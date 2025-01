Der Podcast, der Klischees bricht

Ehrliche Einblicke eines Start ups

Paderborn, Januar 2025 – Mit „Heiße Phasen“ bringt InnoZen, der innovative Hersteller designorientierter Saunalösungen, einen Corporate Podcast an den Start, der neue Maßstäbe setzt. In den ersten Folgen, die diesen Monat veröffentlicht wurden, gibt Gründerin und CEO Pei Hua Yip gemeinsam mit ihren Co-Hosts authentische Einblicke in die Welt des Unternehmertums. Das Besondere: Jede Episode wird in einer Saunakabine aufgenommen – ein einzigartiger Rahmen, der die Themen des Podcasts auf besondere Weise erlebbar macht.

Herausforderungen jenseits der Konventionen

Mit „Heiße Phasen“ betritt InnoZen neue Wege und setzt den Fokus auf ehrliche Einblicke in den Aufbau eines Start ups, das bewusst mit Branchenklischees bricht. „Ich bin das Gegenteil des typischen Saunaherstellers: Eine Frau mit asiatischen Wurzeln in einer Branche, die von Männern und Tradition geprägt ist“, sagt Pei Hua Yip.

Im Podcast berichtet sie über die Herausforderungen, die mit einer solchen Vision einhergehen, und teilt persönliche Erfahrungen rund um Themen wie:

– Gründung und Innovation: Von der Idee bis zur Marktreife.

– Markenpositionierung: Was es bedeutet, sich in einem traditionellen Markt neu zu definieren.

– Vision und Leadership: Die weltweit schönste Sauna zu etablieren und eine ganz neue Zielgruppe zu erreichen.

– Strategische Einblicke: Von Branding über Produktdesign, bis zu Vertriebsstrategien und der Frage Bootstrapping vs. Venture Capital.

Insights und Einblicke auf Social Media

Die Zuhörer können den Podcast nicht nur streamen, sondern auch auf Social Media Plattformen wie LinkedIn und Instagram sowie auf der Unternehmenswebsite mit Snippets und Behind-the-Scenes-Material spannende Einblicke in die Aufnahmen erhalten.

Hier geht es zur Landingpage: https://innozen.eu/de/podcast

Ab sofort verfügbar

„Heiße Phasen“ kann ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen gestreamt werden. Für Medienvertreter, die Interesse an einer Zusammenarbeit oder einem Interview mit Pei Hua Yip haben, steht das Team von InnoZen für Anfragen zur Verfügung.

InnoZen wurde Ende 2023 als Saunaunternehmen gegründet und basiert auf dem Patent einer Saunakabine aus Funktionsstoff. Mit einem Fokus auf Innovation und modernem Lifestyle richtet sich die Marke sowohl an Privatkunden als auch an die gewerbliche Nutzung in Hotels, Thermen und Fitnessstudios.

Produziert werden die Saunen in den eigenen Produktionsstätten des Schwesterunternehmens kyuno in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Damit vertritt die Unternehmensgruppe stolz das Qualitätsmerkmal Made in Germany.

Mehr Infos unter: https://innozen.eu/de/home-privat

Firmenkontakt

InnoZen GmbH

Pei Hua Yip

Otto-Hahn-Straße 11

33104 Paderborn

01723599605



http://www.innozen.eu

Pressekontakt

InnoZen GmbH

Sally Staps

Otto-Hahn-Straße 11

33104 Paderborn

01723599605



http://www.innozen.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.