitsabläufe zu konzentrieren, oder sich in andere ambitionierte Projekte zu stürzen. Ein großartiger neuer Monitor eröffnet neue Möglichkeiten für eine komfortable und inspirierende PC-Nutzung – sei es für Job, Kreativität oder Unterhaltung.

Premium-Leistung – die AGON PRO AG6-Serie

QD-OLED-Überlegenheit

Die AGON PRO AG6-Serie wurde für Gamer entwickelt, die höchste Leistung verlangen – insbesondere Fans von ultraschnellen kompetitiven Spielen, bei denen jeder Frame zählt. Ob beim Wettkampf im Old-School-Spiel Counter-Strike 2, beim Meistern des taktischen Gameplays in Rainbow Six Siege oder beim Genießen filmreifer Gaming-Sessions in ARC Raiders oder Death Stranding 2 – die AG6-Reihe bietet die Präzision, Geschwindigkeit und den Kontrast, die auf Turnierniveau erforderlich sind.

Die AGON PRO AG6-Serie umfasst bahnbrechende QD-OLED-Modelle, die professionelle Leistung mit nahezu unendlichen Kontrastverhältnissen und außergewöhnlicher Farbgenauigkeit bieten. 26,5-Zoll-Modelle (67,3 cm) wie der AG276QZD2 und der AG276UZD bieten eine Bildwiederholrate von 240 Hz, der AG276QKD2 kommt sogar mit beeindruckenden 500 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms GtG. Die QD-OLED-Displays überzeugen zudem mit einer hohen sRGB- und DCI-P3-Abdeckung sowie DisplayHDR True Black für eine unvergleichliche Bildtreue.

Ultrahohe Bildwiederholrate

Für diejenigen, die Wert auf pure Geschwindigkeit legen, umfasst die AGON PRO AG6-Serie auch zwei der schnellsten Monitore, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Der AG246FK6 und sein Pendant CS24A mit Counter Strike 2-Branding – beide werden vom E-Sport-Champion G2 Esports verwendet – bieten eine extrem hohe Bildwiederholrate von 610 Hz auf ihrem 24,1 Zoll (61,2 cm) großen Fast TN-Panel. Diese Monitore zeichnen sich durch Reaktionszeiten von nur 0,3 ms MPRT, DisplayHDR 400 und umfassenden E-Sport-Funktionen aus, die für professionelle Wettkämpfe entwickelt wurden.

Vielseitiges Gaming zu wettbewerbsfähigen Preisen – die AOC GAMING G4-Serie

Die AOC GAMING G4-Serie eignet sich für ein breites Publikum – von Multi-Genre-Gamern, die zwischen Battlefield 6, Rocket League und Elden Ring wechseln, bis hin zu Teenagern, die einen Monitor für Schularbeiten, Streaming und Gaming während der Ferien benötigen. Die G4-Reihe bietet hohe Bildwiederholraten für rasante Team-Action sowie eine hervorragende Farbdarstellung für immersive Solo-Abenteuer.

QD-OLED-Gaming-Innovation

Die G4-Serie umfasst nun auch die bahnbrechende QD-OLED-Technologie zu erschwinglichen Preisen. Der neu angekündigte 26,5-Zoll-Monitor (67,3 cm) Q27G4ZDR bietet eine Bildwiederholrate von 240 Hz, während der Q27G4SDR sogar auf 360 Hz kommt. Beide Modelle verfügen über eine Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) und kommen mit Premium-Display-Technologie, ohne dass dafür ein Premium-Preis zu zahlen ist.

Dual-Mode-Innovation

Einzigartige Modelle wie der 27 Zoll (68,6 cm) große U27G4R und der 31,5 Zoll (80 cm) große U32G4U bieten sowohl eine hohe Bildwiederholrate für Gaming als auch eine präzise Farbwiedergabe für kreative Arbeiten. Jedes Modell verfügt über die innovative Dual-Mode-Funktion, über die zwischen einer 4K-Auflösung mit 160 Hz oder einer FHD-Auflösung mit 320 Hz gewählt werden kann, um mühelos zwischen den Welten zu wechseln – vom Bearbeiten von 4K-Gameplay-Videos bis hin zum direkten Einstieg in rasante FPS- oder Rennspiele, bei denen jeder Frame zählt.

Spezialisierte Lösungen

Die G4-Serie umfasst auch so besondere Modelle wie den Q25G4SR, einen seltenen 24,5-Zoll-QHD-Monitor (62,2 cm), der eine höhere Pixeldichte für Nutzer bietet, die schärfere Bilder in einem kompakten Format wünschen. Darüber hinaus bieten Ultra-Wide-Modelle wie der CU34G4Z eine Leistung von 240 Hz auf 34-Zoll-Curved-Displays (86,4 cm) für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis.

Bewährter Einstieg für Gamer – die AOC GAMING G2-Serie

Bewährte Leistung

Die AOC GAMING G2-Serie ist nach wie vor ein Favorit für diejenigen, die ihren ersten Gaming-Monitor kaufen – perfekt für jüngere Gamer, die Titel wie Minecraft oder Fortnite genießen, oder für Familien, die eine zweite Gaming- oder Lernumgebung einrichten möchten. Die G2-Reihe bietet zuverlässige Leistung für Gelegenheitsspiele, Hausaufgaben, das Streamen von Filmen zu Festtagen und den täglichen Gebrauch.

Obwohl sie die Technologie der vorherigen Generation repräsentieren, bieten die G2-Modelle beeindruckende Werte. Monitore wie das flache 27-Zoll-Display 27G2ZN3 oder der curved C27G2Z3 mit ebenfalls 27 Zoll trumpfen mit einer Bildwiederholrate von 280 Hz auf, während der 27-Zoll-Monitor C27G2ZE und der 31,5-Zöller C32G2ZE 240 Hz auf einem curved VA-Panel liefern. Gleichzeitig haben sie eine MPRT-Reaktionszeit von nur 0,5 ms und wichtige Gaming-Features, die sich perfekt für Einsteiger eignen.

Professionelle Vielseitigkeit – die AOC B3-Serie

Hohe Produktivität dank hoher Bildwiederholrate

Die AOC B3-Serie wurde für moderne Haushalte entwickelt, die nahtlos zwischen Arbeit und Entertainment wechseln wollen – ideal, um zwischen den Feiertagen Jobs nachzuholen, Serien und Filme anzusehen oder Fotos und Videos zu bearbeiten und zu teilen. Mit Adaptive-Sync-Unterstützung zur Vermeidung von Bildfehlern und einer MPRT von 1 ms für flüssige Bewegungen eignen sich diese B3-Monitore (mit Ausnahme der 4K-Modelle) auch perfekt für leichte Gelegenheitsspiele, wenn die Arbeit erledigt ist. Dank der praktischen USB-C-Konnektivität einiger Modelle können die Nutzer Laptops, Tablets oder Telefone ganz einfach mit einem einzigen Kabel anschließen.

Die neuesten Modelle der B3-Serie verfügen über verbesserte 120-Hz-Panels für flüssigere Produktivität und Unterhaltung. Der 27-Zoll-Monitor (68,6 cm) 27B3QA2 und der 23,8-Zoll-Monitor (60,5 cm) 24B3QA2 kombinieren eine Full-HD-Auflösung mit integrierten Lautsprechern für komplette Multimedia-Set-ups.

Professionelle QHD-Displays

Für diejenigen, die eine höhere Auflösung wünschen, kommt das 27 Zoll (68,6 cm) große Modell Q27B3CF2 mit QHD bei 100 Hz und USB-C (65 W Power Delivery). Das ebenfalls 27 Zoll (68,6 cm) große Modell Q27B35S3 liefert eine ähnliche Bildqualität, kommt ohne USB-C-Eingang, dafür aber mit einer erhöhten Bildwiederholrate von 120 Hz.

Führend bei USB-C-Konnektivität

Zu den Modellen mit USB-C-Konnektivität gehören die Monitore 24B3CF2, 27B3CF2, 24B3CA2 und 27B3CA2, darunter zwei 27-Zoll- (68,6 cm) und zwei 23,8-Zoll- (60,5 cm) Bildschirme, die alle eine 65-W-Stromversorgung zum Laden von Laptops sowie den DisplayPort-Alt-Modus für die Videoübertragung bieten. Diese Displays helfen dabei, die Menge an Kabeln im Arbeitsbereich zu minimieren und ihn damit aufgeräumter zu gestalten.

4K-Details und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Für maximale Detailgenauigkeit kommt der 27-Zoll-Monitor (68,6 cm) U27B3CF mit 4K-UHD-Auflösung bei 60 Hz, komplett inklusive USB-C-Konnektivität und 65-W-Stromversorgung – perfekt für Kreativprofis, die eine genaue Farbwiedergabe und eine hohe Pixeldichte für detailreiche Arbeiten benötigen.

Verfügbarkeit

Alle in diesem saisonalen Geschenke-Guide vorgestellten Monitorserien sind bei großen Einzelhändlern und in Fachgeschäften für Gaming-Produkte erhältlich.

„In dieser Weihnachtssaison machen wir es unseren Kunden so einfach wie nie zuvor, den perfekten Monitor zu finden“, sagt Daniela Jacobo, Senior Marketing & Communications Manager bei AGON by AOC. „Durch die Konzentration auf unser umfassendes Serienangebot mit spezifischen Modellbeispielen können Einzelhändler ihre Auswahl an die lokalen Marktanforderungen anpassen und gleichzeitig in jeder Preisklasse ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Von QD-OLED-Gaming-Optionen bis hin zu vielseitigen USB-C-Business-Displays – unser Weihnachtssortiment hat für jeden etwas parat.“

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Wenn Sie die Links zur AOC Website in dieser E-Mail anklicken, können Ihre Daten – wie IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs – von AOC verarbeitet werden, die den eigenen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

Weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/privacy-statement-of-aoc.

Weitere Informationen über die Cookie-Erklärung von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/cookie-statement.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.