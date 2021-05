Der Sales-Code für erfolgreiche Verkäufer:innen, Dienstleister:innen und Unternehmer:innen

Lernen Sie eine neue Sprache, die jeder weltweit versteht: die nonverbale Körpersprache. Denn der Mensch spricht erst seit ca. 40.000 Jahren in Worten, die Körpersprache hingegen existiert schon seit über sechs Millionen Jahren. Sie hilft Ihnen daher, Emotionen und Persönlichkeiten bei Ihrem Gegenüber zu erkennen und hebt Sie damit sowohl privat, z.B. bei der Verständigung mit Familien und Freunden als auch beruflich im Kunden- oder Mitarbeiterkontakt auf ein neues Kommunikationslevel.

Im neuen Buch des Verkaufsexperten Joern Kettler können Sie diese Sprache lernen. Es trägt den Titel “Mit Empathie verkaufen: Emotionale Intelligenz als Sales-Code – so finden Sie den besten Zugang zum Kunden” und ist aktuell im Springer Gabler Verlag erschienen.

Was bringen Ihnen die Erkenntnisse aus diesem Buch?

– Durch das Lesen der nonverbalen Sprache stellen Sie erfolgreiche Verkaufsabschlüsse oder Gesprächsverläufe her. Denn es ist das erste Buch, das die Mimikresonanz®-Methode nach dem führenden Körpersprache-Experten Dirk W. Eilert auf den Verkauf angepasst hat.

– Sie sehen zukünftig Emotionen und Bedürfnisse bei Ihrem Gegenüber und können dadurch auch seine Persönlichkeit einschätzen.

– Sie erfahren, welche Merkmale die 12 Primäremotionen kennzeichnen und nehmen Stresssignale, Wunsch-, Warn- und Einwandsignale bewusster wahr.

– Joern Kettler vermittelt Ihnen Tipps, wie Sie Wertschätzung ausdrücken, was Sie damit bewirken können und mit welch kleinen Dingen Sie Menschen und Kunden für sich gewinnen.

– Zusätzlich lernen Sie z.B. etwas über die Intuition, Erwartungshaltungen und die Bedeutung des Geruchssinns für den Verkauf.

Die Einnahme jedes Buches wird zudem an die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz® e.V. gespendet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Lernen der nonverbalen Sprache an Schulen einzuführen.

Joern Kettler hat über 20 Jahre eigene Verkaufs- und Vertriebserfahrung und arbeitet seit mehreren Jahren erfolgreich als Trainer, Berater und Coach für Vertriebs- und Verkaufsmitarbeiter. Er ist außerdem Experte für Emotionale Intelligenz und

Körpersprache im Verkaufs- und Vertriebswesen und berät Unternehmen in

verkaufsstrategischen Belangen.

