Der Kaertchenshop.de öffnet im September 2021 seine virtuellen Türen

Der Kärtchenshop bietet Kärtchen für (fast) alle Lebenslagen, sei es für den Alltag oder das Berufsleben.

Berlin, 02.09.2021. Kaertchenshop.de öffnet seine virtuellen Türen und bietet Kärtchen für (fast) alle Lebenslagen, sei es im Alltag oder das Berufsleben.

Das Sortiment gliedert sich in Culture und Lifestyle.

Hinter der ersten Kategorie verbergen sich verschiedene Version der Lobkärtchen©. Diese stärken die Wertschätzung und Motivation von Menschen. Sie fördern das Gute in jedem Einzelnen und in Unternehmen oder Organisationen. Lobkärtchen© dienen der praktikablen und gelebten Lobkultur. Im eShop werden diese Kärtchen durch Theorie in Form zweier Lob-Publikationen gestützt.

Hinter der zweiten Kategorie locken Kärtchen für den Mutzuspruch, Vorbilder, das Danken, Freundschaftsanfragen, kleine Weisheiten.

Die Kärtchen – allen voran die Lobkärtchen© – lassen sich für Geschäftskunden individualisieren. Die Referenzliste bereits lobender Kunden reicht von Konzernen über Krankenhäuser und karitative Einrichtungen bis hin zu kleinen und mittelständischen Betrieben.

Die Kärtchen und der eShop entstammen der Guten Gesellschaft, einer Ideen- und Produktentwicklungsagentur aus Düsseldorf. Diese verschreibt sich seit geraumer Zeit nachhaltigen und inspirierenden Themen. Die Agentur wurde vielfach mit Designauszeichnungen bedacht.

Der Webshop wurde mit Unterstützung von onehundred.digital GmbH | Online Marketing programmiert. Die Berliner Agentur ist spezialisiert auf WordPress Programmierung und darauf basierende Shop Systeme. Und die individuelle Konfiguration. In Kombination mit integrierten After Sales Konzepten entehen starke Webpräsentationen, die Suchmaschinenoptimiert performen.

100% digital, unser Name hält, was er verspricht! Seit mehr als fünfzehn Jahren entwickeln und betreuen wir erfolgreiche Online Marketing Strategien in Berlin, in Deutschland und international. Neben der digitalen Welt ist Berlin Kreuzberg unser Zuhause. Wir entwickeln täglich individuelle und moderne Konzepte für unsere Kunden, um die unbegrenzten Möglichkeiten des Internets optimal und Performance orientiert zu nutzen. Und nicht nur das: unsere Ideen und Visionen setzt unser Team auch operativ um. Bei uns entstehen digitale Gesamtkonzepte aus einem Guss!

Firmenkontakt

onehundreddigital GmbH

Simon Boé

Bergmannstraße 102

10961 Berlin

+493061286010

hello@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Pressekontakt

markengold PR GmbH

Christina Euglem

Münzstraße 18

10178 Berlin

+493021915960

+493021915969

presse@onehundred.digital

https://www.markengold.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.