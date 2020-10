Der Business Cowboy und der Coach

Vom Manager zum Pferdeflüsterer

Da steht ein Pferd im Büro

Olaf Quinque und sein Pferd Kristall geht besondere Wege.

der ehemalige Manager, hat sich vor ziemlich genau einem Jahr, in den Sattel gesetzt und ist in Gedenken an seine verstorbene Schwester, von Rostock nach Berlin geritten. 330 km Abenteuer und Selbsterkenntnis pur. Die wichtigste Erkenntnis, “Das was ich beruflich tue, will ich so nicht mehr”. ich möchte Führungskräfte die sich mit Ihren Mitarbeitern auseinandersetzen und das Beste aus Ihnen heraus holen und das Ganze auch noch freiwillig. So löste der Manager Olaf Quinque, seinen hochdotierten Job und machte sich mit pferdegestützten Business-Coaching, selbständig. Pferde spiegeln Menschen in dem was sie tun. diese Eigenschaft macht der, “Businesscowboy” zu nutze und zeigt den Menschen welche Stärken, aber auch Schwächen in Ihnen steckt. Namenhafte Unternehmen nutzten bereits die Möglichkeit mit dem Business_Cowboy und seine Coachings Ihre Mitarbeiter auf eine einzigartige Weise zu entwickeln.

Olaf Quinque und sein Pferd Kristall finden Sie, wie soll es auch anders sein, auf der einzigen 4 Sterne MQ Ranch Europas in den Nähe von Berlin, sowie die Niederlassung Nord, auf dem Gut Gremmelin bei Rostock.

Coaching Akademie

Führungskräfte Akademie

Teambuilding Seminare

Sales Coaching

Vorträge

Inzentivs

Kontakt

Kristall Experience

Olaf Quinque

Waldemarstraße 21

18057 Rostock

01791330044

o.quinque@pro-horse.net

http://www.pferdebusinesscoaching.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.