Der neu Trend Rustikale Klapptische aus Gerüstbohlen

Der Trend zu Rustikalen Möbeln, für Veranstaltungen und Events.

Der Trend für Party Möbel ändert sich seit Jahren, und dass immer schneller. Der neue Trend sind Rustikale Möbel zum Beispiel Rustikale Brückentische oder ein Bohlen Tisch. Der Vorteil der Rustikalen Variante ist die Empfindlichkeit und der Pflege bedarf, welcher minimal ist, da Schmutz und kleine Beschädigungen nicht ins Auge fallen.

Gerüstbohlen als Klapptische sind gefragt bei Events und werden von Viele Veranstaltern gesucht, aber die Herstellung gestaltet sich schwierig, da alte Gerüstbohlen in der passenden Tischlänge schwer zu finden sind. Aber es gibt alternativen, wie Klapptische mit Bohlen, da die Bohlen nicht gleichmäßig gehobelt sind und die Braune geölt Oberfläche ungleichmäßig geschliffen wird entsteht ein rustikales Bild der Tischoberfläche.

Dies ermöglicht die Herstellung auf Kundenwunsch in der gewünschten Länge und in der passenden Farbe.

Geflämmte Oberflächen sind auch im kommen bei Brückentischen. Banketttische oder Brückentische in der Passenden Optik herzustellen ist eine Herausforderung.

Viele Restaurants und Biergärten gehen mit dem Trend und stellen zu Corona Zeiten Ihre Einrichtung um auf einen neuen Style. Da sind solche Klapptische doppelt interessant, da der Platzbedarf bei der Lagerung nur minimal ist, vor allem für Flexible Kunden interessant, da das Mobiliar Variabel genutzt werden kann.

Das Bild zeigt einen Banketttisch mit Bohlen. Der Weiße Bohlentisch in Weiß ist klappbar, die geölte Lasur ist perfekt für den Außenbereich. Bei Öl ist der Vorteil das es bei bedarf nach zu streichen ist, das Teilweise nachstrichen ist ein Problem um Mängel auszubessern.

Die Firma Klappmöbel Lönne haben die Klapptische jetzt neu auf dem Markt gebracht, und der bedarf wächst, teile Herr Lönne am 06.04. mit, “die Firma sei durch die Corona Krise belastet, da der Absatz von Partymöbeln wie zum Beispiel Klapptische, Brückentische oder Banketttische in der Krise nicht funktioniert habe, aber es sei ein licht am ende des Tunnels.”

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

Kontakt

Carl Lönne & Sohn GmbH

Robert Lönne

Am Landhagen 24

59302 Oelde

02522/4665

info@klappmoebel.de

http://Klappmoebel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.