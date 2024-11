Der Clayton-Wunschbaum lässt Kinderaugen leuchten

Das Team des Clayton Hotel Düsseldorf unterstützt die Elterninitiative Kinderkrebsklinik

Bastel- und Malsachen, eine Luftmatratze, ein Regenbogen-Xylophon, Kuscheldecken, Aromadiffusor und „Beschütz mich“-Raumspray. So unterschiedlich wie die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind, die derzeit vom Säuglingsalter bis 30 Jahren in der Kinderkrebsklinik von der Elterninitiative betreut werden, sind auch ihre Wünsche zum anstehenden Weihnachtsfest. Damit die kleinen und größeren Träume im Umfang von zehn bis siebzig Euro erfüllt werden können, stellte das Team des Clayton Hotel Düsseldorf erneut am Eingang einen mit 66 Wunschkarten geschmückten Weihnachtsbaum auf.

„Neben den Klassikern wie Büchern, Knete oder den beliebten Tonie-Figuren haben mich vor allem die Wünsche nach einem „Drachenmut“-Duft oder Stärkungsöl berührt“, betont General Manager Benjamin Tenius, der selbst Vater von zwei Kindern ist. „Da wird einem schlagartig klar, in welcher Situation sich die Familien befinden und wir kranken Kindern das Gefühl geben müssen, sich umsorgt zu fühlen.“ Erneut wurde der Wunschbaum vor allem mit roten Kugeln geschmückt. Damit möchte das Team des Hotels ein Zeichen in persönlicher Betroffenheit setzen. „Rot war die Lieblingsfarbe meines Bruders“, erklärt dazu Kathrin Planstedt, Sales Managerin im Clayton Hotel Düsseldorf. „Er ist viel zu früh an Krebs gestorben.“ Damals wurden ihr Bruder, sie und ihre Familie liebevoll durch die Elterninitiative betreut, so dass sie sich bis heute aktiv einbringt, betroffene Kinder und ihre Angehörigen zu unterstützen. „Gerne haben wir uns daher im vergangenen Jahr schon dazu entschlossen, eine langfristige Partnerschaft mit der Elterninitiative einzugehen“, so der General Manager. Gegründet vor 45 Jahren, sammelt der Verein nicht nur Gelder für pädagogische Angebote, sondern investiert auch in die Grundlagenforschung oder in Spezial-Geräte, die über die Basis-Ausstattung hinausgehen.

Nun können die Gäste des Clayton Hotel Düsseldorf helfen, die Weihnachtswünsche der krebskranken Kinder zu erfüllen. Dafür nehmen sie einen entsprechenden „Wunsch“ vom Weihnachtsbaum und geben ihr Geschenk bis zum 8. Dezember an der Rezeption ab. Die Geschenke werden dann kurz vor Weihnachten feierlich an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. übergeben und bereiten damit jedem Einzelnen ein wenig Freude zum Fest.

Das Clayton Hotel Düsseldorf ist ein gehobenes internationales Businesshotel mit authentischen japanischen Wurzeln, zentral gelegen im Herzen Düsseldorfs. Alle 393 Zimmer und Suiten des First Class Superior Hotels verfügen über Klimaanlage, schallisolierte Fenster und Gratis-WLAN. Die 14 voll ausgestatteten und modernen Veranstaltungsräume bieten bis zu 350 Personen Platz.

Eine Auszeit vom Alltag ermöglicht das Spa auf oberster Etage mit Sauna, Sanarium, Dampfbad und dem exklusiven Penthouse Pool mit Blick über die Düsseldorfer Skyline. Gastronomisches Highlight ist das japanische Spezialitätenrestaurant, welches seinen Gästen original japanisches Teppanyaki bietet. Dabei werden fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte, bestes Wagyu-Beef, frisches Gemüse sowie andere Fleischsorten direkt vor den Augen der Gäste auf einem großflächigen Tischgrill zubereitet. Zusätzlich zum Teppanyaki-Angebot führt Sushimeister Hisato Mochizuki eine hauseigene Sushi-Bar in der neuen, modernen Living Lobby.

