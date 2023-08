Der Nubert Festival-Sommer: 12% Rabatt auf nuBoxx und nuPro XS, Nubert live auf dem Summer Breeze Festival

Nubert startet den Festival-Sommer: Mit den klangstarken Regal- und Standlautsprechern aus den Serien nuBoxx B und nuPro XS herrscht auch in den eigenen vier Wänden echte Konzertstimmung. Bis zum 4. September 2023 lässt sich die heimische Klangbühne besonders günstig aufbauen: Mit dem Rabattcode „Festival12“ sparen Musikfreunde jetzt 12% beim Kauf von ausgewählten Modellen*. Wer sich live überzeugen will, dass sich die Produkte von Nubert auch zum Headbangen eignen, hat auf dem Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl die Gelegenheit dazu: Nubert ist mit einem eigenen Stand vor Ort.

Schwäbisch Gmünd, 9. August 2023 – Sommerzeit ist Festivalzeit, auch bei der Lautsprecherschmiede Nubert aus Schwäbisch Gmünd. Der Nubert Festival-Sommer richtet sich ebenso an die Fans, die live vor den Konzertbühnen stehen, wie an alle daheimgebliebenen Musikbegeisterten. Dank der aktuellen Rabatt-Aktion hält auch im heimischen Wohnzimmer packende Festivalatmosphäre Einzug – und zwar besonders günstig.

12% sparen beim Kauf von nuBoxx B und nuPro XS

Für viele Musikfans ist die Festivalzeit die beste Zeit des Jahres. Aber selbst die schönste Rock-Nacht und das mitreissendste Konzert gehen viel zu schnell vorbei. Deshalb bringt Nubert mit den Lautsprechern der Serien nuBoxx und nuPro die Festivalstimmung auch nach Hause in die eigenen vier Wände. Im Zuge des Nubert Festival-Sommers geht das jetzt besonders günstig: Wer beim Kauf im Nubert Webshop den Rabattcode „Festival12“ eingibt, spart 12% beim Kauf eines der Aktionsmodelle nuBoxx BF-10, nuBoxx B-30, nuBoxx B-40, nuBoxx B-50, nuBoxx B-60, nuBoxx B-70, nuPro XS-3000 RC, XS-4000 RC, XS-6000 RC und XS-8000 RC. Bis zum 4. September 2023 können Musikbegeisterte so zuhause ihre ganz persönliche Konzertbühne aufbauen und sich authentisches Festival-Feeling nach Hause holen – Igluzelt im Wohnzimmer und Klohäuschen im Garten sind optional.

Nubert live beim Summer Breeze Festival

Der Nubert Festival-Sommer richtet sich aber nicht nur an die Daheimgebliebenen, sondern auch die Konzertgänger vor Ort. Deshalb macht sich vom 16. bis zum 19. August 2023 der Tourbus aus Schwäbisch Gmünd auf den Weg nach Dinkelsbühl: Am eigenen Stand auf dem Gelände des Summer Breeze Festivals beweist Nubert, dass sich die Produkte auch zum Headbangen eignen. Nach dem Motto ,,Grab the guitar!“ können Besucher zur E-Gitarre greifen und ihre Lieblingsriffs abfeuern. Wer nicht selbst in die Saiten hauen will, kann mit uns gemeinsam die Musik genießen, über Bands und Lautsprecher fachsimpeln oder einfach mit netten Leuten eine gute Zeit verbringen! Alle Festivalbesucher sind herzlich eingeladen, sich live vor Ort von der Leidenschaft für guten Klang begeistern zu lassen und die Möglichkeiten zu entdecken, die Nubert-Lautsprecher zu bieten haben.

Jetzt Festivalstimmung erleben – zuhause oder live vor Ort

Sowohl vor der ganz privaten Konzertbühne zuhause als auch auf dem Festivalgelände, beim Nubert Festival-Sommer steht die Freude an guter Musik im Rampenlicht. Ob vor Ort auf dem Summer Breeze in Dinkelsbühl oder zur Rabattaktion im Webshop – das Nubert Festival-Team freut sich auf über jeden Besuch von Musik-Fans, Konzertgängern und Klangbegeisterten. Wichtig ist nur, bei allem Headbangen, Mitsingen und Stage-Diven nicht den Code „Festival12“ zu vergessen, um sich bis zum 4. September 2023 satte 12% Rabatt auf die Nubert Aktionsmodelle* zu sichern!

Zum Nubert Webshop: https://www.nubert.de

*Gültig für nuBoxx BF-10, B-30, B-40, B-50, B-60, B-70, nuPro XS-3000 RC, XS-4000 RC, XS-6000 RC, XS-8000 RC, jeweils 1. Wahl. Nicht gültig in Kombination mit anderen Rabatten oder Aktionen.

Über Nubert

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat.

Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

www.nubert.de

