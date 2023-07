Der neue Roborock Q Revo

Es kann so einfach sein! Der Roborock Q Revo verspricht intelligente Reinigung. Mit seinen leistungsstarken Funktionen und modernster Technologie macht der innovative Saug-Wisch-Roboter Wartung, Reinigung, Navigation und Bedienung zu einer sorgenfreien Sache.

Der Roborock Q Revo ist ab dem 14. Juli für 849 Euro (UVP) im Handel erhältlich:

Roborock Q Revo – Sag dem Schmutz ade

Starke Reinigungsleistung

Der Roborock Q Revo verfügt über eine starke Saugleistung von 5.500 Pa. Die strapazierfähige Bürste aus Vollgummi bekämpft effektiv das Verheddern von Haaren. Ein Topsauger, der keine Wünsche in puncto Gründlichkeit offen lässt. Das ist auch beim Wischen nicht anders. Die neuen Doppelmopps rotieren mit 200 Umdrehungen pro Minute, während sie nach unten gedrückt werden, und entfernen so mühelos Flecken und hinterlassen jedes Mal einen makellosen Boden.

Die Mopps werden dank Auto Mop Lifting automatisch angehoben, sobald die Sensoren des Geräts Teppich erkennen, um eine Schmutzübertragung zu verhindern.

Multifunktionales Dock

Warum nicht das Leben einfacher machen, mit der multifunktionalen Roborock Dockingstation, die den Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert:

Im komplett autonomen Betrieb drehen und schrubben die Wischmopps nach dem Dienst innerhalb der Dockingstation, um sie nach jedem Durchlauf sauber zu halten. Anschließend werden sie mit 45 Grad warmer Luft komplett getrocknet, was das Entstehen von Schimmel und unangenehmen Gerüchen verhindert. Mehr noch: Der 2,7 Liter große, Tank des Docks und die fünf Liter Frischwasser-Reserve sorgen für einen langen Betrieb ohne Eingriff.

Nutzer müssen sich für bis zu 7 Wochen um nichts kümmern!

Reaktive Hindernisvermeidung

Ausgestattet mit dem effektiven Hinderniserkennungs- und -vermeidungssystem von Roborock (Reactive Tech), erkennt der Q Revo verschiedene Objekte auf seinem Weg und geht ihnen aus dem Weg. Mit der PreciSense® LiDAR Navigation werden Räume nun noch schneller und bis zu vier Stockwerke erfasst.

Roborock App bietet mehr

Treppen oder Orte, bei denen der Q Revo stecken bleiben könnte? Kein Problem! Denn hier hilft die Roborock App. Der Roboter erkennt solche Bereiche und schlägt sogenannte „No-Go-Zones“ vor, die das Gerät zukünftig bei der Arbeit automatisch meidet. Mit den benutzerdefinierten Reinigungsroutinen entscheidet der Nutzer zudem, wann, wo und wie häufig gereinigt wird.

Dank Amazons Alexa, Google Home oder Apples Siri steuern Nutzer den Q Revo nicht nur optional per Sprache, auch spezielle Räume sind so gezielt ansteuerbar.

Die Bodenreinigung ist somit unglaublich komfortabel und nur einen Befehl entfernt!

Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/

