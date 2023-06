Der neue Single-Akku-MOD VOOPOO DRAG M100S ist in Deutschland angekommen

VOOPOO DRAG M100S ist in Deutschland angekommen und soll in den Handel kommen. Es ist das neue VOOPOO-MOD-Gerät mit einer Batterie und einer maximalen Ausgangsleistung von 100 W auf Basis von DRAG 4. Es standardisiert den auslaufsicheren oberen Luftstrom UFORCE-L TANK mit PnP Dual in One-Spule und ist innovativ in Aussehen und Details.

Effektiver auslaufsicherer, hochauflösender und explosiver Dampf

Die oberen Lufteinlässe des UFORCE-L TANK sorgen dafür, dass der Luftdruck innen und außen ausgeglichen ist. Das E-Liquid und das Kondensat können sicher gelagert werden, um ein angenehmes Erlebnis zu bieten.

Die 3 oberen Lufteinlässe gleichen die Luftstromrichtungen aus, erhöhen den Luftstrom und verbessern die Glätte des Luftstroms und sorgen für einen gleichmäßigen und ausreichenden Luftstrom für verschiedene E-Liquid-Auflösungen. Darüber hinaus hat die Dual-in-One-PnP-Spule eine Verbesserung der Zerstäubungseffizienz, indem sie jedes E-Liquid vollständig zerstäubt und ein reichhaltiges Aroma und einen delikaten Geschmack liefert. So könnte die Spule den Verbrauch von E-Liquids einsparen und die Leistung um 10 % reduzieren. Wenn sich die Benutzer für eine hohe Wattzahl entscheiden, können sie 20% mehr Züge erhalten und das gleichmäßige Dampferlebnis beibehalten. Die dreieckige Struktur erhöht die Konzentration des Luftstroms und sorgt für ein explosiveres und trüberes Dampferlebnis.

Tragbar, weich wie berührendes fließendes Wasser, zarte Qualität in der Hand

Der DRAG M100S komprimiert das Gesamtvolumen des Geräts unter Beibehaltung des Crafting-Designs. Für die Herstellung der Hauptplatine, deren neuartige matte Textur nicht leicht zu erkennen ist, wurden Massivholz und AG-Verbundwerkstoff verwendet. 8 Verfahren sorgen für Weichheit, angenehmes Greifen und kein Schwitzen. Durch das gekrümmte Plattenverfahren passt das Gerät in die Handfläche und liegt einfach in der Hand. Die Kanten sind gebogen und geben dem Benutzer eine glatte und sanfte Berührung.

Dynamischer Schalter, alles für Kreativität

Der dynamische Schalter des DRAG M100S ist eines der Symbole der VOOPOO-Geräte mit hohem Ausgangsleistungsbereich (≥60 W). Dieser Switch wird mit der Unterstützung fortschrittlicher Technologie aufgerüstet und ist anpassbar. Benutzer können die Funktion nach ihren Wünschen ändern und eine Zündung mit Tastenkombination vermeiden. Sie können auch seine Funktionen wie Verriegelungsleistung, Verriegelungsvorrichtung und Verriegelungsleistung konfigurieren.

DRAG M100S verlängert den Nikotingenuss und verbessert die Dampfleistung mit der Unterstützung des ECO-Modus, der immer verfügbar ist. (Erst wenn die Batterie noch 20 % beträgt, zeigt die Benutzeroberfläche automatisch den ECO-Modus an und der Benutzer kann wählen, ob er ihn aufrufen möchte oder nicht. Es wurde getestet, dass das Umschalten in den ECO-Modus die Lebensdauer des Geräts um mindestens 10 % verlängern kann.)

Außerdem sorgt die untere Batterieabdeckung des DRAG M100S für eine stabile Öffnung von ca. 45°, nachdem die Batterieabdeckung geöffnet wurde. Das Anbringen und Entfernen des Akkus ist einfach und bequem. Das überarbeitete Design der Benutzeroberfläche unterscheidet die Funktionstasten deutlich, was das Risiko einer versehentlichen Zündung durch den Benutzer verringert, sicherer und energieeffizienter ist.

Als Einzelbatterieversion des DRAG 4 macht das komprimierte Volumen des DRAG M100S das Gerät unglaublich tragbar, leicht und einfach zu greifen. Es bietet Benutzern einen reichhaltigen, originellen, konsistenten Geschmack und eine effektive Leckageverhinderung. Wählen Sie DRAG M100S, legen Sie die Legende in Ihre Hand.

Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für die VOOPOO Markenentwicklung und den Produktvertrieb, es gibt viele Fans der Marke VOOPOO und der Produkte in Deutschland, die die Entwicklung der Marke VOOPOO weiterhin unterstützen. Wir glauben, dass dieses neue Produkt auch in Deutschland hervorragende Ergebnisse erzielen wird!