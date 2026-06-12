Der OC-Loop
Wenn individuelle und kollektive Transformation Hand in Hand gehen
von Karsten Drath*
Viele Organisationen stecken in derselben Falle. Sie investieren erheblich in Change-Programme, Workshops und Beratungsmandate und kommen trotzdem nicht wirklich voran. Der Grund liegt häufig nicht in fehlenden Ressourcen oder mangelndem Willen, sondern in einem grundlegenden Denkfehler. Oft arbeiten Organisationen nur an Menschen oder am System. Eines davon greift zu kurz, denn Veränderung muss immer auf beiden Ebenen gleichzeitig stattfinden.
Die Leadership Choices GmbH mit Sitz in Wiesbaden hat dieses Entweder-Oder konsequent überwunden. Das zentrale Konzept dahinter heißt OC-Loop.
Das Symbol der liegenden Acht
Der OC-Loop ist das Herzstück des Organisations-Coaching-Ansatzes von Leadership Choices. Sein Symbol ist die liegende Acht, das mathematische Zeichen für Unendlichkeit. Es steht für zwei Ebenen, die in jeder echten Transformation gleichzeitig bewegt werden müssen: das soziale System als Ganzes und die Individuen, die dieses System prägen. Beide stehen in einer untrennbaren Wechselwirkung. Was sich im Einzelnen verändert, verändert das Kollektiv und umgekehrt, kontinuierlich und ohne Ende.
Zugleich greift das Symbol eine weitere Idee auf. Das Two-Loops-Modell basiert auf der Systemtheorie, wonach Neues zunächst im Kleinen entsteht, bevor es zur neuen dominanten Logik wird. Der OC-Loop erweitert diesen Gedanken und versteht Transformation nicht als einmaliges Ereignis, sondern als fortlaufender Prozess aufeinanderfolgender Lernzyklen.
Vier Schritte, die immer wieder neu beginnen
Praktisch entfaltet sich der OC-Loop in einem iterativen Vorgehen. Organisations-Coaches beobachten gemeinsam mit dem System, welche Muster, Spannungen und unausgesprochenen Annahmen das Handeln prägen. Daraus entstehen Hypothesen, keine Diagnosen, sondern bewusst vorläufige Deutungsangebote. Auf ihrer Grundlage werden Interventionen als gezielte Experimente gesetzt: Dialogformate, strukturelle Anpassungen, symbolische Handlungen. Anschließend wird die Wirkung reflektiert, gesichert und der nächste Zyklus beginnt.
Das Bild dahinter ist eine Kugel, die einen Berg hinaufrollt. Jede Schleife erzeugt neuen Schwung. Damit die Kugel nicht zurückrollt, müssen gewonnene Erkenntnisse in Prozessen, Routinen und gelebter Praxis verankert werden.
Vertikale Entwicklung als Schlüssel
Im Zentrum des OC-Loops steht ein Verständnis von Führungsentwicklung, das über klassische Kompetenztrainings hinausgeht. Horizontale Entwicklung erweitert Wissen und Fähigkeiten. Vertikale Entwicklung verändert, wie Menschen denken, urteilen und Sinn konstruieren und sie lässt sich nicht lehren, sondern nur ermöglichen. Das gelingt durch prägende Herausforderungen, echte Perspektivwechsel und tief reflektierte Erfahrungen.
Leadership Choices hat mit dem Spiral Leadership Development-Modell einen eigenen Ansatz entwickelt, der diese Reifung als spiralförmigen Prozess beschreibt. Mit jeder neuen Herausforderung werden vertraute Themen auf einem höheren Integrationsniveau durchlaufen. Das Ergebnis sind Führungspersönlichkeiten, die mit Komplexität und Kontrollverlust produktiv umgehen können und damit zur treibenden Kraft organisationaler Transformation werden.
Dabei gilt: Vertikale Führungsentwicklung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Wandel. Erst im Zusammenspiel mit der Veränderung kollektiver Muster entfaltet sie ihre volle Wirkung. Genau das bildet der OC-Loop ab.
Transformation stärkt, wer sie trägt
Aus über zehn Jahren Praxis wissen wir, dass Psychologisches Kapital nicht trotz des Wandels, sondern gerade wegen des Wandels wächst. Psychologisches Kapital ist ein Zusammenspiel der psychologischen Ressourcen eines Menschen, wie Zuversicht, mentale Beweglichkeit, Selbstwirksamkeit und Optimismus. Wer Transformation als Lernraum versteht und professionell begleitet, schafft Bedingungen, unter denen
Menschen und Organisationen gemeinsam resilienter werden. Mit dem Executive FiRE Index hat Leadership Choices ein Messinstrument entwickelt, das dieses Kapital sichtbar und steuerbar macht.
Bedeutung für Organisationen
Der OC-Loop ist kein Modell für die Schublade. Er ist das operative Prinzip einer Begleitpraxis. Organisationen, die mit diesem Ansatz arbeiten, erleben eine neue Qualität im Wandel. Reibung zwischen Initiative und Alltagsroutine wird reduziert, dafür entsteht mehr Eigenverantwortung auf allen Ebenen und eine tiefere Verankerung des Wandels, weil er nicht verordnet, sondern gemeinsam gestaltet wird.
* Karsten Drath ist Geschäftsführer und Gründer der Leadership Choices GmbH
Der OC-Loop – Wenn
individuelle und kollektive Transformation Hand in Hand gehen
Viele
Organisationen stecken in derselben Falle. Sie investieren erheblich in
Change-Programme, Workshops und Beratungsmandate und kommen trotzdem nicht
wirklich voran. Der Grund liegt häufig nicht in fehlenden Ressourcen oder
mangelndem Willen, sondern in einem grundlegenden Denkfehler. Oft arbeiten
Organisationen nur an Menschen oder am System. Eines davon greift zu kurz, denn
Veränderung muss immer auf beiden Ebenen gleichzeitig stattfinden.
Die
Leadership Choices GmbH hat dieses Entweder-Oder konsequent überwunden. Das
zentrale Konzept dahinter heißt OC-Loop.
Das
Symbol der liegenden Acht
Der
OC-Loop ist das Herzstück des Organisations-Coaching-Ansatzes von Leadership
Choices. Sein Symbol ist die liegende Acht, das mathematische Zeichen für
Unendlichkeit. Es steht für zwei Ebenen, die in jeder echten Transformation
gleichzeitig bewegt werden müssen: das soziale System als Ganzes und die
Individuen, die dieses System prägen. Beide stehen in einer untrennbaren Wechselwirkung.
Was sich im Einzelnen verändert, verändert das Kollektiv und umgekehrt,
kontinuierlich und ohne Ende.
Zugleich
greift das Symbol eine weitere Idee auf. Das Two-Loops-Modell basiert auf der
Systemtheorie, wonach Neues zunächst im Kleinen entsteht, bevor es zur neuen
dominanten Logik wird. Der OC-Loop erweitert diesen Gedanken und versteht Transformation
nicht als einmaliges Ereignis, sondern als fortlaufender Prozess
aufeinanderfolgender Lernzyklen.
Vier
Schritte, die immer wieder neu beginnen
Praktisch
entfaltet sich der OC-Loop in einem iterativen Vorgehen. Organisations-Coaches
beobachten gemeinsam mit dem System, welche Muster, Spannungen und
unausgesprochenen Annahmen das Handeln prägen. Daraus entstehen Hypothesen, keine
Diagnosen, sondern bewusst vorläufige Deutungsangebote. Auf ihrer Grundlage
werden Interventionen als gezielte Experimente gesetzt: Dialogformate,
strukturelle Anpassungen, symbolische Handlungen. Anschließend wird die Wirkung
reflektiert, gesichert und der nächste Zyklus beginnt.
Das
Bild dahinter ist eine Kugel, die einen Berg hinaufrollt. Jede Schleife erzeugt
neuen Schwung. Damit die Kugel nicht zurückrollt, müssen gewonnene Erkenntnisse
in Prozessen, Routinen und gelebter Praxis verankert werden.
Vertikale
Entwicklung als Schlüssel
Im
Zentrum des OC-Loops steht ein Verständnis von Führungsentwicklung, das über
klassische Kompetenztrainings hinausgeht. Horizontale Entwicklung erweitert
Wissen und Fähigkeiten. Vertikale Entwicklung verändert, wie Menschen denken,
urteilen und Sinn konstruieren und sie lässt sich nicht lehren, sondern nur
ermöglichen. Das gelingt durch prägende Herausforderungen, echte
Perspektivwechsel und tief reflektierte Erfahrungen.
Leadership
Choices hat mit dem Spiral Leadership Development-Modell einen eigenen Ansatz
entwickelt, der diese Reifung als spiralförmigen Prozess beschreibt. Mit jeder
neuen Herausforderung werden vertraute Themen auf einem höheren
Integrationsniveau durchlaufen. Das Ergebnis sind Führungspersönlichkeiten, die
mit Komplexität und Kontrollverlust produktiv umgehen können und damit zur
treibenden Kraft organisationaler Transformation werden.
Dabei
gilt: Vertikale Führungsentwicklung ist eine notwendige, aber keine
hinreichende Bedingung für Wandel. Erst im Zusammenspiel mit der Veränderung
kollektiver Muster entfaltet sie ihre volle Wirkung. Genau das bildet der
OC-Loop ab.
Transformation
stärkt, wer sie trägt
Aus
über zehn Jahren Praxis wissen wir, dass Psychologisches Kapital nicht trotz
des Wandels, sondern gerade wegen des Wandels wächst. Psychologisches Kapital
ist ein Zusammenspiel der psychologischen Ressourcen eines Menschen, wie Zuversicht,
mentale Beweglichkeit, Selbstwirksamkeit und Optimismus. Wer Transformation als
Lernraum versteht und professionell begleitet, schafft Bedingungen, unter denen
Menschen und Organisationen gemeinsam resilienter werden. Mit dem Executive
FiRE Index hat Leadership Choices ein Messinstrument entwickelt, das dieses
Kapital sichtbar und steuerbar macht.
Was
das für Organisationen bedeutet
Der
OC-Loop ist kein Modell für die Schublade. Er ist das operative Prinzip einer
Begleitpraxis. Organisationen, die mit diesem Ansatz arbeiten, erleben eine
neue Qualität im Wandel. Reibung zwischen Initiative und Alltagsroutine wird
reduziert, dafür entsteht mehr Eigenverantwortung auf allen Ebenen und eine
tiefere Verankerung des Wandels, weil er nicht verordnet, sondern gemeinsam
gestaltet wird.
(Von
Karsten Drath, Geschäftsführer
und Gründer der Leadership Choices GmBH)
Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.
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65185 Wiesbaden
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