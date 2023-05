Der Sommer wird top!

Gut vorbereitet durch den Sommer: LINDA Apotheken begleiten kompetent und mit einem großen Gewinnspiel durch die warme Jahreszeit.

Nach langer Wartezeit steht endlich der Sommer in den Startlöchern. Nun ist es wieder möglich, im Freien zu grillen, Sport zu treiben oder zu relaxen, sich auf laue Sommernächte zu freuen und reichlich Sonne zu tanken. Doch während viele Menschen ganz unbesorgt die Zeit genießen, haben andere mit lästigen Einschränkungen zu tun.

Denn der Sommer bringt durch Hitze, UV-Strahlung oder Chlorwasser auch unliebsame Begleitung mit sich: Haut- oder Haarprobleme sowie Krankheiten durch Reisen können die Freude schnell trüben.

Auch Pilzinfektionen haben im Sommer Hochkonjunktur. Kein Wunder, denn Pilze lieben eine feuchtwarme Umgebung. Besonders an den Füßen oder auf Schleimhäuten bilden sie sich rasch. Aber keine Sorge, denn mit ein paar Tipps und Tricks lässt sich eine lästige Pilzinfektion gut vorbeugen. Zum Beispiel das Tragen atmungsaktiver Schuhe, das regelmäßige Wechseln der Socken oder auch einfach mal barfuß laufen, kann helfen.

Sollte sich doch eine Infektion gebildet haben, stehen LINDA Apotheken mit kompetenter Beratung zur Seite. „Erste Anzeichen einer Pilzinfektion können Juckreiz oder Rötung der Haut sein“, erklärt Dr. Benjamin Lieske, Inhaber einer LINDA Apotheke in Castrop-Rauxel. „Je länger diese unbehandelt bleibt, desto schwieriger wird es, sie wieder loszuwerden. Deswegen rate ich, beim ersten Verdacht sofort eine Apotheke aufzusuchen und sich beraten zu lassen.“

> Sommerkampagne in den LINDA Apotheken: Zehn Top-Produkte und großes Gewinnspiel

Die Beratungswochen unter dem Motto „Dieser Sommer wird kein Flop! Gesund durch den Sommer – Dank LINDA.“ vom 29. Mai bis 29. Juli 2023 fokussieren sich besonders auf die gängigen Hautprobleme während des Sommers.

Zehn Top-Produkte, die von fachkundigen Apotheker:innen ausgewählt wurden, stehen dabei im Fokus und bringen Kund:innen entspannt durch die warme Jahreszeit. Zusätzlich profitieren sie von PAYBACK Coupons sowie einem hochwertigen Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es einen von drei Wertgutscheinen von BONUS Reisen im Wert von 5.000 Euro, 2.000 Euro oder 1.000 Euro für ein Iberostar Hotel.

Weitere Informationen zu der Kampagne und dem Gewinnspiel sowie eine Suchfunktion für LINDA Apotheken in der Nähe gibt es unter www.linda.de

Das Prinzip ist einfach: Apotheker:innen haben sich zusammengeschlossen, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker:innen und Marktführer in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit. Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel Deutschlands Kundenkönig 2022 in der Kategorie Apotheken. LINDA gewann den Apotheken-Kooperationspreis 2021 (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem VISION.A Award in Silber ausgezeichnet. Der 1. Platz beim App Award 2021 in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

Kontakt

LINDA AG

Carolina Bosch

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

022368487853



http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.