Der große Schuhe Webshop von schuhplus bietet ein umfangreiches und vielfältiges Angebot an Schuhen in Übergrößen für Damen und Herren. Für die Frauen stehen Schuhe in den Größen 42 bis 46 zur Verfügung, während die Männer auf Modelle in 46 bis 54 zurückgreifen können. Dabei legt schuhplus großen Wert auf eine erstklassige Qualität, einen hohen Tragekomfort und eine optimale Passform. Zudem sollen die Schuhe nicht nur gut aussehen, sondern auch alltagstauglich und robust sein. Deswegen bietet schuhplus nur Modelle von ausgesuchten Marken an.

Herrenschuhe in Übergröße für jede Saison

Bei schuhplus können sich Herren mit großen Füßen mit Schuhen für das gesamte Jahr eindecken. Das Sortiment bietet beispielsweise eine Reihe von warmen, kuscheligen Boots und Sneakern für den Herbst und Winter. Diese Modelle verfügen über ein Futter und besitzen profilierte Sohlen, sodass sie auch auf rutschigem Boden einen festen Halt bieten. Für die Übergangszeit gibt es leichtere Schuhe, wie zum Beispiel dünne Boots, Halbschuhe oder Turnschuhe, die nicht zu warm und nicht zu kalt sind. Im Sommer oder im nächsten Strandurlaub sind hingegen die stylischen Sandalen aus dem Webshop von schuhplus eine gute Wahl. Von klassischen Sandalen über lässige Schlappen bis hin zu coolen Zehentrennern ist alles dabei.

Der große Schuhe Webshop bietet zahlreiche Modelle für Damen

Die Frauen dürfen sich über ein riesiges Angebot an hochwertigen und optimal passenden Schuhen für verschiedene Anlässe freuen. Die Stiefeletten und Pumps sind beispielsweise die perfekten Kombinationspartner für das seriöse Business-Outfit. Sie harmonieren gut mit einem schicken Etuikleid, sehen aber auch zu einem Hosenanzug oder einem Kostüm gut aus. Zu legeren Casual-Outfits passen hingegen die bequemen Boots oder die sportiven Sneakers. Darüber hinaus bietet der große Schuhe Webshop eine Reihe von sehr glamourösen High Heels und Ballerinas, die mit glänzenden Metallic-Oberflächen oder dekorativen Applikationen überzeugen können.

Im große Schuhe Webshop online bestellen

schuhplus ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Sowohl Damen als auch Herren können Ihre Wunschmodelle online aussuchen und ordern. Dafür benötigt man nicht mehr als einen Internetanschluss und ein Endgerät. Der Weg in den Fachhandel ist also nicht notwendig. Um seinen Kunden einen möglichst guten Service zu bieten, hat der große Schuhe Webshop eine Hotline eingerichtet und setzt außerdem auf einen blitzschnellen Versand. Alle Schuhe kommen nach ein bis drei Werktagen beim Kunden an und werden bequem bis zur Haustür geliefert. Wer dennoch lieber in einem physischen Laden einkauft, kann eine der drei stationären Filialen von schuhplus besuchen und sich seine Schuhe vor Ort aussuchen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

