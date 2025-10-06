Der neue Bio-Kräutertee „Vanilla Chai“ von Pukka

Oktober 2025 – Rechtzeitig zum Start der Teesaison steht der neue, international beliebte Pukka „Vanilla Chai“ ab sofort auch in den deutschen Teeregalen. Ob als kleine würzige Auszeit im Alltag oder als kalorienarme süße Alternative nach dem Essen: mit einer harmonischen Komposition aus Zimtrinde, Ingwer, Süßholz und Vanille sorgt der Bio-Tee für besondere Teemomente – ganz ohne Koffein. Auch die weiteren Pukka Neukreationen „Kurkuma, Ingwer und Orange“ sowie „Zitrone & Ingwer mit feiner Manuka-Honignote“ sind ideal für alle, die sich gerne eine genussvolle und wärmende Auszeit im Herbst gönnen.

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, kommt eine wärmende Tasse Tee wie gerufen. Passend zum Beginn der kühleren Jahreszeit ergänzt der Bio-Tee „Vanilla Chai“ das Pukka-Sortiment. Der würzig-süße Genuss mit Zimt und Kardamom gehört in anderen Ländern bereits zu den Teefavoriten und ist nun auch in Deutschland erhältlich.

Die Bio-Zutaten Vanille und Süßholz verleihen der Chai-Mischung eine beruhigende, natürliche Süße, während Zimt und Kardamom von innen heraus wärmen. Egal ob als klassisch aufgebrühter Tee oder als Chai Latte mit aufgeschäumter Milch oder Milchalternative: Der Vanille Chai ist die ideale kalorienarme Alternative für den Appetit auf Süßes nach dem Essen. Anders als der traditionelle Chai Tee aus Indien ist diese Mischung außerdem koffeinfrei und kann somit zu jeder Tageszeit getrunken werden.

Auch die weiteren Pukka Teeneukreationen eignen sich ideal für ruhige Momente an kalten Tagen. Allen voran der neue „Kurkuma, Ingwer und Orange“. Die harmonische Kräuterteemischung mit herbstlichen Inhaltsstoffen wie spritziger Orange, feurigem Ingwer und aromatischer Kurkumawurzel wärmt von innen heraus. Auch der Bestseller „Zitrone, Ingwer & Manuka-Honig“ wurde verfeinert und heißt jetzt „Zitrone & Ingwer mit feiner Manuka-Honignote“. Der zitronige Geschmack der neuen Komposition bringt Frische in trübe Herbsttage.

Seit Anfang des Jahres erstrahlt das Pukka Tee-Sortiment zudem in einem frischen Verpackungsdesign. Die beliebte florale Gestaltung wurde überarbeitet und präsentiert sich nun noch ansprechender und farbenfroher.

Die Pukka Tees sind erhältlich in Drogeriemärkten, Bio-Fachgeschäften sowie in vielen Supermärkten und Online-Shops, z. B. auf amazon.de.

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und -Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten Kräutern hergestellt, tragen die Kreationen von Pukka zum Wohl der Menschen, Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet auf Hindi „wahrhaftig“ und „authentisch“ – und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Bio-Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1% des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen sowie Sozialprojekte spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

