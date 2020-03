Der Natur auf der Spur

Von ganz groß bis winzig klein – Flora und Fauna im urbanen Raum entdecken

(epr) Wer Bewegung in der Natur und aktiven Städtetrip optimal miteinander verbinden möchte, ist in der Oberpfalz an der richtigen Adresse. Genauer gesagt in Weiden, denn die Stadt punktet gleichermaßen mit ihrer schönen historischen Altstadt, die zum Flanieren einlädt, sowie mit ihrer Lage im Oberpfälzer Wald und den dortigen Wandermöglichkeiten.

Von Weiden i.d.OPf. aus führen zwei Zuwege zum Goldsteig, einem der “Top-Trails of Germany”. Sie sind mit sechs beziehungsweise acht Kilometern Länge gut zu meistern und lassen sich zu einem Rundweg verbinden. Ausgangspunkt für diese Wanderungen ist der Max-Reger-Park. In dieser “Grünen Oase” ist besonders gut aufgehoben, wer statt längerer Touren lieber kurze Ausflüge an der frischen Luft machen möchte. Sorgsam gepflegte Grünflächen, liebevoll angelegte Blumenbeete und der alte Baumbestand schaffen naturnahe Auszeiten im Alltag. Denn um die Vielfalt von Flora und Fauna zu entdecken, ist keine ausgedehnte Wanderung vonnöten: Schon innerhalb der Stadtmauern bietet sich demjenigen, der genau hinschaut, eine ganz eigene Welt aus hochspezialisierten Lebewesen und Pflanzen, die sich perfekt an die Lebensbedingungen in der Stadt angepasst haben.

Der stadtökologische Lehrpfad in Weiden ist eine tolle Möglichkeit, Natur an unerwarteten Orten zu finden und das “Leben in der Stadt” ganz neu wahrzunehmen. Er umfasst insgesamt 15 Stationen und zeigt die erstaunliche Fülle der Schöpfung – von kleinsten Ritzenbewohnern in der mittelalterlichen Stadtmauer über die Turmfalken in der Michaelskirche bis hin zu den Stieleichen am Schlörplatz, die eigenständige Biotope darstellen und eine wichtige Rolle für das städtische Klima spielen. Eingebunden in diesen etwas anderen Spaziergang ist auch das Natur-Navi, das weit mehr als eine digitalisierte Kartenlösung ist. Es enthält Informationen etwa zu Natur-Highlights und Sehenswürdigkeiten, die sich an entsprechend positionierten Stelen via Audioguide abrufen lassen. Einige davon befinden sich im Stadtgebiet. Hier erfahren Interessierte Wissenswertes zum Beispiel über die Störche auf dem Rathaus oder das “Urban Gardening” an der Stadtmauer: In Hochbeeten pflanzt die Stadtgärtnerei Gemüse, das von Mitbürgern gepflegt und anschließend geerntet wird. Neugierig? Dann http://www.weiden-tourismus.info/ oder http://www.reiseplaza.de/ anklicken und mehr erfahren.

easy-PR® (epr) ist der führende Pressedienst für die Branchen Bauen, Wohnen und Einrichten.

Kontakt

Faupel Communication GmbH

Carolin Beyel

Düsseldorfer Straße 88

40545 Düsseldorf

0211-74005-15

c.beyel@faupel-communication.de

http://www.easy-pr.de

Bildquelle: epr/Tourist-Information der Stadt Weiden i.d.OPf.