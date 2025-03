Der Immobilienkaufvertrag und rechtssicherer Immobilienkauf

Ein Fachbeitrag der Kanzlei Selzer Reiff Notare aus Frankfurt informiert über rechtssicheren Immobilienkauf.

Frankfurt am Main, 18. März 2025 – Wer eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchte, sollte sich frühzeitig mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Der Notar unterstützt Verkäufer und Käufer bei der Gestaltung des Kaufvertrags und der gesetzlich vorgeschriebenen Beurkundung. Warum der Gesetzgeber dies vorsieht, wie der Notar Käufer und Verkäufer von Immobilien unterstützt und worauf beim Immobilienkauf zu achten ist, erklärt ein Fachbeitrag von Notarin Bettina Selzer vom Notarbüro Selzer Reiff Notare aus Frankfurt am Main.

In Deutschland besteht bei Grundstücks- und Immobiliengeschäften Notarpflicht. Ein Immobilienkaufvertrag oder Grundstückskaufvertrag muss also von einem Notar aufgesetzt und beurkundet werden. Andernfalls ist der Vertrag nicht rechtsgültig.

„Die neutrale rechtliche Beratung durch einen Notar soll unerfahrene Verkäufer und Käufer davor schützen, nicht kalkulierbare Risiken einzugehen“, erklärt Notarin Bettina Selzer. „Denn der Notar fungiert als unparteiischer Berater. Er muss beispielsweise besonders belehren, wenn eine von den Parteien gewünschte Vertragsgestaltung ein einseitiges Risiko für eine Kaufvertragspartei darstellt, und alternative Gestaltungsmöglichkeiten vorschlagen.“

Der Beitrag erläutert detailliert, welche Bestandteile ein Immobilienkaufvertrag enthalten muss, welche Rolle der Notar übernimmt und welche Risiken ohne notarielle Begleitung drohen. Auch aktuelle gesetzliche Änderungen, etwa das Beurkundungsverbot für nicht im Transparenzregister eingetragene ausländische Gesellschaften oder das Hessengeld als Förderung für Ersterwerber, werden thematisiert.

Ferner gibt der Beitrag praxisnahe Hinweise zur Grundbuchprüfung, Finanzierung und Grunderwerbsteuer, um Käufer bestmöglich auf den Kaufprozess vorzubereiten.

Der vollständige Fachartikel ist auf der Website der Selzer Reiff Notare abrufbar:

https://www.selzer-reiff.de/fachbeitraege-publikationen/informationen-zum-immobilienkaufvertrag/

Zusätzliche Informationen zum Immobilienrecht sowie dem Erwerb und Verkauf von Grundstücken, Häusern, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Frankfurt am Main:

https://www.immobilien-kaufen-frankfurt.de/

Selzer Reiff Notare, kompetenter Partner im Immobilienrecht

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998, vormals als Rechtsanwaltskanzlei. Bereits 2011 wurde Bettina Selzer in Frankfurt am Main zum Notar berufen, Sonja Reiff im Jahr 2017. Seit einigen Jahren sind Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff ausschließlich in diesem Bereich tätig.

Die beiden Notarinnen betreuen Privatmandanten ebenso wie Unternehmer/innen. Sie bieten das gesamte Spektrum notarieller Dienstleistungen an: von Immobilienkäufen über Eheverträge und Testamente bis zur Beurkundung unterschiedlichster Rechtsvorgänge. Für Unternehmen bieten Selzer Reiff Notare bei Gründungen, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen, Nachfolge etc. die notwendige notarielle Unterstützung. Ein Schwerpunkt der Notare ist das Grundstücksrecht und Immobilienrecht.

Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

