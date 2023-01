Der ultimative Profi: Panasonic stellt neue Premium-Display-Serie vor

Die SQ2H-Serie von Panasonic zeichnet sich durch Helligkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit des Systems aus

Wiesbaden, 31. Januar 2023 – Um der steigenden Nachfrage nach professionellen Premium-Business-Displays gerecht zu werden, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut ablesbar sind, hat Panasonic Connect Europe die SQ2H-Serie, seine neueste Generation von 4K-UHD-LCD-Displays, angekündigt. Die zuverlässigen Displays für den 24/7-Dauerbetrieb sind in sieben Bildschirmgrößen von 43 bis 98 Zoll erhältlich. Sie eignen sich ideal für Sitzungssäle, Besprechungs- und Schulungsräume sowie für Digital Signage im Einzelhandel und im öffentlichen Raum.

Außergewöhnliche Bildqualität und Sichtbarkeit

Das hochauflösende 4K-Panel (3.840 x 2.160 Pixel) bietet viermal mehr Pixel als Full HD und liefert realistische sowie detaillierte Bilder mit einer hohen Helligkeit von 700 cd/m2. Diese heben sich in hellen Umgebungen wie Eingangshallen, Lobbys oder hell erleuchteten Besprechungsräumen deutlich ab. Eine Entspiegelung mit einem Haze-Wert von 25 % reduziert die Reflexion des Umgebungslichts und verbessert die Sichtbarkeit in allen Umgebungen erheblich.

Flexible Installation für vielfältige Anwendungsfälle

Durch Bildschirmgrößen, die für kompakte Räume wie Besprechungskabinen bis hin zu großen Konferenzräumen geeignet sind, lassen sich die Displays auch vertikal einsetzen. Mit einem Neigungswinkel von 20 Grad nach vorne und hinten lassen sie sich an vielen verschiedenen Orten installieren.

Integrierte Skalierbarkeit

Für ultimative Flexibilität und Skalierbarkeit ist die SQ2H-Serie standardmäßig mit dem Intel Smart Display Module (Intel® SDM) Steckplatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ausgestattet. Sie unterstützt zum Beispiel Anwendungen wie Digital Signage und Broadcasts mit einem integrierten PC, verschiedenen Anschlussmöglichkeiten oder einem drahtlosen Präsentationssystem. Die Displays sind zudem mit einem integrierten USB-Mediaplayer ausgestattet, um 4K-Inhalte anzuzeigen. Sie können im Standalone-Modus als hochwertige Digital-Signage-Geräte betrieben werden.

Die SQ2H-Serie ist mit verschiedenen Schnittstellen wie HDMI TM IN (x3), DIGITAL OUT (HDMITM Type A x1), PC IN (Mini D-sub x1), USB Type A (x2) und USB Type C (x1) ausgestattet, kompatibel mit DisplayPort Alternate Mode und Power Delivery von bis zu 60W. Jedes Gerät verfügt über integrierte 20W-Lautsprecher (10W + 10W), weshalb keine externen Lautsprecher für Audioinhalte nötig sind und die Displays auch in engen Räumen installiert werden können.

Die SQ2H-Serie wird ab Dezember 2023 erhältlich sein. Sie schließt sich einer breiten Palette von 4K-UHD-LCD-Displays für Unternehmens-, Bildungs- und Digital Signage-Anwendungen an.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/sq2h-series

Bildmaterial finden Sie hier.

