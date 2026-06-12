Wenn individuelle und kollektive Transformation Hand in Hand gehen

von Karsten Drath*

Viele Organisationen stecken in derselben Falle. Sie investieren erheblich in Change-Programme, Workshops und Beratungsmandate und kommen trotzdem nicht wirklich voran. Der Grund liegt häufig nicht in fehlenden Ressourcen oder mangelndem Willen, sondern in einem grundlegenden Denkfehler. Oft arbeiten Organisationen nur an Menschen oder am System. Eines davon greift zu kurz, denn Veränderung muss immer auf beiden Ebenen gleichzeitig stattfinden.

Die Leadership Choices GmbH mit Sitz in Wiesbaden hat dieses Entweder-Oder konsequent überwunden. Das zentrale Konzept dahinter heißt OC-Loop.

Das Symbol der liegenden Acht

Der OC-Loop ist das Herzstück des Organisations-Coaching-Ansatzes von Leadership Choices. Sein Symbol ist die liegende Acht, das mathematische Zeichen für Unendlichkeit. Es steht für zwei Ebenen, die in jeder echten Transformation gleichzeitig bewegt werden müssen: das soziale System als Ganzes und die Individuen, die dieses System prägen. Beide stehen in einer untrennbaren Wechselwirkung. Was sich im Einzelnen verändert, verändert das Kollektiv und umgekehrt, kontinuierlich und ohne Ende.

Zugleich greift das Symbol eine weitere Idee auf. Das Two-Loops-Modell basiert auf der Systemtheorie, wonach Neues zunächst im Kleinen entsteht, bevor es zur neuen dominanten Logik wird. Der OC-Loop erweitert diesen Gedanken und versteht Transformation nicht als einmaliges Ereignis, sondern als fortlaufender Prozess aufeinanderfolgender Lernzyklen.

Vier Schritte, die immer wieder neu beginnen

Praktisch entfaltet sich der OC-Loop in einem iterativen Vorgehen. Organisations-Coaches beobachten gemeinsam mit dem System, welche Muster, Spannungen und unausgesprochenen Annahmen das Handeln prägen. Daraus entstehen Hypothesen, keine Diagnosen, sondern bewusst vorläufige Deutungsangebote. Auf ihrer Grundlage werden Interventionen als gezielte Experimente gesetzt: Dialogformate, strukturelle Anpassungen, symbolische Handlungen. Anschließend wird die Wirkung reflektiert, gesichert und der nächste Zyklus beginnt.

Das Bild dahinter ist eine Kugel, die einen Berg hinaufrollt. Jede Schleife erzeugt neuen Schwung. Damit die Kugel nicht zurückrollt, müssen gewonnene Erkenntnisse in Prozessen, Routinen und gelebter Praxis verankert werden.

Vertikale Entwicklung als Schlüssel

Im Zentrum des OC-Loops steht ein Verständnis von Führungsentwicklung, das über klassische Kompetenztrainings hinausgeht. Horizontale Entwicklung erweitert Wissen und Fähigkeiten. Vertikale Entwicklung verändert, wie Menschen denken, urteilen und Sinn konstruieren und sie lässt sich nicht lehren, sondern nur ermöglichen. Das gelingt durch prägende Herausforderungen, echte Perspektivwechsel und tief reflektierte Erfahrungen.

Leadership Choices hat mit dem Spiral Leadership Development-Modell einen eigenen Ansatz entwickelt, der diese Reifung als spiralförmigen Prozess beschreibt. Mit jeder neuen Herausforderung werden vertraute Themen auf einem höheren Integrationsniveau durchlaufen. Das Ergebnis sind Führungspersönlichkeiten, die mit Komplexität und Kontrollverlust produktiv umgehen können und damit zur treibenden Kraft organisationaler Transformation werden.

Dabei gilt: Vertikale Führungsentwicklung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Wandel. Erst im Zusammenspiel mit der Veränderung kollektiver Muster entfaltet sie ihre volle Wirkung. Genau das bildet der OC-Loop ab.

Transformation stärkt, wer sie trägt

Aus über zehn Jahren Praxis wissen wir, dass Psychologisches Kapital nicht trotz des Wandels, sondern gerade wegen des Wandels wächst. Psychologisches Kapital ist ein Zusammenspiel der psychologischen Ressourcen eines Menschen, wie Zuversicht, mentale Beweglichkeit, Selbstwirksamkeit und Optimismus. Wer Transformation als Lernraum versteht und professionell begleitet, schafft Bedingungen, unter denen

Menschen und Organisationen gemeinsam resilienter werden. Mit dem Executive FiRE Index hat Leadership Choices ein Messinstrument entwickelt, das dieses Kapital sichtbar und steuerbar macht.

Bedeutung für Organisationen

Der OC-Loop ist kein Modell für die Schublade. Er ist das operative Prinzip einer Begleitpraxis. Organisationen, die mit diesem Ansatz arbeiten, erleben eine neue Qualität im Wandel. Reibung zwischen Initiative und Alltagsroutine wird reduziert, dafür entsteht mehr Eigenverantwortung auf allen Ebenen und eine tiefere Verankerung des Wandels, weil er nicht verordnet, sondern gemeinsam gestaltet wird.

* Karsten Drath ist Geschäftsführer und Gründer der Leadership Choices GmbH

Der OC-Loop – Wenn

individuelle und kollektive Transformation Hand in Hand gehen

Viele

Organisationen stecken in derselben Falle. Sie investieren erheblich in

Change-Programme, Workshops und Beratungsmandate und kommen trotzdem nicht

wirklich voran. Der Grund liegt häufig nicht in fehlenden Ressourcen oder

mangelndem Willen, sondern in einem grundlegenden Denkfehler. Oft arbeiten

Organisationen nur an Menschen oder am System. Eines davon greift zu kurz, denn

Veränderung muss immer auf beiden Ebenen gleichzeitig stattfinden.

Die

Leadership Choices GmbH hat dieses Entweder-Oder konsequent überwunden. Das

zentrale Konzept dahinter heißt OC-Loop.

Das

Symbol der liegenden Acht

Der

OC-Loop ist das Herzstück des Organisations-Coaching-Ansatzes von Leadership

Choices. Sein Symbol ist die liegende Acht, das mathematische Zeichen für

Unendlichkeit. Es steht für zwei Ebenen, die in jeder echten Transformation

gleichzeitig bewegt werden müssen: das soziale System als Ganzes und die

Individuen, die dieses System prägen. Beide stehen in einer untrennbaren Wechselwirkung.

Was sich im Einzelnen verändert, verändert das Kollektiv und umgekehrt,

kontinuierlich und ohne Ende.

Zugleich

greift das Symbol eine weitere Idee auf. Das Two-Loops-Modell basiert auf der

Systemtheorie, wonach Neues zunächst im Kleinen entsteht, bevor es zur neuen

dominanten Logik wird. Der OC-Loop erweitert diesen Gedanken und versteht Transformation

nicht als einmaliges Ereignis, sondern als fortlaufender Prozess

aufeinanderfolgender Lernzyklen.

Vier

Schritte, die immer wieder neu beginnen

Praktisch

entfaltet sich der OC-Loop in einem iterativen Vorgehen. Organisations-Coaches

beobachten gemeinsam mit dem System, welche Muster, Spannungen und

unausgesprochenen Annahmen das Handeln prägen. Daraus entstehen Hypothesen, keine

Diagnosen, sondern bewusst vorläufige Deutungsangebote. Auf ihrer Grundlage

werden Interventionen als gezielte Experimente gesetzt: Dialogformate,

strukturelle Anpassungen, symbolische Handlungen. Anschließend wird die Wirkung

reflektiert, gesichert und der nächste Zyklus beginnt.

Das

Bild dahinter ist eine Kugel, die einen Berg hinaufrollt. Jede Schleife erzeugt

neuen Schwung. Damit die Kugel nicht zurückrollt, müssen gewonnene Erkenntnisse

in Prozessen, Routinen und gelebter Praxis verankert werden.

Vertikale

Entwicklung als Schlüssel

Im

Zentrum des OC-Loops steht ein Verständnis von Führungsentwicklung, das über

klassische Kompetenztrainings hinausgeht. Horizontale Entwicklung erweitert

Wissen und Fähigkeiten. Vertikale Entwicklung verändert, wie Menschen denken,

urteilen und Sinn konstruieren und sie lässt sich nicht lehren, sondern nur

ermöglichen. Das gelingt durch prägende Herausforderungen, echte

Perspektivwechsel und tief reflektierte Erfahrungen.

Leadership

Choices hat mit dem Spiral Leadership Development-Modell einen eigenen Ansatz

entwickelt, der diese Reifung als spiralförmigen Prozess beschreibt. Mit jeder

neuen Herausforderung werden vertraute Themen auf einem höheren

Integrationsniveau durchlaufen. Das Ergebnis sind Führungspersönlichkeiten, die

mit Komplexität und Kontrollverlust produktiv umgehen können und damit zur

treibenden Kraft organisationaler Transformation werden.

Dabei

gilt: Vertikale Führungsentwicklung ist eine notwendige, aber keine

hinreichende Bedingung für Wandel. Erst im Zusammenspiel mit der Veränderung

kollektiver Muster entfaltet sie ihre volle Wirkung. Genau das bildet der

OC-Loop ab.

Transformation

stärkt, wer sie trägt

Aus

über zehn Jahren Praxis wissen wir, dass Psychologisches Kapital nicht trotz

des Wandels, sondern gerade wegen des Wandels wächst. Psychologisches Kapital

ist ein Zusammenspiel der psychologischen Ressourcen eines Menschen, wie Zuversicht,

mentale Beweglichkeit, Selbstwirksamkeit und Optimismus. Wer Transformation als

Lernraum versteht und professionell begleitet, schafft Bedingungen, unter denen

Menschen und Organisationen gemeinsam resilienter werden. Mit dem Executive

FiRE Index hat Leadership Choices ein Messinstrument entwickelt, das dieses

Kapital sichtbar und steuerbar macht.

Was

das für Organisationen bedeutet

Der

OC-Loop ist kein Modell für die Schublade. Er ist das operative Prinzip einer

Begleitpraxis. Organisationen, die mit diesem Ansatz arbeiten, erleben eine

neue Qualität im Wandel. Reibung zwischen Initiative und Alltagsroutine wird

reduziert, dafür entsteht mehr Eigenverantwortung auf allen Ebenen und eine

tiefere Verankerung des Wandels, weil er nicht verordnet, sondern gemeinsam

gestaltet wird.

(Von

Karsten Drath, Geschäftsführer

und Gründer der Leadership Choices GmBH)

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Führungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

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Luisenplatz 1

65185 Wiesbaden

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