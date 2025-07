Der neue Maßstab für Bodenreinigung: MOVA Z60 Ultra Roller Complete erscheint im August

Rollenwischer oder Wischmopp? Diese Frage trieb die Branche lange Zeit um und wird inzwischen in der Praxis beantwortet. Entscheidende Modelle wie der MOVA Z50 Ultra sind bereits auf dem Markt und sorgen dafür, dass sich die Rollenwischer-Technik auf dem Massenmarkt etabliert. Und das überrascht eigentlich nicht: Richtig konzipiert und eingesetzt, arbeitet ein kontinuierlich mit Frischwasser versorgter Rollenwischer deutlich gründlicher und effizienter als herkömmliche Doppel-Mopp-Pads.

Kunden beschäftigt dennoch vor allem eine Frage: „Ist die Technik in allen Belangen besser als die besten Doppel-Mopp-Modelle?“ MOVA beantwortet diese Frage mit einem Ja und veröffentlichte kürzlich die Premium-Modelle V50 Ultra Complete und Z50 Ultra. Im August legt das Unternehmen mit dem Z60 Ultra Roller Complete nach. Dieser Saug- und Wischroboter wurde entwickelt, um selbst Doppel-Mopp-Spitzenmodelle in allen Bereichen zu übertreffen: Von Saugleistung, Kantenreichweite und Sicherheit im Umgang mit Teppichen bis zu Treppensicherheit, Hindernisüberwindung und Navigation – ohne Kompromisse beim Preis-Leistungsverhältnis.

Um die Lücke zwischen Modellen mit Rollenwischer und Doppel-Pads endgültig zu schließen, setzt MOVA auf diese sechs technischen Eckpfeiler:

Neuartiges Rollenwischer-Design: Frischwasser zuführen, Schmutzwasser abführen, Schutz für Teppiche

– HydroForce™ sprüht kontinuierlich Frischwasser auf den Rollenwischer (25,6 Millimeter) aus Mikrofaser und nimmt gleichzeitig das Schmutzwasser auf. Das vor allem bei Doppel-Pad-Modellen auftretende Problem von schmutzigen Mopps ist somit eliminiert.

– AutoShield™ ist der branchenweit erste aktive Schutz für den Wischer. Der Z60 Ultra Roller Complete erkennt Teppiche und hebt den Wischer um 14 Millimeter an. Gleichzeitig versiegelt eine physische Schutzblende die Feuchtigkeitszone – mit Doppel-Pad-Modellen wäre das ohne Flecken nicht möglich

Doppeltank-Lösung mit DuoSolution™

– Zwei voneinander unabhängige Tanks verteilen eine enzymatische Lösung für Haustierflecken oder ein normales Haushaltsreinigungsmittel – ideal für Haustierbesitzer zur Entfernung von Gerüchen.

– Warnungen über niedrige Füllstände und die Möglichkeit zur Anpassung von Mischverhältnissen in der App erlauben Nutzern mehr Flexibilität und Komfort ohne zusätzliches Equipment

28,000 Pa Saugleistung und TroboWave™ DuoBrush gegen Verheddern

– 28.000 Pa ist derzeit der höchste Wert für Haushaltsroboter – Doppel-Pad-Modelle erreichen maximal etwa 22.000 Pa.

– Die spezielle DuoBrush-Hybridbürste mit Gummiborsten nimmt 99,99 Prozent der Haare auf, ohne zu verheddern – das ist besonders entscheidend für Haustierbesitzer, die bisher auf Rollenwischer verzichtet haben.

Versenkbare FlexiRise™-LDS-Navigation

– Mit versenktem LDS-Turm reinigt der Z60 Ultra Roller Complete mit einer Durchfahrtshöhe von nur 96 Millimetern mühelos auch unter Betten oder Sofas.

– Auf freien Flächen fährt der LDS-Turm aus und sorgt mit 360°-LiDAR-Präzisionskartierung für eine lückenlose Reinigung.

Überwindung von Hindernissen mit bis zu 8 Zentimetern Höhe

– Das LiftPro™-Chassis hebt das komplette Gehäuse an, um über bis zu 2 Zentimeter hohe Schwellen und Niederflorteppiche zu gleiten.

– Das StepMaster™-2.0-System ermöglicht mit ausklappbaren „Roboterbeinen“ die Überwindung größerer Höhenunterschiede von bis zu 8 Zentimeter – mehr als bei allen bisher getesteten Doppel-Pad-Modellen.

Rand-zu-Rand-Reinigung mit MaxiReach™-System

– Sowohl die Seitenbürsten als auch der Wischer ragen über das Gehäuse hinaus und ermöglichen so die Reinigung bis zu Wänden und bis in Ecken.

– Das fließende Wasser wird bis in die Ecken verteilt und löst somit auch dort Schmutz, wo Doppel-Pad-Modelle ihn meist verschmieren statt zu entfernen.

Verfügbarkeit & Preis

Der MOVA Z60 Ultra Roller Complete wird weltweit im August 2025 veröffentlicht. Der finale Preis ist noch nicht veröffentlicht, das Unternehmen kommentiert hierzu jedoch: „er wird im Bereich von Premium-Doppel-Pad-Modellen liegen, nicht darüber“. Der Versand von Testmustern ist voraussichtlich am Ende Juli möglich.

