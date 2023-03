Der Ratgeber bringt Sie auf Kurs zur sicheren Kapitalanlage

Für viele Anleger haben sich Pflegeimmobilien bereits als Sorglos-Anlage etabliert, vor allem für all diejenigen, die in

schwierigen Zeiten von Unsicherheit und Inflation ihr Kapital sicher anlegen wollen. Aber auch bei der Geldanlage gilt

wie überall im Leben: Nur wer sich auskennt, steht am Ende auf der Gewinnerseite.

Deshalb beinhaltet der ImmoSenio PflegeimmobilienKOMPASS alle wertvollen Informationen, die Sie als Grundlage für

Ihre erfolgreiche Kapitalanlage in Pflegeimmobilien brauchen. Auf 44 Seiten erfahren Sie alle wichtigen Hintergründe zur immer beliebter werdenden Geldanlage mit sicherer Rendite.

Erfahren Sie unter anderem mehr zu den Themen

– Wann wird die Immobilie zur Altersvorsorge?

– Welche Folgen hat der demografische Wandel für Pflegeimmobilien-Anleger?

– Welche Steuervorteile bringen (Pflege-) Immobilien?

– Wie werden Pflegeimmobilien verwaltet?

– Warum sind Pflegeimmobilien für Anleger lukrativ?

– Was gibt es bei der Finanzierung von Pflegeimmobilien zu beachten?

– Welchen sozialen Stellenwert hat ein Engagement in der Pflegebranche?

Der ImmoSenio PflegeimmobilienKOMPASS soll Ihnen im wahrsten Sinne seines Titels dabei ein Kompass sein.

Lesen Sie, was es zu beachten gibt und wie Sie auch in unsicheren Zeiten von unserer langjährigen Branchenkenntnis

und einem einzigartigen bundesweiten Angebot profitieren können.

Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich Ihren ImmoSenio PflegeimmobilienKOMPASS an und profitieren von

unserem Expertenwissen als Printausgabe oder in digitaler Form.

ImmoSenio hat sich auf die Beratung zu Investitionsentscheidungen für Pflegeimmobilien als Kapitalanlage spezialisiert.

Aufgrund einer beruflichen Historie im pflegewissenschaftlichen Bereich und auf Leitungsebene einer Seniorenresidenz, können wir Pflegeimmobilien auf „Herz und Nieren“ prüfen und vor allen Dingen fachlich sehr gut einschätzen.

Da wir über ein umfangreiches Angebot an Pflegeimmobilien verfügen, beraten wir Sie zudem anbieterunabhängig. Dies bedeutet, dass wir Ihnen nicht nur von einem Investor / Anbieter die Objekte empfehlen, sondern die für Sie passende Kapitalanlage finden. Hier liegt insbesondere bei der Betrachtung des Vertragswerkes eines Objektes unser Schwerpunkt, damit Sie als Anleger die größtmögliche Sicherheit erhalten.

Firmenkontakt

ImmoSenio

Theresia Thomas

Albert-Einstein-Straße 34

49076 Osnabrück

054197054373

http://www.immosenio.com

