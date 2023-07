Der Revitalisierungs-Investor für Wohnimmobilien

Die Hamburger Grund GmbH investiert in B- und C-Städten und schafft so Wohnraum

– Antizyklische Investitionen in Bestandsobjekte mit noch unterschätzter Lage

– Erfahrenes Management und innovativer Investmentansatz

– Gesamte Immobilieninvestment-Wertschöpfungskette wird abgedeckt

Hamburg, 20. Juli 2023 – Die Hamburger Grund GmbH investiert als fokussierter Wohnimmobilien-Investor weiterhin in die Entwicklung von Wohnraum, in einer Zeit, wo andere Marktteilnehmer ihre Investitionen eher zurückschrauben. Dabei konzentriert sich die Investmentstrategie vor allem auf die Revitalisierung von Bestandsobjekten mit überdurchschnittlichem Renditepotenzial in langfristig attraktiven, sogenannten B-, und C-Städten.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist der erfahrene Immobilien- und Investmentexperte Rolf Kaewel. „Demografisch stabile und prosperierende Städte abseits der hochpreisigen deutschen Metropolen versprechen nach wie vor Inflationsschutz und ein gesteigertes Investmentpotenzial“, erklärt Rolf Kaewel den Strategieansatz der Hamburger Grund.

Das Immobilien-Investmenthaus deckt die komplette Wertschöpfungskette vom Ankauf, über das Immobilien-Management bis hin zum Verkauf ab. Die Wertsteigerung erfolgt durch die Revitalisierung von Bestandsimmobilien. Dabei konzentriert man sich auf bisher nicht genutzten Wohnraum in B- und C-Lagen, der durch eine nachhaltige Instandhaltung wieder dem Markt zugeführt wird. In Zeiten mit begrenztem Wohnraum leistet die Hamburger Grund damit einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumgewinnung. Ein energetisch hochwertiger und moderner Standard ermöglicht dabei erhebliche Wertsteigerungen im Verkauf und in der Vermietung.

Erfahrung und Track Record für ein überzeugendes Geschäftsmodell

Kaewel ist für die strategische Steuerung, den Vertrieb und die Expansion der Hamburger Grund GmbH verantwortlich. Er ist seit mehr als 25 Jahren in leitenden Funktionen unter anderem im Bereich Immobilien, Finanzierung und Risikobewertung tätig. Kaewel liefert einen erfolgreichen und aussagefähigen Track Record.

Vertriebspartner, Wohnungskäufer und Kapitalanleger können auf die tiefgreifende Branchenkenntnis des Managements bauen und profitieren von einem über Jahrzehnte gewachsenen, nachhaltigen und belastbaren Netzwerk mit unmittelbarem Zugang zu sehr attraktiven Immobilienprojekten bundesweit.

Über die Hamburger Grund GmbH

Die Hamburger Grund GmbH ist ein deutschlandweit tätiger Asset- und Investment-Manager und Spezialist in der Revitalisierung von Wohnimmobilien. Das Unternehmen steht für höchste Professionalität, schlanke Prozesse und attraktive Investments in B- und C-Städte.

Das Hamburger Immobilieninvestmenthaus konzipiert und entwickelt mit seinem Full-Service-Konzept deutschlandweit erfolgreich Anlageimmobilien für Privatanleger, Mieter und Eigennutzer sowie semi-professionelle und institutionelle Investoren. Das Leistungsspektrum der Hamburger Grund deckt dabei den kompletten Wertschöpfungsprozess rund um die Immobilie ab, vom An- und Verkauf bis zum aktiven und wertsteigernden Asset- und Property Management.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hamburgergrund.de

Kontakt

Hamburger Grund GmbH

Rolf Kaewel

Neuer Wall 80

20354 Hamburg

+49 40 32 89 02 500



https://www.hamburgergrund.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.