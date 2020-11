DER PIAVE KÄSE EROBERT WIEN IM STURM

Zeit für Verkostungen mit Piave DOP dank dem Projekt Nice to Eat-EU

Acht Restaurants und ebenso viele leckere Rezepte, um diese europäische Spezialität entsprechend zu würdigen. Der einzigartige Geschmack des Piave DOP lässt sich nicht mehr aufhalten und gelangt dank Lieferservice auf die Tische Österreichs.

Belluno 23/11/2020 – Im Rahmen des Projekts Nice to Eat-Eu erobert der Piave Käse DOP die Stadt Wien und einige ihrer renommiertesten Restaurants. Nachdem das Schutzkonsortium die Reaktion von Presse und Food Decision Makern bei den Verkostungsabenden testen konnte, bei denen es darum ging, den Wert, die Eigenschaften und den Geschmack dieser europäischen Spezialität zu entdecken, hat es sich dazu entschlossen, das Markenzeichen Piave DOP noch weiter zu verbreiten, indem mit einigen der einflussreichsten Chefköchen der österreichischen Hauptstadt interessante Zusammenarbeiten vereinbart wurden.

Das Projekt der vom Konsortium des Piave-Käses DOP geförderten und von der EU kofinanzierten Werbekampagne Nice to Eat-EU dehnt sich immer weiter auf dem österreichischen Markt aus. Vor allem in der Hauptstadt versucht man mit eigens konzipierten Rezepten, Pressedinnern und Verkostungen die Begeisterung für dieses Produkt zu wecken, so wie dies 2019 in Graz geschehen ist, als den Gästen und Food Bloggern Österreichs ein herrliches Abendessen mit Rezepten mit Piave DOP auf den wunderschönen, mit dem Siegerbild des Preisausschreibens 2019 von Nice to Eat-EU dekorierten Tellern serviert wurde.

Seit einigen Wochen steht daher in der österreichischen Hauptstadt ein intensiver Werbemonat auf dem Programm; ein Projekt, das eigentlich mit am Tisch servierten Verkostungen in den Restaurants begonnen hat und jetzt mit einem “Köstlichkeits-Lieferservice” fortgesetzt wird, an dem die wichtigsten Chefköche der Stadt teilnehmen.

Jeder von ihnen präsentiert seine persönliche Version dieses außerordentlichen Käses mit

eigens hierfür einstudierten und originellen Rezepten. Acht Restaurants haben sich mit Begeisterung dem Projekt angeschlossen: CucinaCipriano, Altenberg, Cafe Restaurant Leto, Restaurant Marks, Trattoria Toscana La No”, I Carusi, I Terroni, und l’Osteria del Collio.

Absoluter Favorit der österreichischen Rezepte ist eine der beliebtesten Sorten des Piave DOP, nämlich der international mehrfach preisgekrönte Selezione Oro. Einige dieser Preise sind der Superior Taste Award – 3 Sterne beim International Taste & Quality Institute (iTQi) in Brüssel (bereits zum 5. Mal hintereinander) sowie der Preis als Bester Italienischer Hartkäse beim “International Cheese & Dairy Awards” in Nantwich (UK). Ein authentisches Naturprodukt aus dem wunderschönen Territorium der italienischen Dolomiten, die nicht umsonst zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurden.

Bei CucinaCipriano finden wir lilafarbene Gnocchi mit Piave DOP-Fondue und Pommes Frites mit schwarzem Trüffel, Altenberg serviert eine rustikale Polenta mit Piave DOP und einer Refosco-Weinsoße mit Salsiccia und Pfifferlingen, das Cafe Restaurant Leto bereitet seinen Kunden köstliche, mit Piave DOP gefüllte Pilze, das Restaurant Marks verwöhnt sie mit zarten Filets, die mit Piave DOP gratiniert werden, die Trattoria Toscana La No” serviert mit Piave DOP gefüllten Tintenfisch mit Schwarzkohl und knusprigem Kürbis, I Carusi verzaubert den verwöhnten Gaumen mit Gnocchi alla Parmigiana und Piave DOP, I Terroni üben sich in einem Gericht aus Orecchiette mit Piave DOP und Jakobsmuscheln, während die Osteria del Collio ein Risotto mit Radicchio und Piave DOP kredenzt.

Wie man sieht, erreicht die Gourmet-Veranstaltung für die österreichischen Feinschmecker die Hauptstadt im großen Stil. Sie brauchen nichts anderes zu tun, als den Seiten der sozialen Medien der Restaurants zu folgen, um zu sehen, wie die berühmten Chefköche in Wien dieses Produkt interpretieren. Und wenn Sie sich in der Stadt oder in der Nähe befinden, dann lassen Sie sich doch eines dieser herrlichen Gerichte mit Piave DOP Käse nach Hause liefern.

Entdecken Sie die Details der teilnehmenden Restaurants auf der Webseite www.nicetoeat.eu/settimane-di-degustazione-nei-ristoranti

Ziel des Konsortiums ( www.formaggiopiave.it) ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben bezüglich der Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit dieses Käses zu fördern und seinen Konsum zu steigern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat-EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal) außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien

Tel. +39 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it

Press Office

