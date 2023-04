Der Pulsschlag der Erde – Taktgeber unserer Sinne

Dank der Schumann-Resonanz zu innerer Balance und stabiler Gesundheit finden

Pößneck, 4. April 2023 – In über 175 Ländern findet am 22. April 2023 der Tag der Erde statt.

Getreu des diesjährigen Mottos „Leben im Einklang mit der Natur“ ist die Idee hinter dem

Aktionstag, für einen umweltbewussten Lebensstil zu werben – nachhaltig bauen,

ressourcenschonend arbeiten und natürlich wohlfühlen – für eine gesunde, lebenswerte Erde. Mit VITORI® möchte Gründer und Geschäftsführer Sebastian Krenz dem Planeten etwas zurückgeben. „Der Mensch und die Erde stehen in engem Verhältnis und können sich gegenseitig stärken“, erklärt er.

Um zum Umwelt- und Klimaschutz beizutragen, unterstützt VITORI® die Non-Profit-Organisation „Eden Reforestation Projects“ bei ihrem Ziel, jährlich mindestens 500 Millionen Bäume zu pflanzen. Basierend auf den Grundsätzen „Natürlich, praktisch und effektiv“ greift VITORI® mit der Premium Kristallmatte auf naturgegebene Lösungsansätze zurück, um dem Körper seine ureigene innere Kraft wiederzugeben.

Unsichtbar, aber spürbar

Die Rede ist von geomagnetischen Schwingungen. Neben bewährten Therapieformen, wie der Behandlung mit negativen Ionen und der Infrarot-Tiefenwärme, verfügt die Premium Kristallmatte von VITORI® auch über die Schumann-Resonanz.

Prof. Michael Persinger, der im Auftrag der NASA forschte, erkannte, dass eine Grundvoraussetzung für den optimalen gesundheitlichen Zustand darin besteht, dass die Zellen des Körpers in Resonanz mit der Schumann-Frequenz von 7,83 Hz schwingen. Eine Vielzahl an Faktoren beeinflussen diese Wellen und sorgen so für ein Abweichen vom Idealwert.

Die VITORI® Premium Kristallmatte kann die Körperfrequenz durch den Einsatz magnetischer Impulse wieder in Einklang mit der Schumann-Frequenz bringen und die Regenerationsprozesse ankurbeln.

Im Einklang mit Mutter Erde

Schwingen wir in Resonanz mit unserer Erde, hat das nachweislich einen positiven Effekt auf unseren Organismus. Doch in welchem Zusammenhang steht die Schumann-Resonanz mit der Unversehrtheit unseres Planeten? Äußere Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Elektrosmog, führen zu einer Störung des Erdmagnetfeldes und können sich negativ auf unser System auswirken. Diese Dissonanzen sorgen dafür, dass es zu Stimmungsschwankungen, Leistungseinbrüchen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen kommt, da sie in unmittelbarem Austausch mit unseren Gehirnwellen stehen.

Das Regulieren der Frequenz normalisiert den Blutdruck, dämpft die Schmerzempfindlichkeit des Körpers und erhöht die Gedächtnisleistung. Darüber hinaus kann die Frequenz von 7,83 Hz den Knochenaufbau stimulieren, das Risiko eines Herzinfarktes verringern und zusätzlich die Immun- und Krebsabwehr stärken.

„Leben im Einklang mit der Natur“ heißt es am Tag der Erde. VITORI® verbindet in der Premium Kristallmatte eben dieses Prinzip: Die Verbundenheit zur Natur spüren, aufmerksam werden auf das, was die Erde uns schenkt. Sei es durch „Eden Reforestation Projects“ oder den Griff zu lokalen Gemüsesorten – jeder kann der Natur etwas zurückgeben und das nicht nur am Tag der Erde.

Über VITORI

Seit 2019 entwickeln Janis Nebel und Sebastian Krenz effektive Alternativen zur Schmerzbehandlung,

die wirkungsvolle Mechanismen der Natur miteinander verbinden. Mit ihren VITORI® Premium-

Kristallprodukten helfen sie Menschen, auf natürliche Weise zu mehr Entspannung und

Lebensqualität zu finden. Unabhängig vom Alter profitiert jede/r von der Wirkung der Kristalle. Auch

Kinder und Haustiere fühlen sich nach einer Auszeit auf der Matte erholter. Die „Quelle des Lebens“

dient als Inspiration und Ursprung der Gründung, daher ist die Marke VITORI eine Neuschöpfung

aus VITality und ORIgin.

Firmenkontakt

VITORI Health GmbH

Sebastian Krenz

Augenseestraße 19

07381 Pößneck

493647 528 96 88



https://www.vitori.de/

Pressekontakt

Kreuter Borgmeier Public Relations GmbH

Sophia Vecchini

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

49 40 413096-24



https://www.borgmeier.de/

Bildquelle: @VITORI