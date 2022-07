Der Hybrid Hype – ist da was dran?

Hybride Events: Eine Kombination aus „altbewährt“ und „neu gelernt“.

Ob rein digital oder hybrid – der Trend zeigt deutlich: Der Markt für hybride Events wird laut Studien um über 30% steigen – und das nicht nur, weil eine nächste „Welle“, steigende Energiekosten oder sonstige ungnädige Faktoren uns keine Wahl lassen.

Hybride Events verbinden Präsenz Veranstaltungen mit einer virtuellen Variante. Ein hybrides Konzept bietet auf jeden Fall ein Potenzial an maximaler Reichweite!

Wer nun auf der Suche nach einer passenden Lösung ist, kann sich entspannt zurück lehnen. expo-IP bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, hybride Formate umzusetzen.

Die expo-IP Plattform bietet unter anderem

– DSGVO-konforme Plattform für digitale Events

– personalisiertes Besucher-Tracking – also die Echtzeit Nachverfolgung der Besucher

– einen integrierten Messenger für die Online Kommunikation

– individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

– einfaches Einbinden der gesamten Plattform in Ihre Webseite

– u.v.m

Wem das zu theoretisch ist, der meldet sich am besten gleich an. Wir zeigen Ihnen im ca. 1stündigen Webinar am Mittwoch, den 20.07.2022 um 11:00 Uhr was Unternehmen bereits umsetzen und wie expo-IP auch Ihr Event zum digitalen Erlebnis macht.

EXPO-IP GmbH bietet mit ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnisreiche Events realisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

