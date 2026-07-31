Der Trend für heiße Tage: Styles aus Leinen, Baumwolle & Co

Quel non so che! Die luftige Gelassenheit der Amalfi-Küste lässt grüßen und begleitet uns mit angesagten Looks aus Naturmaterialien durch den Sommer.

The Art of Ease lebt von diesem gewissen Etwas – von jenem „quel non so che“, das einen Look mühelos elegant wirken lässt. Dieses Feeling bekommst du am besten mit ein paar Staple-Looks aus atmungsaktiven Naturmaterialien in lässiger Passform.

Das Lebensgefühl hinter dem Trend

Luftiger Strick zählt zu den überraschenden Favoriten der Saison. Feine Maschen, offene Strukturen und lockere Schnitte machen Strick sommerlich und modern. Daneben geben fließende Stoffe wie Viskose, hautschmeichelnder Lyocell, leichte Baumwolle oder luftige Leinenmischungen den Fashion-Ton an. Sie sorgen selbst an heißen Tagen für ein angenehm kühles Tragegefühl.

Natürliche Farben, entspannte LooksWarme Nuancen wie Creme, Vanille oder Cloud Dancer wirken softer als klassisch strenges Reinweiß. Dazu kommen erdige Beige-Töne, die von hellem Sand bis zu zartem Karamell reichen. Übrigens besonders beliebt bei Leinen und Baumwolle. Ergänzt wird die Farbpalette durch sanfte Grüntöne wie Salbei, Pistazie oder helles Oliv, die Frische und Natürlichkeit ausstrahlen.

Warum Naturmaterialien im Sommer die bessere Wahl sind

Naturfasern wie Leinen oder Baumwolle sind bei hohen Temperaturen echte Wohlfühl-Gamechanger. Sie sind atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und unterstützen ein angenehmes Körperklima.

Der komplette Beitrag “ Leinen, Baumwolle & Co: Der perfekte Fashion Trend für heiße Tage“ mit vielen stylischen Sommerlooks für Curvys und Plus Size Frauen wurde online in PlusPerfekt – Magazin für Diversity in Fashion, Trends & Lifestyle veröffentlicht.

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