Der digitale Terminplaner „oteo“ ist preisgekrönt!

Balingen, 24. Mai 2023 – Die Spitta GmbH hat es mit dem digitalen Terminplaner „oteo“ in der Kategorie „Beste Workflow-Lösung“ auf die Shortlist 2023 für das „Fachmedium des Jahres“ geschafft. „Oteo“ gehört damit zu den drei besten Workflow-Lösungen des Fachmedienpreises 2023.

Der Award „Shortlist 2023“ wurde „oteo“ am 23. Mai 2023 im Rahmen des Kongresses „B2B media days“ der Deutschen Fachpresse in Berlin verliehen. Die Freude über diese besondere Auszeichnung ist besonders groß, da in den letzten Monaten mit großem Engagement an der Weiterentwicklung von „oteo“ gearbeitet wurde.

Die Deutsche Fachpresse ist seit vielen Jahren für die Auszeichnung „Fachmedium des Jahres“ bekannt. Im Rahmen dieser Auszeichnung sollen herausragende und besonders innovative Produkte verschiedener Kategorien der Fachmedienhäuser gewürdigt werden.

Die Spitta GmbH wird sich auf diesem Erfolg jedoch nicht ausruhen. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Produkte sowie die Entwicklung neuer digitaler Produkte, werden als unerlässlich angesehen, um den zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen der Zahnarztpraxen gerecht zu werden.

Oteo“ ist eine Marke der Spitta GmbH. Als Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist Spitta mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta GmbH wurde bereits in der Vergangenheit für mehrere digitale Produkte und als besonders innovatives Unternehmen ausgezeichnet.

