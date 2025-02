Der Frühling hält Einzug bei erwinmueller.de

Farbenfrohe Heimtextilien für Esstisch, Küche und Schlafzimmer

Wer sehnt sich nicht nach dem Frühling, wenn die Natur mit sattem Grün und bunten Blüten ins Freie lockt. Um die Zeit bis dahin etwas zu verkürzen, bringt erwinmueller.de mit farbenfroher Tischwäsche, Küchenaccessoires und Bettwäsche der neuen Kollektionen schon jetzt Frühlingsambiente in das Zuhause. Sonnige Farben, Blumendessins und grafische Muster liegen im Trend und sorgen für gute Stimmung.

Filigrane Blumenmuster

Die Tischwäsche Kollektionen des Frühlings begeistern mit sonnigen Farben und filigranen Blumenmustern. Frisch und luftig wirkt die harmonische Farbgestaltung der REDBEST Serie in Lavendel, Grün, Gelb und Blau. Zu den Tischdecken, Mitteldecken und Tischläufern in verschiedenen Größen gibt es auch die passenden Tischsets und Stoffservietten. Geschirrtücher und Schürzen vervollständigen diese Serie. Die Erwin Müller Tischwäsche mit dem sommerlichen Blumenmuster bringt natürliche Impressionen in den Wohnraum. Hochwertiger Digitaldruck sorgt dafür, dass die Farben dauerhaft schön bleiben. Die reliefartige Webstruktur verleiht dem Stoff eine dreidimensionale Anmutung.

Frühlingshaftes Grün peppt die Küche auf

Geschirrtücher als Style-Element – mit den neuen Designs keine Problem. Ob unifarben in Pique-Optik, mit Tulpen, Blumen oder grafischen Mustern, die neuen Geschirrtücher ziehen auf jeden Fall die Blicke auf sich.

Mit farbenfrohen Küchenaccessoires wird das Kochen zum Familienevent

Schick und gleichzeitig praktisch sind die Erwin Müller Schürzen, Halbschürzen, Topflappen und Ofenhandschuhe. Die Schürze ist mit großer Aufsatztasche und verstellbaren Halsträgern ausgestattet. Sehr praktisch ist die seitliche Handtuchschlaufe, an der sich ein Geschirrtuch befestigen lässt.

Frühlingsgefühle auch im Schlafzimmer

Harmonische Farbgestaltung und verspielte Designs bei Bettwäsche sorgen für einen Frischekick im Schlafzimmer. Ideal für die wärmere Jahreszeit sind Gewebe aus Mako-Satin und Seersucker. Sie haben einen leicht kühlenden Effekt, sind atmungsaktiv und temperaturausgleichend und unterstützen ein angenehmes Schlafklima.

Frühlings-Dekoration

Komplett wird das Frühlingsambiente mit der dazu passenden Dekoration. Ganz neu bei Erwin Müller sind Deko-Artikel im Natur-Look mit einer Kombination aus Holz und Textil.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

