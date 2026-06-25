Der stille Produktivitätskiller im Büro:

Warum schlechte Raumakustik Unternehmen jeden Tag Zeit und Energie kostet

Hall, Lärm und schlechte Sprachverständlichkeit beeinträchtigen Konzentration, Kommunikation und Wohlbefinden – dabei lassen sich viele Probleme bereits mit überschaubaren Maßnahmen deutlich verbessern.

Ob Großraumbüro, Besprechungsraum oder Homeoffice – viele Arbeitsplätze sind optisch modern gestaltet, akustisch jedoch alles andere als optimal. Harte Oberflächen, Glas, Beton und offene Raumkonzepte führen häufig zu störendem Nachhall. Die Folgen bleiben oft lange unbemerkt: Gespräche strengen an, Videokonferenzen werden ermüdend und konzentriertes Arbeiten fällt zunehmend schwer.

„Viele Unternehmen investieren heute in ergonomische Möbel, moderne Technik oder eine attraktive Bürogestaltung. Die Raumakustik wird dabei jedoch häufig unterschätzt, obwohl sie einen enormen Einfluss auf Konzentration, Kommunikation und das tägliche Wohlbefinden hat“, erklärt Lisa O’Connor-The, Geschäftsführerin von freiraum Akustik.

Wenn zuhören anstrengend wird

Eine schlechte Raumakustik bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Raum besonders laut ist. Vielmehr überlagern sich Schallwellen durch Reflexionen an Wänden, Decken und Böden. Dadurch verschlechtert sich die Sprachverständlichkeit und das Gehirn muss deutlich mehr Energie aufwenden, um Gesprächen zu folgen.

Die Folge: Mitarbeitende ermüden schneller, Missverständnisse nehmen zu und selbst kurze Besprechungen können als anstrengend empfunden werden. Besonders betroffen sind offene Bürolandschaften, Besprechungsräume mit glatten Oberflächen sowie Arbeitsplätze mit häufigen Telefon- oder Videokonferenzen.

Kleine Maßnahmen – große Wirkung

Nach Erfahrung der Raumakustik-Expertinnen von freiraum Akustik lassen sich viele Probleme bereits ohne aufwendige Umbaumaßnahmen deutlich reduzieren. Akustisch wirksame Bilder, Deckensegel, Raumteiler oder gezielt platzierte Schallabsorber verkürzen die Nachhallzeit und verbessern die Sprachverständlichkeit spürbar.

„In unseren Projekten erleben wir immer wieder, wie überrascht Kundinnen und Kunden sind. Oft reichen wenige gezielt platzierte Akustikelemente aus, damit Räume plötzlich deutlich ruhiger wirken und Gespräche wesentlich entspannter verlaufen“, so O’Connor-The.

Ein Wettbewerbsvorteil im Fachkräftemarkt

Neben Produktivität und Gesundheit spielt die Raumakustik zunehmend auch für die Arbeitgeberattraktivität eine wichtige Rolle. Moderne Arbeitswelten sollen Kommunikation fördern, gleichzeitig aber konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Eine gute Akustik trägt entscheidend dazu bei, dass Mitarbeitende sich wohlfühlen und gerne im Büro arbeiten.

Gerade im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte gewinnen Aspekte wie Arbeitsatmosphäre, Stressreduktion und Wohlbefinden zunehmend an Bedeutung.

Raumgestaltung ganzheitlich denken

Immer mehr Unternehmen verbinden deshalb akustische Optimierung mit hochwertiger Raumgestaltung. Akustisch wirksame Kunstwerke oder individuell gestaltete Schallabsorber schaffen nicht nur angenehmere Arbeitsbedingungen, sondern tragen gleichzeitig zur Identität und Atmosphäre eines Unternehmens bei.

freiraum Akustik bietet modulare Planungsleistungen. Kunden und Architekturbüros können mit dem kostenlosen Raumakustik-Planer und dem integrierten Bedarfsrechner selbst eine Akustikplanung durchführen oder sich von freiraum eine professionelle Planung, auf Wunsch inklusive Farb- und Gestaltungskonzept erstellen lassen. Auch Akustikmessungen nach DIN-Norm sowie Liefer- und Montageservices in DACH zählen zu den Leistungen.

Über freiraum Akustik

Seit über 22 Jahren plant und realisiert die freiraum Agentur GmbH individuelle Raumakustiklösungen für Unternehmen, Praxen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden. Mehr als 1.600 realisierte Projekte zeigen, wie sich Funktionalität, Design und Kunst zu Räumen verbinden lassen, in denen Kommunikation, Konzentration und Wohlbefinden gleichermaßen gefördert werden.

freiraum Akustik mit Sitz in Heidelberg entwickelt und realisiert seit 2004 hochwertige Akustiklösungen für Unternehmen, Praxen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden. Das Unternehmen verbindet akustische Expertise, Designkompetenz und individuelle Beratung zu ganzheitlichen Raumkonzepten – für mehr Ruhe, mehr Fokus und mehr freiraum.

Kontakt

freiraum Akustik – freiraum Agentur GmbH

Lisa OConnor

Hauptstraße 64

69117 Heidelberg

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