4. Auflage 2020 , Stand: Mai 2020 (!), 237 Seiten, ISBN: 978-3-96004-063-7, 29,95 €

Nach einer empirischen Studie träumen 71 % der Deutschen von einer Ferienimmobilie oder einem Wohnsitz in Spanien. Inzwischen haben schon etwa 500.000 Deutsche für sich diesen Traum wahr gemacht. Auch Träume sollten ein Fundament haben, damit der Traum nicht zum Albtraum wird.

Da jeder Immobilienkauf mit einer großen Investition verbunden ist, muss der Kaufinteressent sich mit den wichtigsten rechtlichen und steuerlichen Grundlagen des spanischen Immobilienrechts vertraut machen oder den Rat erfahrener Experten einholen. “Der Immobilien-Ratgeber SPANIEN Alles über Recht und Steuern” führt den Leser in die wichtigsten Fragestellungen rund um die Spanien-Immobilie ein: Wie finde ich die richtigen Berater? Was sind die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem spanischen Immobilienrecht? Welche Vertragsformen gibt es? Welche Fragen sind im Rahmen der Due Diligence zu prüfen? Wie funktioniert das spanische Eigentumsregister? Welche Fragen stellen sich bei Kauf, Erbschaft, Schenkung oder Zwangsversteigerung? Welche Kosten und Steuern entstehen bei Erwerb, Besitz und Veräußerung einer Spanien-Immobilie? Gibt es legale und intelligente Nachfolgeregelungen?

All diese Fragen stellt der Autor anschaulich und detailliert dar und zeigt Lösungen auf. Dabei kommt ihm seine tägliche Praxis als Jurist, Unternehmer und CEO eines großen Immobilien-Unternehmen auf Mallorca zugute. Nach Hunderten, ja Tausenden von Beratungsgesprächen zum Immobilien-Erwerb auf Mallorca kann der Autor “aus dem Vollen schöpfen” und die komplexe Materie in einer Sprache vortragen, die auch der Laie versteht. Der “Immobilien-Ratgeber SPANIEN Alles über Recht und Steuern” wendet sich an diejenigen, die eine Immobilie in Spanien erwerben wollen, diejenigen, die bereits eine Immobilie auf Mallorca besitzen und diejenigen, die ihre Spanien-Immobilie übertragen wollen. Auch Rechtsanwälte und Steuerberater aus dem deutschsprachigen Raum, die noch nicht so tief in das spanische Recht eingetaucht sind, nutzen den Immobilien-Ratgeber, um sich in die für sie neue Materie einzuarbeiten und profunde Auskünfte erteilen zu können.

Die 4. Auflage – komprimiert und aktualisiert – berücksichtigt Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechung mit Stand Mai 2020 und macht den “Immobilien-Ratgeber SPANIEN Alles über Recht und Steuern” zum aktuellsten und wichtigsten Standardwerk zu diesem Themenkreis in deutscher Sprache.

Lutz Minkner

