Der top Standort für Ihr Gewerbe in der Schweiz

Gewerberäume in Reinach mieten, denn die Obrist Closures Switzerland Gmbh, Allpack Group AG und Endress+Hauser AG irren nicht

Reinach ist mehr als eine Stadt vor der Stadt (Basel). In den letzten Jahrzehnten hat es sich zu einem begehrten Wirtschafts-Hotspot weiterentwickelt. Einen attraktiven Standort zu gewährleisten und einem breiten Spektrum unterschiedlichster Industrie,- Handels-, und Gewerbesparten ein gewerbliches Zuhause zu bieten, hat hier lange Tradition. Mittlerweile gibt es hier bereits ca. 12.000 Arbeitsplätze.

Neben der zentralen Lage, und den guten Verkehrsanbindungen bietet Reinach attraktive politische und steuerliche Rahmenbedingungen. Die Gemeinde möchte mit kurzen Wegen und ohne schwerfällige Strukturen punkten. Dementsprechend können Unternehmen mit Hilfe eines Online-Schalters die notwendigen Behördengänge einfach, schnell und effizient abwickeln.

Hohe Lebensqualität mit gutem Anschluss an Basel

Zaubern Sie bei Ihren Mitarbeitern und Kunden ein Lächeln auf Ihr Gesicht. Ihre Mitarbeiter finden in Reinach ein breit gestreutes Wohnangebot, das den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht wird. Die grüne Umgebung und Natur fördern eine hohe Lebensqualität. Die zahlreichen Naherholungsgebiete schaffen einen Rahmen für vielfältige Freizeitangebote. Die Birs mit ihrem Auenwald und die Reinacher Heide stellen eine natürliche Gemeindegrenze dar. Neben einem Vogelparadies sind hier vielen botanischen Raritäten zu Hause. Über Tram, S-Bahn, Bus und die Strasse wird eine sehr gute Anbindung an die Stadt Basel und die Agglomeration gewährleistet.

Wir freuen uns, Ihnen Ihr neues Arbeitsparadies vorzustellen

Diese grosszügigen Büroflächen sind über 1.100 m2 gross und stehen zur Vermietung bereit. Sie strahlen ein besonderes Flair aus und bieten mit ihrer zeitgemässen Ausstattung viel Komfort. Die Büroflächen bieten Raum für ca. 50 Arbeitsplätze. Der Zugang zum Bürogebäude und zu Büro- und Gewerbeflächen ist rollstuhlgängig.

Die bereits ausgebauten Büroflächen liegen im Erdgeschoss und bestehen aus einem einladenden Empfangsbereich, einem technisch gut eingerichteten Sitzungszimmerraum, praktisch angeordneten Büroräumen und einer grossen Kantine. Sogenannten Rest-Zones fördern einen entspannten Austausch von Mitarbeitern und Kunden. Ein Ambiente, das gute Rahmenbedingungen für Kreativität schafft und ein gutes Arbeitsklima fördert.

Die hellen Einzelbüros sind um das zentrale Grossraumbüro angeordnet. Die Büros sind gemäss dem heute gültigen Standard ausgestattet. Eine individuelle Verkabelung ist über den doppelten Boden möglich. Ein niedriger Geräuschpegel wird durch das integrierte Lärmdämmungssystem gewährleistet. Der grosse Sitzungsraum ist mit einem Multimedia-System ausgestattet. Neben der Kantine sind Toilettenanlagen, Duschen und eine zusätzliche Tee-/Kaffeeküche bereits ausgebaut.

Parkplätze können bei Bedarf in der hausinternen Tiefgarage angemietet werden. Ab einer Grösse von 500 m2 wäre die Fläche auch teilbar.

Lage und Verkehrsanbindung

Der zentral gelegene Standort ist über die H18 und die Verkehrsdrehscheibe Dornach Arlesheim hervorragend erschlossen. Die Liegenschaft besticht durch eine gute Verkehrsanbindung mit Tram, S-Bahn und Bus, deren Haltstellen sich ganz in der Nähe befinden. Vom Gewerbegebiet Kägen aus sind Sie in wenigen Minuten an allen wichtigen Punkten in Basel, seiner Agglomeration, Südwestdeutschland und Ostfrankreich. Auch wichtige Areale, wie das Schorenareal in Arlesheim, der Roche Tower, der Novartis Campus oder Volta Basel sind schnell zu erreichen.

Fotos und eine genaue Dokumentation finden Sie auf der Website unter: https://www.erfolgsflächen.ch/reinach

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

