DER TARAN GRILL ZU GAST AUF DEN HEIMATTAGEN RADOLFZELL

FONDIUM PRÄSENTIERT DEN TARAN GRILL UND FEUERSTELLE

Die Geschäftsleitung der FONDIUM Group GmbH ist stolz, vom 03. bis 04. Juli 2021 auf den Heimattagen Radolfzell, ihr erstes Designobjekt der neu gegründeten Marke IGNIUM zu präsentieren. Die aus Eisenguss gefertigte Kombination aus Feuerstelle und Grill, mit Namen TARAN. Als einer der größten Arbeitgeber der Region ist die Teilnahme an den Heimattagen natürlich nicht nur ein “Heimspiel”, sondern auch eine große Freude und Herzensangelegenheit hier dabei zu sein.

Seit dem 31. März 2021 ist die Design-Neuheit TARAN der Eigenmarke IGNIUM nun auf dem Markt und im Onlineshop sowie über exklusive Handelspartner erhältlich. TARAN ist eine aus Eisenguss und im Eisengusswerk Singen gefertigte Kombination aus Grill mit der Zusatzfunktion Feuerstelle und wurde bereits mit nationalen Design Awards ausgezeichnet. Ob als kurzbeinige Feuerstelle, oder als dreibeiniger TARAN Grill mit sieben verschiedenen Grilleinsätzen – Feuer gemacht wird im TARAN mit Holz oder Holzkohle. Für ein ursprüngliches Grillerlebnis. Der TARAN ist robust und ästhetisch, langlebig konzipiert und nachhaltig produziert. Beide Varianten stehen für ein Stück Luxus in jedem Garten.”Ursprünglich Feuer machen und grillen” – das ist ein einzigartiges Erlebnis für den anspruchsvollen und nachhaltig denkenden Grillliebhaber.

Genau diese möchte die FONDIUM Gruppe vom 03. bis 04. Juli 2021, von 11-18 Uhr auf den Heimattagen in Radolfzell begrüßen, um den TARAN live zu präsentieren und mit ihnen zwei schöne Tage am See zu verbringen. Der TARAN wird direkt am Seeufer auf der Ausstellermeile zu finden sein.

Eine Anmeldung zum Besuch muss online über www.heimattage-radolfzell.de gebucht werden.

Das Ticket kann mit dem QR-Code in Papierform oder digital mitgebracht werden.

Unter dem Markennamen IGNIUM (lat. Ignis – Feuer) und dem Logozusatz “DESIGN CRAFT” entwickelt und produziert die FONDIUM Group GmbH innovative und funktionale Designobjekte aus Eisenguss für den Außenbereich. Das IGNIUM-Produkt Nr. 1 heißt TARAN und wird in zwei Ausführungen angeboten. TARAN ist puristisch als Feuerstelle und mit umfangreicher Komplettausstattung als TARAN Grill online erhältlich.

Die FONDIUM Gruppe ist mit aktuell ca. 1.800 Mitarbeitern Europas führender Anbieter von Eisengusskomponenten für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Gießerei-Werke sind an den Standorten Singen und Mettmann vertreten. Das Know-how erstreckt sich von der (Groß-) Serienfertigung z.B. für Sicherheits-Komponenten im PKW-Chassis Bereich bis hin zur Fertigung von LKW-Rahmenanbauteilen und Radnaben. Hierbei stellen die Entwicklung, Produktion und Weiterverarbeitung hochbeanspruchbarer Leichtbauteile aus hochfestem Eisen-Sandguss (Sphäroguss), für Personenkraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, das Kerngeschäft dar. Das Unternehmen legt Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Firmenkontakt

FONDIUM Group GmbH

Achim Schneider

Julius-Bührer-Straße 12

78224 Singen

+49 (0) 7731 886-460

info@fondium.eu

http://www.fondium.eu

Pressekontakt

IGNIUM eine Marke der FONDIUM Group GmbH

Julia Ströhle

Julius-Bührer-Straße 12

78224 Singen

+49 (0) 7731 886-460

presse@ignium.eu

http://www.ignium.eu

Bildquelle: @Fondium Group GmbH