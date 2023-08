Der Glanz der Sterne: Kundenbewertungen und eKomi als zuverlässige Wegweiser bei der Reiseversicherungswahl

Die Online-Abschließung einer Reiseversicherung ist heutzutage keine Seltenheit mehr. In einer Welt voller Anbieter und Tarife kann es jedoch schwierig sein, den Überblick zu behalten. Bei einer so wichtigen Entscheidung verlässt sich nicht jeder allein auf glänzende Werbung. Fragen zur Seriosität des Anbieters, reibungsloser Schadenabwicklung, schneller Entschädigung und erreichbarem Kundenservice beschäftigen jeden, der nach der passenden Reiseversicherung sucht. In diesem Zusammenhang ist der „Social Proof“ von großer Bedeutung – schließlich soll das, was andere Kunden als gut empfinden, auch tatsächlich gut sein.

Doch wie können wir sicher sein, dass Kundenbewertungen authentisch und unabhängig sind? Hier kommt eine Plattform wie eKomi ins Spiel. Der Name mag nicht jedem bekannt sein, aber das markante Daumenlogo mit den Sternen in einem Kreis hat wahrscheinlich jeder schon einmal gesehen. eKomi bezeichnet sich selbst als Europas führender unabhängiger Anbieter von transaktionsbasierten Kundenbewertungen und Produktbewertungen. Die Plattform sammelt und veröffentlicht regelmäßig Bewertungen für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen. Als globaler Partner von Google hat eKomi mittlerweile über 40 Millionen Bewertungen aus verschiedenen Branchen in ihrer Sammlung.

„The Feedback Company“ schreibt Kunden, die online etwas gekauft oder einen Vertrag abgeschlossen haben, aktiv an und bittet um eine kurze Bewertung, was in vielen Fällen auch die Kunden motiviert. Für Unternehmen, die auf eKomi präsent sind, ist dies von entscheidender Bedeutung. Denn nicht jeder zufriedene Kunde denkt daran, nach einem erfolgreichen Kauf oder Vertragsabschluss eine Bewertung abzugeben. Im Gegenteil neigen frustrierte und unzufriedene Kunden eher dazu, ihre Meinung online kundzutun. Bereits eine einzige negative Bewertung kann bei wenigen Kundenbewertungen das Image eines Unternehmens beeinflussen. eKomi unterstützt Unternehmen dabei, dass auch neutrale und zufriedene Kunden ihr Feedback abgeben und so zur Fülle an Sternen beitragen.

Regelmäßige Bewertungen sind nicht nur für die Reputation eines Unternehmens entscheidend, sondern spielen auch eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidungsfindung der Kunden. Die Bewertungen, die von eKomi generiert werden, erscheinen nicht nur auf den Websites der Unternehmen und in deren Webshops, sondern auch auf der Übersichtsseite der Google-Suche. Potenzielle Kunden können somit auf einen Blick erkennen, ob ein Besuch der Anbieterseite sich lohnt.

EKOMI KUNDEN AWARD UND DER BESTE REISEVERSICHERER

eKomi sammelt nicht nur Bewertungen, sondern vergibt auch jährlich den eKomi Kunden Award in verschiedenen Kategorien, einschließlich der Kategorie Reiseversicherungen.

Auf eKomi haben Kunden die Möglichkeit, den Service von Reiseversicherern zu bewerten – sei es beim Online-Abschluss eines Vertrags, der telefonischen Beratung oder der Abwicklung im Schadenfall. Jedes Jahr wertet eKomi gemeinsam mit BankingCheck alle Kundenmeinungen in der Kategorie Reiseversicherungen aus, vergibt Noten von 1 bis 5 und kürt den Gewinner. Die bestbewerteten Reiseversicherungen erhalten das eKomi Award-Siegel.

In den letzten Monaten wurden tausende Kundenbewertungen in der Kategorie Reiseversicherungen ausgewertet. Die Preisträger des eKomi & BankingCheck Awards für das Jahr 2023 stehen fest, und TravelSecure hat sich als Spitzenreiter in dieser begehrten Auszeichnung erwiesen. Als Marke der Würzburger Versicherungs-AG bietet TravelSecure Reiseversicherungen für verschiedene Bedürfnisse an. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio an Versicherungsprodukten von Reiserücktritts- und Auslandskrankenversicherungen bis hin zu speziellen Versicherungen wie dem Camperpaket oder Wander- und Bergsportversicherungen. TravelSecure ist nicht nur der bestbewertete Reiseversicherer bei eKomi, sondern hat auch mehrfach den Testsieger-Titel bei Finanztest der Stiftung Warentest erlangt.

Auf der Bewertungsplattform loben Kunden die schnelle und unkomplizierte Abwicklung sowohl beim Vertragsabschluss als auch im Schadenfall sowie den kompetenten und freundlichen Kundenservice von TravelSecure. „Schnell und unkompliziert – kompetente und sehr freundliche Mitarbeiter“, „Alles bestens und einfach geregelt. Preis/Leistung TOP. Nicht umsonst Testsieger!“, sind nur einige der positiven Kundenkommentare über das Unternehmen.

Unentschlossene Reisende, die noch den perfekten Reiseschutz suchen, können sich von den Kundenbewertungen auf der TravelSecure-Website inspirieren lassen. Schließlich haben Kunden, die eine Bewertung abgegeben haben, die Versicherungsprodukte des Reiseversicherers bereits getestet und berichten ehrlich darüber.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

