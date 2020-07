Der SugarRoom.de mit schickem und hochwertigem Design für jeden Haushalt

Die Karttel Distribution GmbH ist exklusiver Partner von Tatkraft und präsentiert online eine große Auswahl hochwertiger Gegenstände für den Haushalt.

Das estländische Unternehmen Tatkraft hat sich als Hersteller hochwertiger Haushaltsgegenstände etabliert. Mit ihren modernen Designs, farblicher Vielfalt, bester und langlebiger Qualität sowie kostengünstiger Preisstruktur nehmen diese eine Top-Position auf dem Markt ein. Viele der von Tatkraft produzierten und normalerweise eher einfacheren Gegenstände ziehen die Blicke durch das außergewöhnliche Design auf sich. Denn nicht immer müssen Haushaltsgegenstände in tristem Grau oder Schwarz daherkommen, sondern können auch z.B. mit Limettengrün das Auge erfreuen. Tatkraft Produkte werden auch bald in einigen deutschen SB Märkten und Möbelhäusern erhältlich sein.

Karttel Distribution GmbH ist ab sofort Exklusiv-Partner von Tatkraft.

Diesen Trend weiß auch das Unternehmen Karttel Distribution GmbH zu schätzen und vertreibt seit Neuestem als Exklusiv-Partner die Produktpalette von Tatkraft auf seinen diversen Online-Plattformen – so etwa auch im eigenen Shop SugarRoom.de. Hier erwerben interessierte Kunden ihre Wunschprodukte zu solch günstigen Preisen, dass man diese fast schon mit Einkaufspreisen vergleichen kann, die normalerweise lediglich den Möbelhäusern, Großhändlern oder Fachhändlern vorbehalten sind. So erwirbt der Kunde nicht nur langlebige Produkte, die gleichzeitig auch für Nachhaltigkeit sorgen, sondern schont dabei auch sein Budget.

Ein Blick in den SugarRoom.de von Karttel

Schaut man sich den Online-Shop SugarRoom.de genauer an, fällt zunächst die Kategorienvielfalt auf. Zunächst wird zwischen Produktbereichen aus Küche, Badezimmer & Dusche sowie Lagerung & Möbel unterschieden. Ein besonderer Bereich ist für Babyartikel vorgesehen. Kunden, die im Bereich Badezimmer & Dusche stöbern, finden diverse Dusch-Caddies, die dafür sorgen, dass die Pflegeprodukte immer gleich zur Hand sind. Es gibt Haken und Handtuchhalter aus elegantem und teilweise gebürstetem Edelstahl, Duschvorhangstangen für individuelle Formate und auch Zubehör für die Toilette, das sich perfekt z.B. in ein ganz modernes Badezimmerambiente einfügt. Geschirrkörbe, Abfalleimer und Wäscheständer kann man ebenso schnell über den Online-Shop ordern wie Kleiderständer und -stangen, Trittstufen und Stufenleitern, Schuhregale und Ordnungssysteme.

Karttel Distribution GmbH bietet exklusiv für Tatkraft die hochwertigen und gleichzeitig preisgünstigen Gegenstände für einen modernen Haushalt auf der Plattform SugarRoom.de an. Dabei unterstützt man den Spirit der Nachhaltigkeit und gibt gleichzeitig den Kunden die Gelegenheit, ihr Zuhause noch schöner zu gestalten.

