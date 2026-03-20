Der Frühling ist da: Die Stadt Dachau startet mit Blüten, Veranstaltungen und Stadtführungen in die neue Saison

Mit den ersten warmen Tagen erwacht auch die Stadt Dachau aus dem Winter: der blühende Hofgarten mit dem Dachauer Schloss , verschiedene Spazier- und Radfahrmöglichkeiten und ein buntes Veranstaltungsprogramm laden dazu ein, den Frühling in der Stadt neu zu entdecken ( offene Altstadtführung HISTORISCH am 18.04.26; ideal für den ersten Besuch in Dachau).

Ob ein Rundgang mit Frühlingsfoto-Tour auf einer der Künstlerweg-Schleifen in der Altstadt und entlang der Amper – alternativ in Etzenhausen ( NEU: Führung Künstlerweg Etzenhausen am 19.04.26; jetzt anmelden und den frisch eröffneten Teil des Künstlerweges fachkundig begleitet erleben!) oder ein Besuch des Ostermarktes am 22.03.26 (gesamte Altstadt mit offenen Läden und Ständen), der Frühling ist überall spürbar.

Für eine gemütliche Einkehr bieten sich Restaurants und Cafés in der Dachauer Altstadt an, vielleicht bei Sonnenschein auch schon im Außenbereich.

Oder Sie verbringen Ihren Feierabend in der Künstlerkolonie Dachau:

Am 25.03.26 gibt es den Feier-Kunst-Abend in der Gemäldegalerie mit Drinks, Snacks und Musik.

Tagesausflugstipp: Ausflugsziele München Umgebung – Stadt Dachau

Tourist-Information der Stadt Dachau

Kontakt

Tourist-Information der Stadt Dachau

Monika Webersberger

Konrad-Adenauer-Straße 1

85221 Dachau

0813175286



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