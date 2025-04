Der dritte Zertifikatslehrgang zum „Coaching & Businesscoaching“ der HELP-Akademie startet jetzt!

Ihre neuen Chancen – Ihre Coaching-Zukunft!

Coaching ist mehr als nur eine Methode – es ist eine Haltung, ein Handwerkszeug und ein wirksamer Begleiter in Zeiten von Veränderung und Entwicklung.

Mit dem dritten Zertifikatslehrgang „Coaching & Businesscoaching“ bietet die HELP-Akademie eine fundierte, praxisnahe und methodenübergreifende Ausbildung für alle, die Menschen professionell begleiten, beraten oder führen möchten.

Berufsbegleitend und praxisnah.

– 2 Präsenzmodule in München und 5 Online-Module mit ZOOM Technik

– Persönliche Begleitung durch erfahrene Dozenten der HELP Akademie

Abschlussarbeit mit Supervision.

– Insgesamt umfasst der Lehrgang 156 Unterrichtseinheiten sowie weitere 40 Stunden Selbststudium.

– Die Dauer von rund fünf Monaten ermöglicht es, das erlernte Wissen kontinuierlich zu vertiefen, praktisch anzuwenden und im beruflichen Alltag zu integrieren.

– in erfahrenes Dozententeam der HELP Akademie begleitet die Teilnehmer*innen dabei individuell und bietet auch zwischen den Modulen persönliche Unterstützung.

Für wen ist der Lehrgang geeignet?

Die Ausbildung richtet sich branchenübergreifend an alle, die ihre Kommunikations- und Führungskompetenz erweitern und Menschen in ihrer Entwicklung professionell begleiten möchten.

Besonders profitieren: Fach- und Führungskräfte, Personen mit Führungsambitionen, Lehrkräfte, Trainer*innen, Unternehmer*innen, Personalverantwortliche sowie Berater*innen, Projektmanager*innen und engagierte Ehrenamtliche.

Ob für die persönliche Weiterentwicklung, den Ausbau einer Führungskarriere oder den Start in eine selbstständige Coachingtätigkeit: Der Zertifikatslehrgang „Coaching & Businesscoaching“ der HELP-Akademie legt das Fundament für eine nachhaltige und seriöse Coachingpraxis.

Coaching ist kein Trend – sondern Zukunft!

Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier.

Werden Sie HELP zertifizierter Coach & Businesscoach.

Mail: info@help-akademie.de oder T:089 215459-20

https://www.help-akademie.de/life-coaching-b

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

