Der neue Trend – Naturfriseure

Natürliche Inhaltsstoffe und Nachhaltigkeit für gesunde Haare

Als Naturfriseur für Frankfurt und Umgebung verpflichten wir uns der Nachhaltigkeit. Die individuelle Beratung und Produktauswahl sind für uns selbstverständlich.

Der Ist-Zustand der Haare ist für uns der Ausgangspunkt für die individuelle Produktauswahl. Wir arbeiten ausschließlich mit bio-zertifizierten Produkten, die unseren hohen Ansprüchen genügen. Bei uns genießen Kunden eine kleine Auszeit vom Alltag.

Was ist ein Naturfriseur?

Natürliche Ressourcen nutzen, Nachhaltigkeit leben, gesunde Haare als oberste Priorität betrachten: Das und noch viel mehr zeichnet Naturfriseure aus. Der Trend lässt sich schon länger beobachten und ist ungebrochen. Immer Kundinnen und Kunden legen Wert auf die Nachhaltigkeit beim Friseurbesuch.

Schon das Ambiente unseres Beauty Spots lässt das Konzept erahnen. Naturmaterialien, viel Grün, sanftes Licht – hier darf die Seele baumeln.

Ausgangspunkt jeder Beratung beim Naturfriseur ist der Ist-Zustand der Haare und der Kopfhaut. Auch die ausführliche Beratung ist – nebenbei erwähnt – Teil jedes Termins. Für alle Kunden dieselben Produkte zu verwenden, macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, denn jede Haarstruktur ist anders, jede Kopfhaut hat individuelle Ansprüche.

Überhaupt ist die Kopfhaut ein wichtiger Teil der Haargesundheit. Sie ist mitverantwortlich für die Haarstruktur. Wir bieten unseren Kunden eine ausführliche Analyse und entsprechende Produktberatung.

Welche Produkte werden beim Naturfriseur Frankfurt verwendet?

Das Friseurhandwerk hat sich in vergangenen Zeiten rasant entwickelt, leider nicht immer zum Guten. Viel Chemie und bedenkliche Inhaltsstoffe sind in vielen Produkten an der Tagesordnung. Dass das weder den Haaren noch den Friseuren selbst zuträglich ist, versteht sich von selbst.

Oft genug leiden Friseure unter gesundheitlichen Beschwerden aufgrund der Dämpfe und Inhaltsstoffe diverser Produkte. Anders beim Naturfriseur: Dort werden hochwertige Pflegeprodukte auf pflanzlicher Basis eingesetzt.

Das bedeutet aber nicht, dass mit dieser Nachhaltigkeit keine Trends verfolgt werden können. Ein Haarschnitt beim Naturfriseur in Frankfurt unterscheidet sich nicht von einem herkömmlichen Schnitt. Einzig die Pflege ist von so hoher Qualität, dass die Gesundheit damit nicht geschädigt nicht. Im Gegenteil: die Kraft der Natur trägt nachhaltig zur Gesundheit bei.

Beim Naturfriseur in Frankfurt dürfen sich Kundinnen und Kunden auf folgende, bio-zertifizierte Produkte freuen:

– Baims

-Davines

– Jacks Beautyline

– O“Right

– Team Dr. Joseph

– Secretos del Agua

Naturfriseur Frankfurt: Haare, Kosmetik, Beauty und mehr

Neben den hochwertigen Skills eines Naturfriseurs bieten wir unseren Kunden auch nachhaltige Beauty-Behandlungen. Ob Tages-Make-up oder für den großen Auftritt: Unsere Make-up-Produktlinien sind sowohl effektvoll als auch schonend zur Haut.

Harmonie, Entspannung, ganzheitliche Beauty-Behandlungen: Das und noch viel mehr bieten wir unseren Kunden als Naturfriseur in Frankfurt. Unsere Termine sind Wellness für Körper und Geist. Unsere Kunden schätzen die ruhige und entspannte Atmosphäre in unseren gemütlichen Räumlichkeiten.

Als Naturfriseur in Frankfurt geht WhiteGarden neue Wege im Bereich des Friseurhandwerks. Die wachsende Stammkundschaft ist für das Unternehmen die Bestätigung, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

In unserem WhiteGarden-Salon in Frankfurt erwartet euch ein einzigartiges Konzept, das professionelle Haarpflege, Wohlfühlatmosphäre und Umweltschutz miteinander verbindet. Kommt zu uns – eurem Naturfriseur – und erlebt unser „Natural Hair and Make-up Concept“. Schon wenn ihr unseren Salon betretet, den wir als Beauty Spot bezeichnen, könnt ihr euch an dem innovativen Ambiente erfreuen. Sanftes Licht, eine natürliche Pflanzen-Deko und ein warmer Salonbereich im Naturholzdesign laden euch ein, auszuspannen.

Wir bieten qualitativ hochwertige Friseurdienstleistungen mit natürlichen Pflegeprodukten. Als zertifizierter Bio-Friseur versorgen wir euer Haar mit dem Bestem aus der Natur. Ob es um eine schonende Pflanzenhaarfarbe geht oder um eine regenerierende Kur – wir verhelfen eurem Haar zu frischem Glanz und atemberaubender Sprungkraft. Eine ausführliche Beratung gehört bei uns zu jedem Besuch. Wir möchten eure Wünsche kennenlernen. Gerne analysieren wir eure Haarstruktur und helfen euch dabei, die passenden Pflegeprodukte zu finden. Nachhaltigkeit steht bei unserer Haarkosmetik im Vordergrund. Unser Motto: Jeder kann nachhaltig handeln!

