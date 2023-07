Der flexible Gas-Tischgrill macht“s möglich: Feine Gerichte a la Plancha

Plancha heißt im Spanischen „heißes Eisen“ und steht für ein ganz besonderes Grillerlebnis. Auf der massiven, emaillierten Stahlplatte lassen sich Zutaten wie Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Avocado oder Tofu perfekt zubereiten. Das Besondere an dieser Grillmethode sind die hohen Temperaturen von über 300 Grad, verbunden mit den Vorteilen des indirekten Grillens. Das Grillgut liegt nicht über der offenen Flamme, sondern wird schonend auf der heißen Stahlplatte zubereitet. Marinaden und der Bratensaft tropfen nicht ins Feuer, sondern sammeln sich in der Auffangtasse und sind die leckere Basis für die perfekte Sauce.

Die Plancha sollte Power haben und über eine exakte Temperaturregelung verfügen, daher gilt ein besonderes Augenmerk der Ausstattung. Bei den Gas-Planchas „GRILLEAU“ des deutschen Feuerungsspezialisten JUSTUS, bringen je nach Modell zwei bzw. drei Brenner das „heiße Eisen“ gleichmäßig auf Temperatur. Die Brenner lassen sich separat steuern, sodass die Speisen perfekt zubereitet werden. Das bedeutet: Für jede Zutat die optimale Temperatur.

Clevere Tipps vom Profi

JUSTUS und der beliebte Food-Experte Sebastian Lege geben gemeinsam Gas, denn Lege grillt mit Leib und Seele. Und so hat der „Auftragsgriller“ einen ebenso einfachen wie hilfreichen Tipp parat: „Ob Gemüsespieß oder Scampi – wenn man pro Spieß zwei Holzstäbe verwendet, verrutscht nichts mehr beim Wenden. Die Holzstäbe dazu am besten eine halbe Stunde vorher in Wasser einweichen, dann brennen sie nicht an!“

Ob zart oder kräftig, wenn es deftig werden soll, kommt ein Steak auf die heiße Platte, denn auch dieses wird auf dem GRILLEAU ein besonderer Genuss. Die Poren verschießen sich sofort, das Fleisch bleibt innen saftig und wird außen richtig kross. Und dank der Grillzonen kann gleichzeitig Grillgemüse mit Auberginen, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch alla Escalivada zubereitet werden. Guten Appetit beim kulinarischer Ausflug nach Spanien: „Buen provecho!“

