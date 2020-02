Der entscheidende Unterschied: Personal Branding für Unternehmen

Strategie-Expertin Susanne Wagner weiß, dass Personal Branding essenziell ist, um sich als Unternehmen vom Wettbewerb abzugrenzen

„Als Unternehmer komme ich um Personal Branding nicht mehr herum“, so Susanne Wagner, Mitautorin des „großen Handbuch Personal Branding“. Denn geht es darum, die eigene Marke neu zu positionieren und Klarheit über die nächsten Schritte zu erlangen, sollten sich Unternehmer wesentliche Fragen stellen: Wofür ihre Marke oder ihr Unternehmen steht, was es ausmacht und welche langfristige Vision angestrebt wird. Wie sich Marken mittels Personal Branding klar vom Wettbewerb abheben, zeigten die Beispiele von Tesla oder Jochen Schweizer, wie Susanne Wagner erklärt: „Diese Unternehmen verdanken ihre Markenbekanntheit in hohem Maß ihren Gründern, die über eine bemerkenswerte Identität verfügen. Sie haben sowohl sich als auch ihre Unternehmen erfolgreich zu Marken gemacht. Und zeigen zwei Wege, wie Personal Branding für Unternehmen genutzt wird.“

Hinter Tesla steht der erfolgreiche Unternehmer Elon Musk, der sich dafür entschieden habe seinen Namen nicht für den seiner Firma zu nutzen. Wer einen Fantasienamen, eine Abkürzung oder Ähnliches verwende, habe es ungleich schwerer als Persönlichkeit in Erscheinung zu treten. „Elon Musk ist das gelungen, indem er sich mit außergewöhnlichen Ideen und den ein oder anderen privaten Eskapaden ins öffentliche Interesse rückte“, erläutert Wagner. Bei Tesla entstehe zunächst eine Verbindung zu den Produkten und erst danach rücke der Gründer ins Licht. Jochen Schweizer habe sich für einen anderen Weg entschieden und von Anfang an den Fokus zuerst auf seinen Namen gelenkt. Erst im zweiten Schritt kämen seine Produkte ins Spiel. Wagner weiß, worin hier die Vorteile liegen: „Durch die Namensgebung ist sofort klar, wer hinter dem Unternehmen steht. Das schafft Vertrauen und eine Verbindung zwischen dem Namen und den Produkten – jeder verbindet Jochen Schweizer mit Abenteuererlebnissen und Action.“ Unternehmer müssten hier selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten.

Eine eigene Identität sei maßgeblich für den Erfolg. Kopiere man Unternehmer oder Marken, ohne das Wissen über einen selbst oder die eigenen Ziele, sei das auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt. „Mithilfe von Personal Branding arbeiten Sie an sich selbst, Ihrer Unternehmensmarke, Ihrer Positionierung am Markt und Ihrer Markenidentität. Sie erhalten Klarheit und können mit geschärftem Blick konkrete Handlungen ableiten, die Ihre Marke nachhaltig auf das nächsthöhere Level bringen“, verdeutlicht Susanne Wagner abschließend.

