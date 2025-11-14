Der Countdown zum Börsengang – mit LCNC in die Zukunft

Iq Banq & Trust bestätigt: der erste Börsengang von Librufy.com steht unmittelbar bevor.

Frankfurt, 13. November 2025.

IQ Banq & Trust KB bestätigt: Das First Listing von Librufy.com steht kurz bevor. Damit erreicht eines der spannendsten europäischen FinTech-Projekte seinen nächsten großen Meilenstein. Unterstützt durch den digitalen Coin LCNC aus der bewährten Librum-Technologie.

Strategisch. Mutig. Zukunftsorientiert.

Während andere Unternehmen zögern, setzt Librufy.com auf Bewegung statt Stillstand. Das FinTech verbindet Stabilität aus der Librum-Ära mit modernster digitaler Infrastruktur – für Anleger, die heute schon die Zukunft sichern wollen.

„Wir glauben, dass gerade jetzt der richtige Moment ist, um mutige Schritte zu gehen“, sagt Martin Albrecht, Sprecher von IQ Banq & Trust KB. „Mit Librufy.com schaffen wir eine Plattform, die Innovation, Geschwindigkeit und Sicherheit vereint – genau das, was in Krisenzeiten zählt.“

Der Markt ruft nach neuen Lösungen.

Inflation, geopolitische Risiken und ein bröckelndes Vertrauen in klassische Banken erhöhen die Nachfrage nach regulierten, digitalen Vermögenslösungen. Librufy.com bietet genau das:

Nahtloser Zugang zu digitalen und klassischen Investments

Instant Crypto-Fiat Swaps über LCNC

Multi-Währungs-Debitkarten für grenzenlose Flexibilität

Blockchain-basierte Sicherheit und volle Compliance

Mit dem bevorstehenden Börsengang öffnet Librufy.com die Tür für neue Investoren, strategische Partnerschaften und internationale Expansion.

Über IQ Banq & Trust KB

IQ Banq & Trust KB ist ein international tätiges Finanzinstitut mit Sitz in Stockholm. Als Partner begleitet IQ Banq innovative FinTech-Unternehmen wie Librufy.com und unterstützt die Integration von LCNC in den europäischen Kapitalmarkt.

Pressekontakt:

IQ Banq & Trust KB

Martin Albrecht

Folkungagatan 132c, 116 74 Stockholm

Tel. +49 (0)22 039 479 158

E-Mail: backoffice@iq-banq.com

IQ Banq & Trust – Ihre Finanzrevolution beginnt jetzt.

Willkommen bei IQBanq – Ihrer Premium-Trust- und Banking-Plattform mit internationaler Reichweite und maximaler Transparenz. Unser Sitz in Schweden steht für Regulierung auf höchstem Niveau: Als eingetragene ProfessionalTrustCompany operieren wir gemäß dem Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsgesetz (AML/CFT) unter Aufsicht der Stockholmer Regionalbehörde.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Privat- und Geschäftskunden – von Asset-Management über Firmen- und Einzelkonten bis hin zu flexiblen Kreditkarten. Unsere internationalen Experten mit Standorten in Stockholm, London und Sofia verbinden lokale Expertise mit globalem Weitblick.

IQBanq – wir eröffnen Ihnen Zugang zu erstklassigen Finanzinstrumenten (MT700/MT710/MT760) in Zusammenarbeit mit führenden Banken in Westeuropa und Nordamerika. So sichern Sie Ihre Projekte, steuern zuverlässig Ihre Investments und genießen höchste Effizienz bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

Vertrauen Sie auf moderne Finanzinfrastruktur, kompromisslose Complianceund das gute Gefühl: Ihre Belange stehen im Mittelpunkt. IQBanq. Transparent. Global. Intelligent.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.