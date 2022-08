Der Shokz OpenComm bekommt einen Partner: den OpenComm UC

Der zuverlässige Begleiter für Telefonate und Video-Calls wird jetzt noch besser! Der Shokz OpenComm wurde mit seiner sicheren Verbindung via Bluetooth®, für den mobilen Einsatz optimiert. Mit dem neuen Familienmitglied Shokz OpenComm UC wird die beliebte Kopfhörer-Serie von Shokz um einen entscheidenden Faktor erweitert: eine stabile Verbindung!

Denn der neue Shokz OpenComm UC wird zusätzlich mit einem USB-Dongle ausgeliefert (auch separat erhältlich), mit dem eine deutlich verläßlichere Verbindung des Knochenschallkopfhörers mit einem Computer gewährleistet wird. So können Sie vor allem im Büro und Home Office noch sorgenfreier an Telefon-Gesprächen und Video-Konferenzen teilnehmen.

Außerdem hält der OpenComm UC eine weitere Neuerung bereit, die besonders Vielnutzer freuen wird: Die nächste Generation kommt mit einer Schnellladefunktion, die es den Nutzern ermöglicht, in nur 5 Minuten Ladezeit ganze zwei Stunden Gesprächszeit „nachzuladen“. Selbst bei längeren Calls oder Schulungen lässt sich der Kopfhörer so in einer kurzen Kaffeepause wieder für ausdauerndes Conferencing vorbereiten.

Shokz Knochenschallkopfhörer:

Von der bekannten OpenRun-Reihe, den idealen Begleitern für Sport und Freizeit, über die innovativen OpenSwim, die die Motivationsplaylist ins Schwimmbecken gebracht hat, bis zum OpenComm, das auch die Ohren von Vieltelefonierern befreit – Die patentiere Shokz Knochenschalltechnologie bringt frischen Wind in die Kopfhörerwelt.

Eine Übersicht über die aktuell verfügbaren Produkte finden Sie unter https://de.shokz.com/collections/all-1

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

