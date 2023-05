Der Kinderlachen-Eifel e. V. sucht dich als Jugendleiter:in

Kinderlachen-Eifel e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern und Jugendlichen aus allen Schichten und Bedürfnissen eine unvergessliche Ferienfreizeit zu ermöglichen. Seit der Gründung im Oktober 2015 steht der Verein für Chancengleichheit und Inklusion, damit alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Bildungsmöglichkeiten und Freizeiterlebnisse genießen können. Dabei setzt der Verein auf eine besondere Betreuung und eine ausgewogene Verpflegung durch qualifizierte Jugendgruppenleiter:innen. Das Programmangebot umfasst Survival- und Erlebnis-Camps sowie Tagesangebote. Der Fokus liegt dabei darauf, den Kindern und Jugendlichen ein Gemeinschaftserlebnis zu bieten und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und ausfüllen können.

Inklusion bei Kinderlachen-Eifel e. V.

Der Verein Kinderlachen-Eifel e. V. setzt sich aktiv für die Inklusion aller Kinder und Jugendlichen ein. Bei der Auswertung der Ferienfreizeiten im Herbst 2016 fiel auf, dass 30 % der Teilnehmenden eine Schwerbehinderung aufweisen. Diese Zahl hat in den folgenden Jahren weiter zugenommen. Die Einbindung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Beeinträchtigungen ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts des Vereins, um allen Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe an den Projekten zu ermöglichen. Auch ehrenamtliche Helfer, die selbst behindert sind oder Familienmitglieder mit Behinderungen haben, engagieren sich bei Kinderlachen-Eifel e. V. aktiv und unterstützen die Teilnehmenden. Der Verein setzt sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen zusammenkommen, um gemeinsam Spaß zu haben, voneinander zu lernen und einander zu unterstützen.

Teilnahme bei Kinderlachen-Eifel e. V. für alle ein Erlebnis

Die Ferienfreizeiten von Kinderlachen-Eifel e.V. bieten den Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis, bei dem sie ihr Selbstbewusstsein stärken und ihre Fähigkeiten erweitern können. Die qualifizierten Jugendgruppenleiter:innen gewährleisten eine besondere Betreuung und gehen auf die individuellen Bedürfnisse ein. Dabei lernen die Teilnehmenden, Vielfalt zu akzeptieren und zu respektieren, da sie gemeinsam mit Kindern unterschiedlicher Hintergründe eine wundervolle Zeit erleben. Auch für die ehrenamtlichen Helfer:innen bietet die Arbeit mit dem Kinderlachen-Eifel e. V. viele Vorteile, da sie ihre Fähigkeiten einbringen und wertvolle Erfahrungen sammeln können.

Werde auch du Teil des Kinderlachen-Eifel e. V. und engagiere dich als Gruppenleiter:in

Thomas Treptau hat seine Berufung im Bereich der Jugendarbeit gefunden und bringt umfangreiche Erfahrung aus Ferienfreizeiten und Reisen bei der AWO mit. Als Gründer und Vorsitzender des Kinderlachen-Eifel e. V. hat er ein vielfältiges Programmangebot etabliert, das von qualifizierten Jugendgruppenleiter:innen betreut wird. Für Thomas Treptau steht die Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen im Fokus. Daher sucht er nach engagierten Jugendleiter:innen, die Spaß am Umgang mit Jugendlichen haben und ein offenes Ohr für ihre Schützlinge mitbringen. Die Ausbildung zum Jugendleiter bei Kinderlachen-Eifel e. V. beginnt bereits ab 16 Jahren und umfasst eine umfangreiche Qualifizierung nach den Standards der JULEICA. Dabei werden unter anderem die Aufgaben und Funktionen der Jugendleiter:innen, pädagogische Grundlagen sowie Fragen des Jugendschutzes vermittelt. Kinderlachen-Eifel e. V. legt besonderen Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung und sucht engagierte Jugendleiter:innen, die gemeinsam mit den Teilnehmenden unvergessliche Freizeitangebote gestalten möchten.

Melde dich noch heute bei Kinderlachen-Eifel e. V. und werde Teil einer großen Mission

Wenn du dich für eine Mitarbeit als Jugendleiter:in bei Kinderlachen-Eifel e. V. interessierst oder weitere Informationen zu unserem Verein benötigst, kannst du uns gerne kontaktieren. Besuche unsere Website www.jugendreisen54.de oder schreibe uns eine E-Mail an teamer-werden@jugendreisen54.de. Wir freuen uns auf deine Anfrage und hoffen, dich schon bald als Teil unseres engagierten Teams begrüßen zu dürfen!

Kinderlachen-Eifel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der als anerkannter freier Träger der Jugendhilfe tätig ist. Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot an Freizeiten, Reisen und Beratung für Kinder und Jugendliche anzubieten. Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. ALLE Kinder und Jugendlichen, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Beeinträchtigungen oder ohne, aus Familien mit viel oder wenig Geld – ALLE sollen gleichwertig teilnehmen können.

