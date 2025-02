Der Essener Logistik-Dienstleister meta4log erweitert Co2 neutralen Fuhrpark.

Die Logistikbranche ist in Deutschland nach der Automobilindustrie und dem Handel der drittgrößte Wirtschaftsbereich. Allein im Jahr 2023 erwirtschaftete der deutsche Logistikmarkt ein Gesamtvolumen von über 327 Milliarden Euro. Erfolgreiche Logistiker besitzen heute fundierte Kenntnisse der Prozess- und Versorgungsketten des Handels und der Industrie. Als Reaktion auf die immer differenzierteren Anforderungen, die sich aus speziellen Branchengegebenheiten, bestimmten Gütereigenschaften oder unterschiedlichen Vertriebsformen ergeben, sind spezielle Logistik-Märkte entstanden.

Einer der europaweit tätigen Logistik-Spezialdienstleister ist meta4log mit Standorten in Essen, Ratingen, Kassel und Scharbeutz. Zu den Schwerpunkten des in 2014 gegründeten Unternehmen zählt die Printmedien-Logistik.

Das Unternehmen mit derzeit 65 Mitarbeitern wächst seit der Gründung kontinuierlich und konnte sich durch intelligente Konzepte, die Kosten- und Zeitvorteile bieten, im Markt behaupten. Die Kunden schätzen vor allem, dass meta4log in gesamtheitlichen Prozessen denkt, bis ins Detail handelt und dabei mit großer Verantwortung so umweltschonend wie nur möglich agiert.

Bernd Jungclaus, geschäftsführender Gesellschafter: „Unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, durch Prozessoptimierungen mehr zu bewegen. Dabei ist unsere Firmenphilosophie völlig atypisch für unser Gewerbe, denn wir versuchen Transporte zu vermeiden“.

meta4log setzt allerdings nicht erst beim Transport an, sondern bei der Produktionsplanung, also bei der Terminplanung, der Produktionstechnik und den Lagerkapazitäten. Diese Parameter werden berücksichtigt, um die LKWs optimal auszulasten. Das spart Zeit und Kosten, ist ökologischer und der Kunde wird bei seiner Produktionsplanung entlastet.

Durch prozessorientierte und kosteneffiziente Lösungen ist meta4log in der Lage, bis zu 40 Prozent Transporte bei gleichbleibendem Volumen einzusparen, was natürlich auch der CO2 Bilanz zu Gute kommt.

Besonders stolz ist Bernd Jungclaus darauf, dass meta4log seit 2020 klimaneutral ist. „Beim Einsatz unserer Ressourcen stehen Energieeinsparung und Nachhaltigkeit immer im Vordergrund. So sind wir zum Beispiel an der klimaneutralen Auslieferung der Produkte eines Großkunden aktiv beteiligt.“

Die Philosophie der Transportvermeidung um Ressourcen zu schonen kommt auch beim eigenen Fuhrpark zum Tragen. So werden zunehmend E-Fahrzeuge eingesetzt.

Mittlerweile gehören E-PKWs für den Stadtverkehr und E-Crafter für kleinere Transporte zum festen Stamm des meta4log-Fuhrparks. In Zusammenarbeit mit einem Kunden läuft derzeit ein Test mit E-LKWs, die Ladungen bis zu 8 Tonnen aufnehmen können und täglich im Nahverkehr eingesetzt werden.

Bernd Jungclaus ist zuversichtlich, den Ausbau der E-Mobilität nach positivem Test weiter forcieren zu können und damit einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Co2 Bilanz zu leisten.

Mehr Informationen zu meta4log findet man unter www.meta4log.de

meta4log ist ein europaweit tätiger Logistik-Spezialdienstleister mit Standorten in Essen, Ratingen, Kassel und Schabeutz. Einer der Kompetenzbereiche des in 2014 gegründeten Unternehmen ist die Printmedien-Logistik.

Firmenkontakt

meta4log GmbH

Bernd Jungclaus

Im Teelbruch 134a

45219 Essen

+492054939350



http://www.meta4log.de

Pressekontakt

engelconsult

Hans-Michael Engel

Am Ruhrstein

45133 Essen

+492014554151



http://www.engel-consult.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.