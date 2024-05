Der neue Probaker Timer mit Edelstahlhaken von Wilfa

Die neue Küchenmaschine der norwegischen Marke Wilfa für Backprofis mit Display und Zeitanzeige, Countdown, sowie Stoppfunktion

Präzision trifft Kraft: Die neue Küchenmaschine Probaker Timer in Schwarz mit Edelstahlhaken von Wilfa

Neue Küchenmaschine Probaker Timer der norwegischen Marke Wilfa für Backprofis / Display mit Zeitanzeige, Countdown und Stoppfunktion / Profi-Knettechnik, großes Fassungsvermögen und stabiler Stand / Vorabtest des ETM-Magazins erzielt 96,7 Prozent / Edelstahlhaken auf Wunsch deutscher Kunden

Die Qualität eines Brot-, Pizza- oder Hefeteiges hängt maßgeblich davon ab, ob der Teig optimal geknetet wurde. Neben dem Rezept und den ausgewählten Zutaten spielen daher auch die Knettechnik und die Knetzeit eine wichtige Rolle, damit luftiges Brot, knusprige Pizza oder fluffige Hefezöpfe gelingen. Deshalb ist es wichtig, den Teig während des Knetens zu kontrollieren und auf die gewünschte Konsistenz zu achten. Ist die richtige Knetzeit für einen Teig gefunden, hilft der Timer der neuen Probaker Timer Küchenmaschine diese exakt einzuhalten. Das ausgereifte Doppelknetsystem des Geräts, bei dem sich Schüssel und Knethaken im Uhrzeigersinn, aber unterschiedlich schnell bewegen, tut sein Übriges. Auf vielfachen Wunsch deutscher Kunden setzt Wilfa bei der Probaker Timer auf einen massiven Edelstahlhaken.

Alle Vorteile der Küchenmaschine Probaker und Probaker Timer:

Effizienter Knetvorgang wie in Großbäckereien

Einer der Hauptvorteile der Probaker Timer ist die Knettechnik. Im Gegensatz zu vielen anderen Küchenmaschinen auf dem Markt rotieren hier sowohl die Schüssel als auch der Knethaken mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Diese Technik, die auch in Großbäckereien eingesetzt wird, verhindert, dass der Teig am Haken hochklettert, und sorgt für eine exzellente Durchmischung in relativ kurzer Zeit. So überhitzt der Teig nicht und die Ergebnisse sind noch einmal deutlich besser. Die präzise Abstimmung der technischen Komponenten der Maschine resultiert in einem minimalen Abstand von nur drei Millimetern zwischen Schüssel und Haken, sodass der gesamte Teig intensiv bearbeitet wird.

7 Liter Fassungsvermögen, 5 Kilogramm Teig, stabiler Stand

Neben der professionellen Knettechnik, die problemlos fünf Kilogramm Teig verarbeitet, überzeugt die Probaker Timer mit einem großen Fassungsvermögen von sieben Litern. Der robuste 700-Watt-Gleichstrommotor sorgt schon bei niedrigen Drehzahlen für eine effiziente und direkte Kraftübertragung mit einem maximalen Drehmoment von 110 Newtonmetern (Nm). Diese enorme Krafteinwirkung auf den Teig verkürzt die Knetzeit auch im niedrigen Drehzahlbereich erheblich. Der Teig überhitzt nicht und die Glutenstränge im Mehl verbinden sich intensiv. Das ist essentiell für das Entstehen eines elastischen, sehr gut strukturierten Teiges, der gleichmäßig aufgeht. Das fertige Brot hat dann eine sehr feine, homogene Konsistenz mit einer guten Porenstruktur. Mit 60 bis 270 Umdrehungen pro Minute bietet die Maschine außerdem einen breiten Drehzahlbereich, um die unterschiedlichsten Arbeiten optimal zu verrichten. Alle schweren Bauteile der Küchenmaschine sind tiefer angebracht als bei vergleichbaren Modellen anderer Hersteller. Das sorgt für einen sehr niedrigen Schwerpunkt und verspricht Laufruhe und Langlebigkeit, auch bei Höchstbelastung. Sogar ein Glas Wasser würde während des Knetvorgangs auf dem Arm der Maschine stehen bleiben, ohne zu verrutschen. Auf den Motor gewährt der Hersteller 10 Jahre Garantie.

Präzise Kontrolle dank Display und Timer-Funktion

Entwickelt für passionierte Bäckerinnen und Bäcker, die in der Küche keine Kompromisse eingehen, garantiert die Timer-Funktion der Probaker Timer die Kontrolle über jedes Detail. Mit eingebauter Stoppuhr und Countdown führt das Gerät Nutzer sicher zum perfekten Ergebnis. Das Display zeigt die verbleibende Knetzeit an, nach Ablauf des Countdowns schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Zubehör

Neben dem massiven Edelstahl-Knethaken und der großen Edelstahl-Schüssel mit Spritzschutz wird die Probaker Timer mit komplettem Bäckerzubehör geliefert: einem Doppelschneebesen, einem flexiblen Silikonrührer, einem Teigschaber sowie einem Rezeptbuch, das zu kulinarischen Entdeckungsreisen einlädt. Mit einem Adapter für weiteres umfangreiches Zubehör, wie beispielsweise einem Fleischwolfaufsatz, wird aus der wertigen Probaker Knetmaschine ein Allroundtalent für die Küche.

Vorab getestet: Top-Bewertung von 96,7 Prozent im ETM-Testmagazin

Ob Brot, schwere Hefeteige, Mürbeteige oder besonders feine Zubereitungen wie Sahne und Eischnee – die Probaker Timer meistert jede Herausforderung mit Bravour. Bei einem Vorabtest des ETM-Testmagazins erzielte das Gerät in der Mai-Ausgabe 2024 ein beeindruckendes Testergebnis von 96,7 Prozent.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1.099 Euro

Erhältlich ab August 2024

TIPP VOM PROFI

Fenstertest: Erkennen, wann ein Teig fertig geknetet ist

Anhand der Fensterprobe kann man überprüfen, ob ein Teig aus Weizenmehl ausgeknetet und ob sein Glutennetz stabil genug ist. Dazu wird ein kleines Stück Teig aus der Schüssel genommen, in Mehl gewendet und vorsichtig ausgezogen. Bildet sich in der Mitte eine dünne Haut, so dünn, dass man fast hindurchsehen kann, ohne dass der Teig sofort reißt, ist er fertig geknetet.

Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation.

Firmenkontakt

WILFA Germany GmbH

Rafal Dziegielewski

Feldbergstrasse 27-29

61440 Oberursel

+ 49 1515 7449013



http://www.wilfa.com

Pressekontakt

Becker Döring Communication

Henrike Döring

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

+49 69 4305214-12



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: @ Wilfa