Der SEO Check für Unternehmen in Mannheim

SEO Agentur eröffnet Mannheimer Unternehmen neue Möglichkeiten Kunden zu erreichen

MANNHEIM. Durch ihre vorteilhafte Lage im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar boomt die Mannheimer Wirtschaft selbst in Krisenzeiten. Das zeigt auch ein Blick auf die Neugründungen: Nirgendwo sonst im Ideen-Land Baden-Württemberg gibt es derzeit mehr mutige Gründer als in der 300.000-Einwohner-Stadt. Vor allem das Gastgewerbe und der Dienstleistungssektor verzeichnen hier ein stetiges Wachstum. Doch mehr Unternehmen bedeuten auch wachsende Konkurrenz. Um trotzdem Kunden zu erreichen und erfolgreich zu wachsen, ist daher ein durchdachtes Marketing Konzept unverzichtbar. Einen wichtigen Baustein bildet dabei die Suchmaschinenoptimierung (kurz: SEO). Denn besonders in der lokalen Suche steckt für Firmen aus Mannheim großes Potenzial, das sie nicht ungenutzt lassen sollten.

SEO Check offenbart die Wachstumschancen für Mannheimer Unternehmen

Wer in Mannheim ein Hotel, ein Restaurant oder einen Rechtsanwalt sucht, greift meist zum Smartphone und nutzt eine Internet Suchmaschine. Das geht schnell und liefert sofort die gewünschten lokalisierten Ergebnisse. Welche enormen Potenziale sich daraus für Unternehmen ergeben, offenbart die Häufigkeit einiger Suchanfragen bei Marktführer Google: Hier suchen Menschen beispielsweise rund 18.000 Mal pro Monat nach “Restaurant Mannheim”, 9.900 Mal nach “Hautarzt Mannheim” oder 12.100 Mal nach “Hotel Mannheim”. Um die Suchenden zu erreichen und in zahlende Kunden umzuwandeln, müssen Unternehmen aus der Erfinderstadt zu den für sie wichtigen Suchbegriffen ganz oben stehen. Der erste Schritt auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel führt dabei häufig über einen SEO Check. Dieser hat den Zweck, bisher ungenutzte Möglichkeiten bei der technischen und inhaltlichen Gestaltung der Website zu identifizieren und in ein SEO Konzept einzuarbeiten.

Mit Local SEO in Mannheim neue Kunden gewinnen und Umsätze steigern

Für den SEO Check und die Umsetzung des Konzepts ist es gerade für kleine und mittelständische Firmen ratsam, sich das Knowhow einer Agentur zunutze zu machen. Denn um auf einem der vorderen Plätze in der Suche zu stehen, ist es oft nicht mit dem Einarbeiten von Keywords mit lokalem Bezug getan. Hier sind Expertise in unterschiedlichen Bereichen und eine Analyse des lokalen Wettbewerbs in Mannheim gefragt. Häufig ist es notwendig, technische Verbesserungen wie die Anpassung der Website für Smartphones vorzunehmen oder journalistische Inhalte für den Web Auftritt zu kreieren. Beides ist wichtig, um Kunden zum Kauf oder Kontakt zu bewegen. Auch Dienste wie Google My Business und das Wissen um ihre Optimierungsmöglichkeiten spielen für den Erfolg von Local SEO für Mannheim eine wichtige Rolle und müssen Berücksichtigung finden. Ausgewiesene Experten kennen die Stellschrauben, an denen sie für mehr Sichtbarkeit und Kunden drehen müssen, und unterstützen Mannheimer Unternehmen auf dem Weg zum Online-Erfolg.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

