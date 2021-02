Der passende Simultandolmetscher – Qualität zählt

Villingendorf, 13.02.2021

Der Job eines Simultandolmetschers erfordert höchste Konzentration und multiple Fähigkeiten. Um einen passenden Simultandolmetscher für die eigenen Ansprüche zu finden, ist die Qualität deswegen ein entscheidender Faktor. Und natürlich muss der Dolmetscher auch zeitnah zur Verfügung stehen.

Übersetzung in Echtzeit

Auf Konferenzen und bei wichtigen Zusammenkünften sind schwierige Themen zu besprechen und zu behandeln. Deswegen sollten sich die Kongressteilnehmer auf ihre Themen konzentrieren können und nicht noch sprachliche Barrieren überwinden müssen. Deswegen ist ein guter Dolmetscher das A und O bei solchen Zusammenkünften. Simultandolmetscher übersetzen in Echtzeit und sorgen somit für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Hierbei wird unterschieden zwischen Kabinendolmetscher, die aus einer Kabine heraus dolmetschen und dem Flüsterdolmetscher, der dem Kunden direkt die Übersetzung zuflüstert. Den richtigen Dolmetscher zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben und die perfekten Rahmenbedingungen für sehr gute Arbeitsleistungen zu schaffen, dafür sorgen die Mitarbeiter von Dolmetscheragentur24.

Auch in der aktuellen Zeit immer an Ihrer Seite: Simultandolmetscher für Videokonferenzen

Moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Egal ob im Homeoffice, auf Reisen oder Businessmeetings mit ausländischen Handelspartnern. Gerade in der aktuellen Zeit sind Videokonferenzen ein unverzichtbares Medium geworden, um den Geschäftsbetrieb, wie gewohnt am Laufen zu halten. Um Sprachbarrieren zu überwinden, benötigt man auch in der modernen Geschäftswelt einen Videodolmetscher.

Das Online-Simultandolmetschen auch Remote Simultaneous Interpreting kurz: RSI genannt, kommt insbesondere bei mehrsprachigen Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern zum Einsatz. Dabei dolmetschen Videodolmetscher räumlich unabhängig von Veranstaltungsorten und Teilnehmern in professionell ausgestatteten Dolmetscherkabinen. Von dort live zugeschaltet, sorgen sie bei internationalen Kick-off Meetings, Konferenzen, Schulungen oder Messen für eine reibungslose Kommunikation, unabhängig davon, ob das Event als Präsenz-, Online- oder Hybridveranstaltung stattfindet. Auf RSI spezialisierte Videodolmetscher sind routinierte Konferenzdolmetscher, die zusätzlich umfangreiche Erfahrungen mit Online-Events haben und alle wichtigen Videokonferenzsysteme, -plattformen und -tools kennen.

Herausforderungen meistern mit dem passenden Dolmetscher

Simultandolmetschen ist also eine echte Herausforderung, zumal auch oft interkulturelle Barrieren überwunden werden müssen. Erfahrung ist in diesem Job unerlässlich und sorgt für die nötige Ruhe und Gelassenheit bei der Übersetzung. Daher ist eine große Auswahl an erfahrenen Dolmetschern nötig, um immer beste Qualität zu erreichen. Spaß an der Arbeit, zufriedene Mitarbeiter und eine gute Ausbildung sorgen für genau diese. Und natürlich muss sich ein solcher Dolmetscher auch auf die Technik verlassen können. Damit in Echtzeit übersetzt werden kann, muss die Tonqualität stimmen, die Video- und Audioübertragung reibungslos laufen und der äußere Geräuschpegel minimiert werden. Bei Dolmetscheragentur24 gibt es deswegen nicht nur eine große Auswahl an Dolmetschern, gekümmert wird sich auch um die passende Konferenztechnik, ebenso um die Anreise und die Unterbringung der Dolmetscher, so dass jede Herausforderung stressfrei gemeistert werden kann und die Unternehmen sich allein auf die Inhalte der Konferenzen konzentrieren können. Hier sind auch individuelle Lösungen für alle Kunden möglich. Damit alles reibungslos abläuft, kümmert sich die Agentur auch um das Drumherum, so dass keine Wünsche offenbleiben.

Den passenden Dolmetscher in 24 h

Die Dolmetscheragentur24 bietet nicht nur einen Dolmetscherservice mit über 30 Sprachen, es wird auch garantiert, dass der Dolmetscher in 24 Stunden zur Verfügung steht. So können auch kurzfristig angesetzte Veranstaltungen mit einem qualifizierten Dolmetscher durchgeführt werden. Möglich gemacht wird das durch ein festes Netzwerk von über 5000 Dolmetschern, die auch kurzfristig gebucht werden können. Ausführliche Beratung und Unterstützung in allen wichtigen Fragen, auch zum technischen Know-How und zum Management einer solchen Veranstaltung, runden das Angebot ab. So ist es einfach den passenden Simultandolmetscher zu finden.

