Der Schweizer Kredit der SIGMA Kreditbank wird nun auch bei Kreditvergleich-kostenlos.net vorgestellt. Wer sich für einen Schweizer Kredit ohne Schufa interessiert, kann dort die Konditionen bei verschiedenen Banken vergleichen und sich über die SIGMA Kreditbank Erfahrungen anderer Kunden informieren. Der Schweizer Kredit Anbieter mit Sitz in Liechtenstein zeichnet sich durch Flexibilität aus und ist seriös.

Der Schweizer Kredit Anbieter SIGMA Kreditbank

Ein Schweizer Kredit muss nicht von einer Bank mit Sitz in der Schweiz angeboten werden. Er wird nur so bezeichnet, da es sich um einen Kredit ohne Schufa handelt, der von ausländischen Kreditinstituten gewährt wird. Häufig haben diese Kreditinstitute ihren Sitz in der Schweiz. Die SIGMA Kreditbank bietet den Schweizer Kredit ohne Schufa an und hat ihren Sitz in Liechtenstein. Die Bank ist seriös, da sie durch die liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwacht und kontrolliert wird. Kunden können auf Transparenz bei der Kreditvergabe vertrauen. Auch in schwierigen Fällen kann eine Kreditvergabe erfolgen. Der Schweizer Kredit Anbieter verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Vergabe von Kleinkrediten. Da in Liechtenstein für die Kreditvergabe andere Konditionen als in Deutschland gelten, erfolgt die Bonitätsprüfung ohne Schufa-Abfrage. Auch diejenigen, die über einen negativen Schufa-Eintrag verfügen, können einen Kredit beantragen.

Konditionen online vergleichen bei Kreditvergleich-kostenlos.net

Wer einen Kredit sucht, erhält bei Kreditvergleich-kostenlos.net einen schnellen Überblick über die verschiedenen Anbieter und deren Konditionen. Von aktuell 34 Banken können dort die Konditionen verglichen werden, darunter auch von der SIGMA Kreditbank. Bei allen Banken kann ein zu 100 Prozent kostenloser Antrag direkt über das Vergleichsportal gestellt werden. Das Online-Portal für den Kreditvergleich ist seriös und vom TÜV Saarland geprüft. Dort kann auch gezielt nach einem Kredit für einen bestimmten Anlass wie dem Schweizer Kredit ohne Schufa gesucht werden. Wer speziell nach einem Schweizer Kredit ohne Schufa sucht, findet die Konditionen der SIGMA Bank. Über den Schweizer Kredit und die SIGMA Kreditbank sind ausführliche Informationen verfügbar.

Konditionen für den Schweizer Kredit der SIGMA Kreditbank

Die SIGMA Bank zeichnet sich durch Seriosität und Transparenz aus. Für den Schweizer Kredit werden flexible Konditionen geboten. Die Kreditanfrage ist garantiert Schufa-neutral. Eine Schufa-Auskunft wird nicht eingeholt. Die Schufa wird auch nicht über den Antrag und die Kreditvergabe informiert. So können auch diejenigen einen Kredit beantragen, die über einen negativen Schufa-Eintrag verfügen. Kostenlose Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Die Restschuld kann bis zu 100 Prozent kostenlos getilgt werden.

Die SIGMA Kreditbank Erfahrungen sind mittelgut. Das Kreditinstitut hat eine Bewertung mit 73 von 100 möglichen Punkten erhalten. Kunden, die über ihre SIGMA Kreditbank Erfahrungen berichten, bezeichnen das Kreditangebot als mittelgut. Der Service ist durchschnittlich, die Kreditleistungen sind gut. Von 100 Kunden, die eine Online-Bewertung vorgenommen haben, würden 73 Prozent das Kreditinstitut weiterempfehlen.

Die Bank bietet drei verschiedene Varianten für den Schweizer Kredit, die sich in ihrer Kreditsumme und dem effektiven Jahreszins unterscheiden:

– 3.500 Euro mit effektivem Jahreszins von 10,21 Prozent

– 5.000 Euro mit effektivem Jahreszins von 10,70 Prozent

– 7.000 Euro mit effektivem Jahreszins von 10,69 Prozent

Die Rückzahlung kann bei jedem dieser Kreditmodelle in 40 Monatsraten erfolgen. Die erste Rate wird im übernächsten Monat nach Vertragsabschluss gezahlt.

Voraussetzungen für den Schweizer Kredit bei SIGMA

Wer einen Schweizer Kredit ohne Schufa bei SIGMA beantragen möchte, muss seinen Wohnsitz in Deutschland haben. Der Antragsteller muss volljährig sein. Das Höchstalter für die Beantragung eines Kredits liegt bei 58 Jahren. Antragsteller sollten über ein nachhaltiges Einkommen von mindestens 1.110 Euro verfügen. Das Arbeitsverhältnis muss bei der Antragstellung mindestens zwölf Monate lang bestehen. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann einen Bürgen stellen, der über das entsprechende Einkommen und das Alter verfügt. Der Bürge stellt an seiner Stelle den Kreditantrag.

Schweizer Kredit ohne Schufa bei der SIGMA Kreditbank beantragen

Wer einen Schweizer Kredit ohne Schufa bei der SIGMA Kreditbank beantragen möchte, hat zwei Möglichkeiten:

– Das Kreditformular kann über Kreditvergleich-kostenlos.net heruntergeladen, ausgedruckt, ausgefüllt und dann per Post an die SIGMA Bank in Liechtenstein geschickt werden. Zur Prüfung der Bonität werden die erforderlichen Unterlagen mitgeschickt.

– Die Beantragung des Kredits ist auch über den Kreditvermittler Bonkredit möglich, der mit zahlreichen Banken zusammenarbeitet und aus ungefähr 20 Banken den passenden Schweizer Kredit Anbieter für den Antragsteller findet.

Nach den SIGMA Kreditbank Erfahrungen werden auch Darlehen ermöglicht, wenn der Antrag bei anderen Banken abgelehnt wurde. Ist der Antrag bei der Bank eingegangen, wird die Bonität des Antragstellers geprüft. Über das Ergebnis wird der Antragsteller per E-Mail informiert. Der Prozess der Kreditvergabe erfolgt völlig diskret. Die Schufa und der Arbeitgeber des Antragstellers erfahren nichts davon. Bis der Schweizer Kredit ausgezahlt wird, kann es bis zu 14 Tage dauern.

