Der Kfz-Gutachter Gutachterix aus Augsburg ist ein zuverlässiger Kfz-Sachverständiger innerhalb der Region

Gutachterix ist ein renommiertes und zuverlässigeres Kfz-Sachverständigenbüro aus Bayern und bietet seinen Kunden innerhalb der Stadt Augsburg und Umgebung einen vielseitigen Service in puncto Gutachten und Wertermittlungen.

Wer den Namen Gutachterix schon einmal gehört hat, der verbindet das junge, dynamische und vor allem kundenorientierte Unternehmen sicherlich mit einem hohen Servicegrad, Zuverlässigkeit sowie erstklassigen Gutachten. Und in der Tat bietet das in Augsburg ansässige Kfz-Sachverständigenbüro einen umfassenden Service innerhalb der Bereiche Kfz-Wertgutachten, Schadengutachten sowie fachmännische Hilfe bei Abrechnungs- und Entschädigungsleistungen. Der Kfz-Gutachter Augsburg bietet seine Leistungen aber auch außerhalb der 300.000-Einwohner-Stadt und des Bezirks Schwaben an. So unterhält das Unternehmen mittlerweile Regionalbüros innerhalb der bayerischen Großstädte. In Augsburg an sich bietet der Schadengutachter seine Leistungen in allen Stadtbezirken wie zum Beispiel Innenstadt, Oberhausen, Bärenkeller, Spickel, Hochzoll, Göppingen sowie im Universitätsviertel und allen übrigen Stadtteilen sowie umliegenden Gemeinden der Stadt an.

Diese Gutachten können potenzielle Kunden bei Ihrem Kfz-Gutachter Gutachterix erstellen lassen

Der Kfz-Gutachter aus Augsburg bietet seinen Kunden insgesamt ein recht vielseitiges Spektrum an verschiedenen Gutachtenarten, die hier in Auftrag gegeben werden können. Darunter fallen zunächst die folgenden Gutachtentypen:

Unfallgutachten

Kostenvoranschläge (auch Kurzgutachten genannt und besonders wichtig für Versicherungsgesellschaften)

(auch Kurzgutachten genannt und besonders wichtig für Versicherungsgesellschaften) Fahrzeugbewertungen und Wertgutachten (zum Beispiel für Fahrzeugverkäufe)

und (zum Beispiel für Fahrzeugverkäufe) Reparaturbestätigungen und Nutzungsausfallbescheinigungen (für die gegnerische Versicherung wichtig, da Reparaturkosten und Nutzungsausfallkosten offiziell bescheinigt werden können)

und (für die gegnerische Versicherung wichtig, da Reparaturkosten und Nutzungsausfallkosten offiziell bescheinigt werden können) Gutachten zur Ermittlung von Wertminderung und Restwert (für Leasinggesellschaften, als Grundlagen für Wertgutachten oder für den Verkauf von Unfallfahrzeugen)

Bei diesem Kfz-Sachverständiger ist man daher auch außerhalb von Unfällen oder Schäden gut aufgehoben. Deshalb bietet sich das Unternehmen auch als idealer Ansprechpartner im Falle eines Fahrzeugan- oder Verkaufs an. Auch im Rahmen von Fahrzeugleasings und Inzahlungnahme von finanzierten Fahrzeugen kann die Expertise des Kfz-Gutachters also Gold wert sein.

Für welche Art von Kunden die Leistungen interessant sind

Zum Kunde des Gutachters wird man entweder freiwillig oder unfreiwillig. So müssen die Leistungen eines offiziell anerkannten Kfz-Sachverständiger bei unfallursächlichen Schadenhöhen von mehr als 750 Euro per Gesetz in Anspruch genommen werden. Hier ist speziell die gegnerische Versicherung dazu verpflichtet, ein gerichtlich anerkanntes Schadengutachten von einem Kfz-Gutachter erstellen zu lassen. Demnach können Versicherungsgesellschaften hier als Hauptkunden ausgemacht werden. Darüber hinaus nutzen aber auch Privatpersonen die vielseitigen und fachgerechten Leistungen des Gutachtenbüros. Überall dort, wo ein offizielles Gutachten die Vertragsabwicklung vereinfachen kann, werden Wert-, Wertminderungs- oder Bewertungsgutachten gern und oft genutzt. Potenzielle Fahrzeugkäufer sowie Fahrzeugverkäufer (privater und gewerblicher Art) gehören daher ebenso zu den gängigen Kunden des Sachverständigenbüro in Augsburg. Ein dritter Kundenstamm kann unter Anwälten sowie Gerichten ausfindig gemacht werden, für die Kfz-Gutachten vor allem im Rahmen von Unfällen mit Personenschäden wichtig sind. Im Bereich der Restwertbestimmung, Reparaturbestätigung sowie Fahrzeugbewertungen profitieren hingegen vor allem Leasinggesellschaften oder Fahrzeugvermieter im Augsburger Raum von den vorteilhaften Leistungen des Unternehmens.

Der Ablauf einer Gutachtenerstellung im Schnellüberblick

Dank der voll umfassenden Leistungen des freundlichen Kfz-Sachverständigen aus Augsburg können sich Kunden im Schadenfall komplett zurücklehnen und sich vollständig auf diesen verlassen. Der Ablauf der Gutachtenerstellung von Kurz- und Vollgutachten ist dabei immer gleich:

Kontaktaufnahme mit dem Team des Kfz-Gutachter Augsburg Dokumentation aller Unfallschäden vor Ort (fotografisch und schriftmäßige Erfassung) Recherche und Berechnung von Reparaturmaßnahmen (Kostenvoranschläge, Reparaturdauer sowie Ersatzteile) Ermittlung der Verkehrssicherheit (das Gutachterteam prüft, ob und inwieweit diese beim Unfallfahrzeug noch gewährleistet ist) Berechnung der Wertminderung sowie des Wiederbeschaffungswerts oder Restwerts Festsetzung von potenziellen Nutzungsausfallschäden (zum Beispiel Verdienstausfall, Kosten für Ersatzfahrzeug usw.) Abrechnung aller Entschädigungsleistungen (bei der gegnerischen Versicherung) Durchsetzung von Entschädigungsleistungen

Der Kfz-Gutachter Augsburg übernimmt im Schadenfall also sämtliche Leistungen von A bis Z für potenzielle Gutachtennehmer. Aber nicht nur im Schadenfall können sich Kunden auf die umfassenden Leistungen des Kfz-Sachverständiger verlassen, sondern auch hinsichtlich der Erstellung von Wertgutachten jeglicher Art, rund ums Kraftfahrzeug.

Der Kfz-Gutachter erstellt Gutachten für folgende Fahrzeugarten in Augsburg und Umgebung

Das Kfz-Sachverständigenbüro bietet die oben genannten Gutachtenarten für eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeugarten, die im Folgenden einmal aufgelistet werden sollen:

Motorräder (Allrounder, Chopper, Tourer, Cruiser, Superbikes usw.)

Personenkraftwagen (Kleinwagen, Coupés, Limousinen, Kombis, SUVs, Sportwagen usw.)

Wohnmobile & Wohnwagen

Oldtimer

Kleinbusse, Linienbusse & Reisebusse

Land- & Baumaschinen

Lastkraftwagen (mit und ohne Aufbauten)

Kfz-Anhänger (Fahrzeugtransporter, Motorradtransporter, Kippanhänger, Bootsanhänger, Anhänger bis 750 Kilogramm, Anhänger bis 3.500 Kilogramm)

Abgedeckt werden also praktisch sämtliche Fahrzeugarten sowie Anhänger, die vom freundlichen und fachkompetenten Gutachterteam des Unternehmens geprüft, begutachtet und bewertet werden.

Diese Vorteile bieten die professionellen Leistungen des Kfz-Gutachter Augsburg

Der Kfz-Sachverständiger bietet für den Augsburger Raum insgesamt die folgenden, unschlagbaren Vorteile, die potenzielle Kunden jetzt unbedingt für sich nutzen sollten:

kostenlose Gutachterleistungen bei fremdverschuldeten Unfällen

bei fremdverschuldeten Unfällen höhere Entschädigungszahlungen als bei reinen Werkstattgutachten (die gerichtlich nicht verwertbar sind)

als bei reinen Werkstattgutachten (die gerichtlich nicht verwertbar sind) praktischen keinen Aufwand für den Gutachtennehmer (das Gutachterteam übernimmt von A bis Z sämtliche Erforderlichkeiten)

für den Gutachtennehmer (das Gutachterteam übernimmt von A bis Z sämtliche Erforderlichkeiten) das Team übernimmt direkt vor Ort die Unfallschadenaufnahme (und berechnet dafür keinerlei Anfahrtskosten)

(und berechnet dafür keinerlei Anfahrtskosten) schnell , zuverlässig und flexibel (an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden rund um die Uhr)

, und (an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden rund um die Uhr) umfassende Expertise im Bereich der Gutachtenerstellung

unabhängiger Kfz-Gutachter Augsburg

freundliches und serviceorientiertes Team

Unternehmen unterhält 8 Regionalbüros im Freistaat Bayern

Der oft genutzte Gang zur Kfz-Werkstatt des Vertrauens zur Erstellung von Schaden- oder Reparaturgutachten kann unter diesen Gesichtspunkten also schlichtweg abgeraten werden. Warum, das erfährt der Leser im nun folgenden Abschnitt.

Warum Unfallgeschädigte lieber einen offiziellen Kfz-Sachverständiger aus Augsburg einbeziehen sollten

Oftmals geschieht die Schadenregulierung über die eigene Kfz-Werkstatt des Vertrauens, was im Fall der Durchsetzung von Entschädigungsleistungen aber durchaus zum Nachteil für potenzielle Unfallgeschädigte sein kann. Das Team des Unternehmens rät allerdings tunlichst davon ab, da eine Kfz-Werkstatt nicht zur Erstellung von gerichtlich verwertbaren Gutachten befugt ist. Im schlimmsten Fall bleiben Unfallopfer so auf ihren Kosten sitzen oder bekommen nur einen Bruchteil der ihnen zustehenden Entschädigungsleistungen. Durch eine professionelle Ermittlung der Wertminderung, von Nutzungsausfallschäden sowie der Stellung eines kostenlosen Mietwagens und der kompletten Dokumentationsabwicklung vor Ort sparen Unfallgeschädigte nicht nur jede Menge Zeit und Nerven, sondern erhalten im überwiegenden Teil der Fälle auch wesentlich umfassendere Entschädigungsleistungen.

Wer hinter dem Team des beliebten Kfz-Gutachter Augsburg steckt

Das Team des Kfz-Sachverständiger besteht aus einem zehnköpfigen Expertenteam, welches Spezialisten für jede beliebige Fahrzeugart bietet. Unter anderem handelt es sich dabei um Diplom-Ingenieure sowie Spezialisten für Lkw, Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sowie Wohnwagen, Omnibusse und Oldtimer. Diesbezüglich können die freundlichen Kfz-Sachverständiger an 7 Tagen in der Woche über deren E-Mail-Adresse unter augsburg@gutachterix.de sowie unter der Telefonnummer 0821 999 86 120 erreicht werden. Zusätzliche, interessante Fakten über das Unternehmen sowie dessen Leistungen finden potenzielle Interessenten sowie Kunden zudem auf deren Webseite unter https://www.gutachterix.de/.

Pressekontaktdaten:

B. Eng. Wahab Malik

Landsberger Str. 297

80687 München

Telefon: 08031 350 93 00

E-Mail: info@gutachterix.de

Web: https://www.gutachterix.de