Der Norden liest: Herbsttour

von NDR Kulturjournal und NDR Kultur mit Daniel Kehlmann, Uwe Timm, Carmen Korn und anderen – 15. Oktober bis 10. Dezember 2020

Mit den Literatur-Stars Daniel Kehlmann und Uwe Timm sowie dem Musiker Achim Reichel geht “Der Norden liest” auf Herbsttour. Auch Bestseller-Autorin Carmen Korn und junge Autorinnen und Autoren wie Olivia Wenzel und Leif Randt sind bei der Lesetour von NDR “Kulturjournal” und NDR Kultur zu Gast.

Christoph Bungartz, Leiter der NDR Abteilung Kultur und Wissen: “Seit nunmehr 15 Jahren bringt der NDR mit seiner Reihe “Der Norden liest” Autorinnen und Autoren unserem Publikum in ganz Norddeutschland nahe. Ihre Stimmen sind eine wunderbare Lebensbegleitung durch Krisen und AbgrĂĽnde, aber auch in alle Bereiche menschlicher Freude und Fantasie. Literatur und Kultur zu vermitteln, ist ein elementarer Bestandteil unseres Auftrags.”

Die Herbsttour von “Der Norden liest” startet am Donnerstag, 15. Oktober, in Hamburg-Bergedorf. Sie fĂĽhrt durch zehn norddeutsche Orte, von Kiel ĂĽber Stralsund bis nach Göttingen, und endet am 10. Dezember in Hannover. Thematisch geht es noch weit darĂĽber hinaus: vom Nordpol bis nach Paraguay, von der Nachkriegszeit und den Swinging Sixties bis ganz gegenwärtig ins Herz der Pandemie.

Durch die Abende fĂĽhren Julia Westlake und Christoph Bungartz vom “Kulturjournal” des NDR Fernsehens sowie Alexander Solloch vom Radioprogramm NDR Kultur. Alle Veranstaltungen finden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnern statt. “Der Norden liest” steht auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der Stiftung Lesen.

Das “Kulturjournal” (montags 22.45 Uhr im NDR Fernsehen) und NDR Kultur begleiten die Lesereihe mit AnkĂĽndigungen und Berichten. Mehrere Veranstaltungen werden fĂĽr den Hörfunk aufgezeichnet und als Video-Stream live auf NDR.de ĂĽbertragen.

Die Herbsttour von “Der Norden liest” – die Termine im Einzelnen:

Donnerstag, 15. Oktober, 19.00 Uhr, Haus im Park Bergedorf, Hamburg

Carmen Korn stellt ihren neuen Roman “Und die Welt war jung” vor. In Kooperation mit der Körber-Stiftung und den BĂĽcherhallen Hamburg.

Samstag, 24. Oktober, 19.00 Uhr, Lokhalle Göttingen

Der Musiker Achim Reichel liest aus seiner Autobiographie “Ich hab” das Paradies gesehen”. In Kooperation mit dem Göttinger Literaturherbst und dem Bibliotheksverband Niedersachsen.

Mittwoch, 4. November, 19.30 Uhr, Literaturhaus St. Jakobi Hildesheim

Ein Abend mit der jungen Autorin Shidar Bazyar (“Drei Kameradinnen”) und den jungen Autoren Philipp Winkler (“Carnival”) und Leif Randt (“Allegro Pastell”). In Kooperation mit dem Literaturhaus Hildesheim.

Dienstag, 10. November, 19.30 Uhr, Kulturforum Gut WienebĂĽttel LĂĽneburg

Gerhard Henschel und Frank Schulz präsentieren die Krimi-Satire “Soko Heidefieber”.

In Kooperation mit dem Kulturforum LĂĽneburg e.V., dem LiteraturbĂĽro LĂĽneburg, der Buchhandlung LĂĽnebuch und dem Bibliotheksverband Niedersachsen.

Dienstag, 17. November, 19.30 Uhr, Literaturhaus Rostock

Olivia Wenzel stellt ihren Roman “1000 Serpentinen Angst” vor. In Kooperation mit dem Literaturhaus Rostock.

Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr, Lessingtheater WolfenbĂĽttel

Daniel Kehlmann spricht mit Christoph Bungartz ĂĽber Krisen, “Tyll” und seine “Corona-Dialoge”. In Kooperation mit dem Lessingtheater, der Bundesakademie fĂĽr Kulturelle Bildung WolfenbĂĽttel und dem Bibliotheksverband Niedersachsen.

Donnerstag, 26. November, 20.00 Uhr, Planetarium Hamburg

Markus Rex erzählt die Geschichte eines groĂźen Forschungsabenteuers: “Eingefroren am Nordpol”. In Kooperation mit dem Planetarium Hamburg, dem Alfred-Wegener-Institut , dem Helmholtz-Zentrum fĂĽr Polar- und Meeresforschung sowie den BĂĽcherhallen Hamburg.

Freitag, 27. November, 19.30 Uhr, Kulturkirche St. Jakobi, Stralsund

Verena KeĂźler stellt ihren Roman “Die Gespenster von Demmin” vor. In Kooperation mit der Kulturkirche Stralsund, dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund e.V. und der Fachstelle fĂĽr Ă–ffentliche Bibliotheken Mecklenburg-Vorpommern.

Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr, Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Line Hoven und Jochen Schmidt präsentieren “Paargespräche”. In Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, dem Literaturhaus Schleswig-Holstein und der BĂĽchereizentrale Schleswig-Holstein.

Donnerstag, 10. Dezember, 19.00 Uhr, Sprengel Museum Hannover

Uwe Timm liest aus dem Essay-Band “Der VerrĂĽckte in den DĂĽnen”

In Kooperation mit dem Sprengel-Museum, dem Literarischen Salon der Leibniz-Universität sowie dem Bibliotheksverband Niedersachsen.

Der Eintritt kostet pro Lesung 12 Euro zzgl. VorverkaufsgebĂĽhren. Karten gibt es online im NDR Ticketshop: www.ndrticketshop.de oder telefonisch: 0511 – 277 898 99. In einzelnen Fällen gibt es Tickets auch an den Vorverkaufskassen der jeweiligen Veranstaltungsorte. Es gelten die Hygiene- und InfektionsschutzmaĂźnahmen der jeweiligen Veranstaltungshäuser und des Bundeslandes.

Weitere Informationen zu der “Der Norden liest” und den Einzelveranstaltungen sowie den Livestreams der Lesungen gibt es auf www.ndr.de/dernordenliest

Sie können sich auch wenden an die im Auftrag des NDR tätige Agentur Heinekomm, Katrin Weiland, Tel.: 040-76 75 26 26, presse@heinekomm.de

HEINEKOMM – Agentur fĂĽr Kommunikation, Projektentwicklung und Kulturmanagement

Firmenkontakt

HEINEKOMM – Ereignis | Kommunikation

Barbara Heine

Herlingsburg 6-10

22529 Hamburg

+49 40 76 75 26 26

verwaltung@heinekomm.de

https://heinekomm.de

Pressekontakt

HEINEKOMM – Ereignis | Kommunikation

Katrin Weiland

Herlingsburg 6-10

22529 Hamburg

+49 40 76 75 26 26

presse@heinekomm.de

https://heinekomm.de

Bildquelle: @Beowulf Sheehan