Der Senegal bekräftigt seine unerschütterliche Unterstützung für die Souveränität des Königreichs Marokko über seine Sahara

Die Republik Senegal bekräftigte am Montag, dem 26. Januar 2026, in Rabat ihre entschiedene und beständige Unterstützung für die territoriale Integrität des Königreichs Marokko und dessen Souveränität über sein gesamtes Staatsgebiet, einschließlich der Region Sahara.

Diese grundsätzliche Position wurde in der gemeinsamen Erklärung, die nach Abschluss der Arbeiten der Großen Kommission für marokkanisch-senegalesische Zusammenarbeit verabschiedet wurde, klar bekräftigt. Diese hochrangige Sitzung wurde gemeinsam vom Regierungschef des Königreichs Marokko, Aziz Akhannouch, und dem Premierminister der Republik Senegal, Ousmane Sonko, geleitet.

Bei dieser Gelegenheit bekräftigte die senegalesische Seite ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Initiative zur Autonomie unter marokkanischer Souveränität, die von Marokko als einzige glaubwürdige, ernsthafte und realistische Lösung für die endgültige Beilegung dieses regionalen Konflikts vorgestellt wurde. Sie betonte, dass dieser Prozess ausschließlich im Rahmen der Vereinten Nationen stattfinden muss.

Der Senegal begrüßte auch die historische Verabschiedung der Resolution 2797 durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 31. Oktober 2025. Diese Resolution bestätigt im Rahmen der marokkanischen Souveränität den von Marokko vorgeschlagenen Autonomieplan als einzige ernsthafte, glaubwürdige und dauerhafte Grundlage für eine endgültige politische Lösung dieser Frage.

Dieses erneute Engagement Senegals stärkt die brüderlichen Bande, die Solidarität und die strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und unterstreicht den konstruktiven und pragmatischen Ansatz Senegals in Bezug auf Frieden und Stabilität in der Region.

Am selben Tag gab Seine Majestät König Mohammed VI. ein Mittagessen zu Ehren des senegalesischen Premierministers Ousmane Sonko und der ihn begleitenden Delegation.

Das Mittagessen wurde vom Regierungschef Aziz Akhannouch geleitet. Anwesend waren unter anderem der senegalesische Minister für afrikanische Integration, auswärtige Angelegenheiten und Senegalesen im Ausland, Cheikh Niang, die Botschafterin der Republik Senegal in Marokko, Seynabou Dial, sowie weitere Mitglieder der Delegation, die Herrn Sonko begleitete.

Diese Geste der Gastfreundschaft und königlichen Wertschätzung verdeutlicht die außergewöhnliche Qualität der brüderlichen Beziehungen und der Partnerschaft zwischen dem Königreich Marokko und der Republik Senegal.

